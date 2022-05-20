Окно выхода The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X | S туго в этом году

Выйдет The Witcher 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X Edition | S в четвертом квартале 2022 года, подтвердил разработчик CD Projekt Red. Это означает, что он будет запущен с октября по декабрь.
Это был релиз нового поколения популярной RPG. Отложено на неопределенный срок в апреле 2022 г.. CD Projekt отложила выпуск игры в связи с новостью о том, что разработка перешла от российской команды Sabre Interactive к самой CD Projekt Red.
CD Projekt осуждает атаки России на Украину и Продажи и услуги ожидаются в штатехотя неизвестно, связано ли это со сдвигом в развитии или нет.
Давайте сделаем эту седьмую годовщину еще лучше, не так ли?
Мы рады сообщить, что выход следующего релиза The Witcher 3: Wild Hunt запланирован на четвертый квартал 2022 года.
До встречи на дорогах, ведьмы! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh
— Ведьмак (игра-ведьмак) 19 мая 2022 г.
Поклонники давно ждали выхода PS5 и Xbox Series X | S из The Witcher 3, где игра была Ожидалось, что он будет запущен в 2021 году.
Как и выпуск Cyberpunk 2077 нового поколения, The Witcher 3 будет использовать дополнительные возможности этих систем, чтобы игра выглядела и работала еще лучше. PS5 и Xbox Series X Edition выходят | S также со всеми ранее выпущенными дополнениями, а также новыми выпусками Контент по мотивам популярного телесериала Netflix «Ведьмак».
Любой, кто купил The Witcher 3, уже получает обновление бесплатно, как и в случае с новой версией Cyberpunk 2077.
Ведьмак 3 распродан 40 миллионов копий по всему мируЭто число обязательно станет еще выше, когда выйдут PS5 и Xbox Series X | С. Глядя в будущее, CD Projekt подтвердила, что работа началась Ведьмак 4, который будет работать на Unreal Engine 5.
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