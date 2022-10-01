Ожидается, что партия лидера Латвии добьется успеха на выборах

Хельсинки (AFP) – В субботу в Латвии открылись избирательные участки для всеобщих выборов, которые пострадали от нападения соседней России на Украину, разногласий между многочисленным этническим русским меньшинством в прибалтийском государстве и экономикой, особенно из-за высоких цен на энергоносители.
Несколько опросов общественного мнения показали, что правоцентристская партия «Новое единство» премьер-министра Кришьяниса Карена получила наибольшее количество голосов, получив поддержку до 20%.
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