Окно потолка долга сужается, предупреждает двухпартийный политический центр

Вашингтонский аналитический центр предупредил в пятницу, что Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом в период с 21 декабря по 28 января, если Конгресс не примет меры для повышения или приостановления потолка долга.

Прогноз аналитического центра, центра двухпартийной политики, был уже, чем то, что было предоставлено в прошлом месяце, и внепартийная группа предположила, что фактический крайний срок, или дата X, может быть ближе к раннему концу этого диапазона.

На этот раз демократы и республиканцы, похоже, смягчили свой тон в отношении повышения лимита долга. Хотя законодатели не остановились на пути повышения лимита заимствования, они изучают ряд способов его повышения, в том числе те, которые в конечном итоге могли бы дать Белому дому больше власти, чтобы избежать конфронтации, которая обычно парализовала Вашингтон.

Республиканцы продолжают публично настаивать на том, что демократы должны действовать самостоятельно для решения проблемы, в то время как демократы ответили, что повышение предела заимствования является совместной обязанностью, учитывая, что обе политические партии несли значительные долги за последние несколько лет.