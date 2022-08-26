Ожидается, что Amazon не будет участвовать в торгах Electronic Arts

Амазонка Ожидается, что он не сделает предложение о поглощении электронное искусствосообщили источники Дэвиду Фаберу из CNBC в пятницу.

Акции EA подскочили более чем на 4% в начале торгов после USA Today упомянул Amazon объявит в пятницу, что планирует участвовать в торгах за издателя видеоигр, известного своими успешными играми, включая FIFA, Madden и Apex Legends.

Фабер отклонил отчет о Squawk Box CNBC. «Ничего не происходит», — сказал он со ссылкой на источники.

Представитель Amazon заявил, что компания не комментирует слухи или домыслы. Представители EA не сразу ответили на просьбу прокомментировать отчет USA Today.

Если Amazon хочет серьезно заняться EA, это может помочь увеличить присутствие розничного игрового гиганта. Amazon уже владеет Twitch, потоковый сервис Популярный среди геймеров, он запустил собственный облачный игровой сервис, называется Лунаи предлагает игровые привилегии в рамках своей программы лояльности Prime.

Amazon активно занимается слияниями и поглощениями. Ранее в этом месяце Amazon Он сказал планирую получить это я робот, наиболее известная своим роботом-пылесосом Roomba, за 1,7 миллиарда долларов. Объявление было сделано всего через две недели после этого. Он сказал Он купит сеть бутиков первичной медико-санитарной помощи One Medical за 3,9 миллиарда долларов.

В этом году в игровой индустрии произошла некоторая консолидация. в январе, Майкрософт Он сказал, что она купит Активижн Близзард Сумма сделки составила 68,7 млрд долларов. А в мае, Take-Two Интерактив. интерактивный Компания заявила, что приобретет Zynga за 11 миллиардов долларов.