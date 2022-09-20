«Ойлерз» подписали Джейка Виртанена для суда через два месяца после оправдательного приговора.

Джейк Виртанен повторял то же самое во время выступления в понедельник в Rogers Place. Он все делал правильно. Он позволил судебному процессу играть.

И он знает, что могут быть фанаты «Ойлерз», которые не поверят его версии истории, если он получит место в команде этой осенью.

«У каждого свое мнение обо всем», — сказал Виртанен, бывший вингер «Ванкувер Кэнакс», который в июле был признан невиновным в сексуальном насилии присяжными Верховного суда Британской Колумбии. «Я думаю, что это важно. Я думаю, что у каждого должно быть свое мнение на все, поэтому мы живем в великой стране».

Виртанен был обвинен в январе в связи с инцидентом в номере отеля в центре Ванкувера в сентябре 2017 года.

Он был правым нападающим «Кэнакс», когда в мае 2021 года появились обвинения. Команда отправила его в отпуск и купила его контракт в следующем месяце.

26 июля суд присяжных вынес оправдательный вердикт.

Виртанен заявил в суде, что встреча прошла по обоюдному согласию.

«Я прошел через этот процесс, и это было очень сложно. Это было так долго для меня, в моем сердце», — сказал он. «Я очень нервничал и прошел через многое, но, в конце концов, я сделал это правильно, и я так рад, что сделал это правильно».

В сочетании с тщательной проверкой подписи в социальных сетях некоторые в Эдмонтоне считают, что это плохо для команды.

Мэри Джейн Джеймс, исполнительный директор Центра сексуального насилия в Эдмонтоне, говорит, что такое движение идет по той же схеме, что и канадский хоккей.

«Ну, он говорит мне, что «Ойлерз» посылают сообщение о том, что они принимают вердикт за чистую монету, независимо от обвинений — которые были очень, очень серьезными — и заметают их под ковер, как они это сделали в Hockey Canada в 2003 году, и снова в 2018 году, что разочаровывает. Очень обнадеживает», имея в виду обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против двух разных хоккейных команд мира.

«Это посылает нашему сообществу ужасное сообщение о том, что они расставляют по приоритетам. Они отдают предпочтение своим шансам на создание успешной команды, а не ужасающему сообщению о том, что кто-то из их команды обвиняется в таком ужасном преступлении».

Джеймс сказал, что невозможно подать правильный сигнал, если организации не возьмут за правило не подписывать таких игроков.

«Мы никогда не перейдем на другую сторону, если не начнем вкладывать деньги в свои уста, и мы не собираемся иметь дело ни с кем с такой историей», — сказал Джеймс. «Мы не собираемся этого делать. И это пошлет другим сигнал, что вы можете сказать: «Не думайте, что это того стоит»».

Виртанен, уроженец Абботсфорда, Британская Колумбия, дебютировал в НХЛ в 2015 году в составе своего родного города Кэнакс, но так и не оправдал ажиотажа, связанного с тем, что он был выбран под шестым номером на драфте-2014.

В его лучшем сезоне, 2019-20, он забил 18 раз и добавил 18 передач, а не цифры, ожидаемые от такой высокой вероятности.

«Немногие команды» были заинтересованы в подписании Виртанена

Часть сезона 2021/22 Виртанен провел в московском «Спартаке» ассоциации Kenya Airways, но покинул Россию, когда началась война на Украине.

Теперь у него есть шанс создать состав «Ойлерз», команду, известную тем, что дает игрокам второй, третий или даже четвертый шанс. Эвандер Кейн был подписан в прошлом сезоне после того, как его контракт был расторгнут «Сан-Хосе Шаркс», и были обвинения — бездоказательные — в том, что он жестоко обращался со своей бывшей женой.

Кейн также обратился к проблемам, которые у него были с азартными играми в прошлом. Но с «Ойлерз» он вновь зарекомендовал себя как элитная атакующая сила, забив 22 гола в 43 играх регулярного сезона в качестве нефтяника и снова забив 13 мячей в 15 плей-офф.

Вряд ли Виртанен будет раскрывать такие цифры, и если он будет подписан, президенту и генеральному директору «Ойлерз» Кену Холланду придется творить чудеса с потолком зарплат для команды, с которой он уже столкнулся. «Ойлерз» также подписали 34-летнего защитника Джейсона Демерса на профессиональный суд.

Виртанен сказал, что в его услугах заинтересованы несколько команд.

«Было довольно много команд, и летом у нас было много разговоров», — сказал он. «Эдмонтон был одним из них. Я много разговаривал с ними летом, и их разговоры были действительно хорошими. Это было хорошее лето, и после того, как я сделал все, что мог, мы действительно стали больше общаться».

Виртанен сказал, что готов перевернуть страницу и надеется, что фанаты тоже.

«Моя цель — вернуться в Национальную хоккейную лигу», — сказал он, добавив, что наибольшее влияние России на его жизнь оказал уровень его физической подготовки.

«Русские тренировки на другом уровне. У меня было шесть или семь месяцев. Это действительно видно. Эти ребята там очень много работают».

И он сказал это о своем времени с семьей Кэнакс.

Он сказал: «Я любил Ванкувер, и у них там отличная организация. Я не могу сказать об этом ничего плохого. Я люблю всех этих парней, которые все еще находятся в Ванкувере, они были отличными товарищами по команде».

Если Виртанен составит команду, а «Ойлерз» смогут найти место для прикрытия, чтобы заключить с ним контракт, ему не потребуется много времени, чтобы вновь представить себя «Кэнакс». «Ойлерз» откроют сезон 12 октября дома в Ванкувере.

На этой неделе «Ойлерз» открыли тренировочный лагерь.