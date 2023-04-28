Доказательства неуклонного упадка основной отрасли российского экспорта природного газа накапливаются после вторжения России в Украину.

По оценкам российских новостей, экспорт газа из России по трубопроводам в этом году упадет на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. А прошлый год был особенно неудачным.

Проблемы не ограничиваются трубопроводным газом. Европейский Союз угрожает сократить импорт сжиженного природного газа из России, который в прошлом году был единственным светлым пятном для российской промышленности.

Россия отрезала себя от Европы — самого важного покупателя природного газа, платящего полную и своевременную цену. Начав военные действия, а затем сокращая поставки и манипулируя ими, Россия отказалась от десятилетий работы, чтобы зарекомендовать себя как крупнейший поставщик газа в энергоемкую Европу, уступив эту позицию Норвегии.

В четверг «Известия», связанное с Кремлем издание, сообщил Ссылаясь на прогноз правительства, согласно которому к 2023 году экспорт по трубопроводам сократится на 50 процентов. Эта цифра примерно соответствует некоторым западным оценкам.

Россия на удивление сохранила свою долю на нефтяных рынках, несмотря на западные санкции, хотя необходимость продавать со скидкой сильно сократила доходы.

Но найти новых потребителей газа сложнее, потому что большая часть топлива по-прежнему транспортируется по стационарным трубопроводам. Россия в меньшей степени способна экспортировать сжиженный природный газ, судоходное топливо, такое как нефть, чем Соединенные Штаты, Катар и Австралия.

Потери России обеспечили легкую победу нефтяной промышленности США, которая значительно увеличила экспорт сжиженного природного газа на терминалы по всей Европе.

По оценке Виктора Катона, аналитика исследовательской компании Kpler, экспорт российского газа по трубопроводам в ЕС в этом году сократится на две трети. Экспорт упал более чем на 50 процентов в 2022 году, в первый год вторжения.

Россия, скорее всего, увидит некоторый рост продаж газа в Китай и Турцию, которые в настоящее время являются крупнейшими покупателями газа для Москвы. Россия экспортирует газ в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» и собирается построить еще один канал. Но на данный момент Китай является лишь частью рынка сбыта российского газа, которым была Европа.

Стратегия Европы по снижению зависимости от российского газа и других источников энергии сработала на удивление хорошо. Европа в значительной степени компенсировала потери за счет увеличения импорта сжиженного природного газа из США и снижения спроса. Евросоюз недавно объявил, что потребление газа с августа по март Почти на 18 процентов меньше, чем в среднем В период с 2017 по 2022 гг.

Европа теперь пережила то, что когда-то грозило стать суровой зимой с небольшими разрушениями, и это успокоило рынки. Европейские цены на газ, подскочившие в первые месяцы войны, упали почти на 90% по сравнению с августовским пиком. Это снижение цен приводит к снижению доходов от газа, который продает Москва.

Согласно исследованию, опубликованному в среду, российские доходы от нефти также находятся под давлением, упав на 29 процентов до примерно 39 миллиардов долларов в первом квартале 2023 года по сравнению с последними тремя месяцами 2022 года, поскольку санкции и ценовые ограничения начинают кусаться. Киевская школа экономики.

На фоне этого успеха европейские лидеры надеются расширить свое наступление, включив в него импорт сжиженного природного газа из России.

В то время как Москва значительно увеличила экспорт сжиженного природного газа в Европу в прошлом году, в основном с арктического объекта, она сократила экспорт по трубопроводу. По данным консалтинговой компании Rystad Energy, экспорт российского СПГ в Европу в феврале достиг рекордного уровня.

Но комиссар ЕС по энергетике Кадри Симпсон призвала блок и членов европейских энергетических агентств прекратить покупать российский СПГ и «не подписывать никаких новых сделок с Россией». сказал законодателям в прошлом месяце.

Некоторые аналитики скептически относятся к тому, что ЕС запретит закупки российского СПГ, потому что крупнейшими покупателями газа с завода «Ямал СПГ» являются TotalEnergies, одна из самых важных компаний Франции, и Naturgy, крупная испанская энергетическая компания.

«Мы думаем, что это станет настоящей головной болью для ЕС», — сказал Джеймс Уодделл, глава отдела европейского газа и глобального СПГ в исследовательской компании Energy Aspects.

С другой стороны, поскольку российский трубопроводный газ в значительной степени стал холодным, европейские лидеры могут посчитать, что «отказ от российского СПГ будет менее разрушительным», — сказал Массимо Д’Одорто, вице-президент по газу консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.