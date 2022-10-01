Ожидается, что партия лидера Латвии добьется успеха на выборах

Хельсинки (AFP) – В субботу в Латвии открылись избирательные участки для всеобщих выборов, которые пострадали от нападения соседней России на Украину, разногласий между многочисленным этническим русским меньшинством в прибалтийском государстве и экономикой, особенно из-за высоких цен на энергоносители.

Несколько опросов общественного мнения показали, что правоцентристская партия «Новое единство» премьер-министра Кришьяниса Карена получила наибольшее количество голосов, получив поддержку до 20%.

Каренц, ставший главой латвийского правительства в январе 2019 года, в настоящее время возглавляет четырехпартийную коалицию меньшинства, в которую вместе с новым блоком входят правоцентристский Национальный альянс и Центр развития/За! , консерваторы.

В общей сложности 19 партий имеют более 1800 кандидатов, участвующих в выборах, но ожидается, что только около восьми партий преодолеют 5-процентный барьер, необходимый для обеспечения места в 100-местном законодательном органе Сейма.

57-летний Каренц, родившийся в Уилмингтоне, штат Делавэр, дважды латышско-американский, заявил латвийским СМИ, что в случае победы нового блока было бы легче сохранить прежнее коалиционное правительство. Он исключил любое сотрудничество с прокремлевскими партиями.

Ожидается, что поддержка партий, поддерживающих русское этническое меньшинство, составляющее более 25% 1,9-миллионного населения Латвии, будет неоднозначной; Определенный процент лояльных избирателей отказался от них — по разным причинам — после вторжения России в Украину 24 февраля.

Выборы, вероятно, станут похоронным звоном для оппозиционной партии «Согласие», популярность которой неуклонно снижается.

Дружественная Москве партия традиционно была зонтом для большинства латвийских русскоязычных избирателей, включая белорусов и украинцев. На выборах 2018 года команда Хармони получила почти 20% голосов, наибольшее количество голосов, которое имела какая-либо партия, но другие партии лишили ее права войти в правительство.

Однако немедленная и яростная оппозиция Хармони вторжению России в Украину заставила многих избирателей, которые до сих пор поддерживают президента России Владимира Путина, отказаться от нее. Между тем противники войны склонялись к основным партиям в Латвии, все из которых выступали против вторжения.

Согласно недавнему опросу, проведенному латвийским общественным вещателем LSM, Harmony теперь занимает пятое место с поддержкой 5,1%.

«Я думаю, что русскоязычная часть населения очень раздроблена», — сказал Associated Press Паулс Равдесепс, обозреватель латвийского журнала новостей IR. «Нельзя сказать, что они в чем-то едины. Какая-то часть пропутинская. Но то, что мы видели, это то, что война в целом изменила отношение. И это произошло очень быстро».

Латвия присоединилась к Европейскому союзу и НАТО в 2004 году.

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