Ожидается, что массовое производство AirPods 3 начнется в августе

Массовое производство 3-го поколения AirPods будут Запуск в августе, согласно новому отчету от Никки Азия. Сообщается, что они присоединятся к ряду других продуктов, таких как iPhone 13 Модернизированная линейка MacBook Pro с выпуском до конца года.

визуализации По слухам, дизайн третьего поколения «AirPods»

Сроки выпуска третьего поколения AirPods сильно различались за последний год: некоторые ссылались на его запуск в первой половине 2021 года, который явно не принес результатов, в то время как другие указали, что его запуск во второй половине был вероятным.

Поскольку массовое производство начнется в следующем месяце, он может быть запущен уже в сентябре вместе с новыми iPhone, хотя Apple все еще ожидает запуска вместе с некоторыми другими продуктами позже в этом году.

Ходят слухи, что AirPods третьего поколения будут иметь дизайн, аналогичный стриму تي. AirPods ProС более короткими ножками и силиконовыми насадками для удобной посадки. Однако в них могут отсутствовать некоторые расширенные функции AirPods Pro, такие как активное шумоподавление.

AirPods Pro – это Также ходят слухи, что мы увидим обновление С полностью удаленными штангами, что может привести к конструкции, аналогичной конструкции Недавно выпущенные Beats Studio Buds. Тем не менее, по слухам, второе поколение AirPods Pro дебютирует только в первой половине 2022 года.