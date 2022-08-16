Ожидается, что цены на графические процессоры NVIDIA и AMD упадут к концу августа, Team Green выпускает жесткие сокращения для очистки запасов

Об этом сообщает китайское информационное агентство. ЗОЛкоторые ссылаются на свои источники в цепочке поставок, похоже, что к концу августа цены на графические процессоры AMD и NVIDIA могут снизиться.

Графические процессоры NVIDIA и AMD по более низким ценам будут куплены позже в этом году, Зеленая команда готовится к стратегии значительного снижения цен

Прошло всего несколько месяцев, и мы видели Обвал рынка графических процессоров удивительным образом. К этому привели несколько факторов, таких как обвал криптовалюты, спад на рынке ПК и слабый общий спрос из-за ожидания следующего поколения графических процессоров.

Согласно новостям из цепочки поставок, в конце августа NV и AMD предпримут более строгие меры по снижению цен на видеокарты, среди которых более значительное снижение цен на NV, чем у AMD. Через MyDrivers (машинный перевод)

В настоящее время цены на большинство видеокарт AMD и NVIDIA значительно ниже рекомендованных производителем розничных цен, которые трудно было найти в течение двух лет, и теперь сами производители графических процессоров испытывают трудности с их продажей. Это затронуло как AMD, так и NVIDIA, как показано в их финансовых отчетах за второй квартал, поскольку сегмент игровых dGPU чувствует себя не очень хорошо, а общие поставки сильно пострадали. Теперь AMD и NVIDIA решили резко снизить цены на потребительские графические процессоры, поскольку, как сообщается, зеленая команда предпринимает радикальные шаги для очистки своих запасов. Сообщается, что к концу августа в розничном секторе может произойти новая серия снижений цен, поэтому можно ожидать, что видеокарты подешевеют.

В настоящее время высококлассные видеокарты NVIDIA, такие как GeForce RTX 3090 Ti, доступны до -47,5% ниже рекомендованной розничной цены.. Если этот отчет близок к истине, мы можем увидеть падение цен на 50% по сравнению с MSRP. Более того, говорят, что NVIDIA Производство видеокарт RTX 3080 12 ГБ возобновлено Чтобы справиться с избыточным запасом графических процессоров GA102, чип используется в общей сложности для 5 различных видеокарт.

Таким образом, похоже, что те, кто ищет новую видеокарту NVIDIA и AMD, могут рассчитывать на более низкие цены в ближайшие месяцы, но как это повлияет на запуск и цены? Следующее поколение GeForce 40. Графические процессоры остается увидеть.