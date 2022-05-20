Tech

Окно выхода The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X | S туго в этом году

20 мая, 2022
Artem Sokolov

Выйдет The Witcher 3 для PlayStation 5 и Xbox Series X Edition | S в четвертом квартале 2022 года, подтвердил разработчик CD Projekt Red. Это означает, что он будет запущен с октября по декабрь.

Это был релиз нового поколения популярной RPG. Отложено на неопределенный срок в апреле 2022 г.. CD Projekt отложила выпуск игры в связи с новостью о том, что разработка перешла от российской команды Sabre Interactive к самой CD Projekt Red.

Теперь играйте: Подтверждено окно выпуска Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X | С | Новости GameSpot

CD Projekt осуждает атаки России на Украину и Продажи и услуги ожидаются в штатехотя неизвестно, связано ли это со сдвигом в развитии или нет.

Поклонники давно ждали выхода PS5 и Xbox Series X | S из The Witcher 3, где игра была Ожидалось, что он будет запущен в 2021 году.

Как и выпуск Cyberpunk 2077 нового поколения, The Witcher 3 будет использовать дополнительные возможности этих систем, чтобы игра выглядела и работала еще лучше. PS5 и Xbox Series X Edition выходят | S также со всеми ранее выпущенными дополнениями, а также новыми выпусками Контент по мотивам популярного телесериала Netflix «Ведьмак».

Любой, кто купил The Witcher 3, уже получает обновление бесплатно, как и в случае с новой версией Cyberpunk 2077.

Ведьмак 3 распродан 40 миллионов копий по всему мируЭто число обязательно станет еще выше, когда выйдут PS5 и Xbox Series X | С. Глядя в будущее, CD Projekt подтвердила, что работа началась Ведьмак 4, который будет работать на Unreal Engine 5.

GameSpot может получать комиссию от розничных предложений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.