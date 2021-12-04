Окно потолка долга сужается, предупреждает двухпартийный политический центр

Вашингтонский аналитический центр предупредил в пятницу, что Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом в период с 21 декабря по 28 января, если Конгресс не примет меры для повышения или приостановления потолка долга.
Прогноз аналитического центра, центра двухпартийной политики, был уже, чем то, что было предоставлено в прошлом месяце, и внепартийная группа предположила, что фактический крайний срок, или дата X, может быть ближе к раннему концу этого диапазона.
На этот раз демократы и республиканцы, похоже, смягчили свой тон в отношении повышения лимита долга. Хотя законодатели не остановились на пути повышения лимита заимствования, они изучают ряд способов его повышения, в том числе те, которые в конечном итоге могли бы дать Белому дому больше власти, чтобы избежать конфронтации, которая обычно парализовала Вашингтон.
Республиканцы продолжают публично настаивать на том, что демократы должны действовать самостоятельно для решения проблемы, в то время как демократы ответили, что повышение предела заимствования является совместной обязанностью, учитывая, что обе политические партии несли значительные долги за последние несколько лет.
«Те, кто думает, что ограничение долга можно безопасно довести до конца законодательного отставания в декабре, имеют дезинформацию», — сказал Шай Акабас, директор по экономической политике Центра двухпартийной политики. «Конгресс заигрывает с финансовой катастрофой, если он уйдет на перерыв, не решив проблему лимита долга».
В ноябре министр финансов Джанет Л. Йеллен предупредила законодателей, что США, возможно, не смогут оплачивать свои счета вскоре после 15 декабря. Выступая на этой неделе перед Банковским комитетом Сената, она подчеркнула безотлагательность этого вопроса.
«Я не могу переоценить, насколько важно для Конгресса заняться этим вопросом», — сказал он. Миссис Йеллин сказала. Америка должна платить по счетам вовремя и полностью. Если мы этого не сделаем, мы заберем кражу нашего текущего восстановления «.
В сентябре г-жа Йеллен призвала отменить лимит долга, объяснив, что это стало деструктивной политикой, которая создает чрезмерные риски для экономики. Приближаясь к первому дефолту в американской истории, Конгресс в октябре увеличил установленный законом лимит долга на 480 миллиардов долларов — сумму, которую, по оценкам Минфина, правительство позволит продолжать заимствования до начала декабря.
Лидеры Конгресса тихо обсуждают способы решения проблемы потолка долга после того, как республиканцы предупредили, что не будут помогать демократам пройти лимит в 60 голосов, необходимый для того, чтобы сломить республиканские прилавки против законодательства о повышении лимита заимствования.
Сенаторы Чак Шумер из Нью-Йорка, лидер большинства, и Митч МакКоннелл из Кентукки, лидер меньшинства, в последние недели неоднократно высказывались по этому вопросу, но публично хранили молчание о возможном решении.
Противоречие еще больше осложнилось бывшим президентом Дональдом Трампом и его продолжающимся влиянием на Республиканскую партию. Он неоднократно критиковал г-на МакКоннелла и других сенаторов-республиканцев, которые поддержали процедурное голосование в октябре, открывшее демократам возможность поднять лимит долга.
Но г-н МакКоннелл, лоббируя демократов с целью поднять потолок заимствований без помощи своего собрания, на этой неделе пообещал избежать дефолта.
«Позвольте мне заверить всех, что правительство не объявит дефолт, как никогда раньше», — сказал МакКоннелл во вторник. Более настойчиво он добавил: «Мы ведем полезные дискуссии о том, как двигаться вперед».
Отрезав 1,9 триллиона долларов из пакета помощи от коронавируса, принятого в марте, и плана на 2,2 триллиона долларов по климату, налогам и расходам, которые демократы пытаются протолкнуть через Сенат, республиканцы отказались помочь демократам поглотить долги, понесенные обеими сторонами. Они заняли эту позицию, даже несмотря на то, что лидеры обеих партий подписали соглашение о расходах, которые способствовали увеличению долга.
Демократы, в свою очередь, отвергли требование республиканцев об использовании ускоренного процесса, известного как расчет бюджета, для повышения лимита долга без голосования республиканцев. Демократы использовали этот процесс, чтобы передать пакет помощи от коронавируса, и они снова используют его в климатическом плане, налогах и расходах, но они утверждали, что республиканцы должны помочь предотвратить дефолт правительства.
Понять потолок долга США
Какой потолок долга? Максимальный размер долга, также называемый лимитом долга, представляет собой максимальную общую сумму денег, которую федеральное правительство имеет право занять через Казначейство США и сберегательные облигации для выполнения своих финансовых обязательств. Поскольку у Соединенных Штатов дефицит бюджета, им приходится брать огромные суммы в долг для оплаты счетов.
Хотя помощники в обеих партиях предупредили, что решение не было согласовано, они отмечают, что партийные лидеры до сих пор воздерживаются от публичных обвинений в этом вопросе.
Чтобы выйти из тупика, некоторые официальные лица обсудили возможность передачи полномочий по повышению лимита долга администрации, а Конгресс предоставил возможность отменить резолюцию простым большинством голосов.
Однако некоторые законодатели могут не захотеть передать эту власть Белому дому или потерять эстафету, которую партия меньшинства часто использует для оказания давления, особенно когда 60 голосов необходимы, чтобы положить конец разобщенности в Сенате.
Другие официальные лица ввели дополнительное законодательство, которое увеличивает лимит долга для разрастающегося ежегодного законопроекта об оборонной политике, последнего из важных законодательных актов, которые законодатели планируют принять в декабре.
Но неясно, сработает ли такой план: увеличение потолка долга может поставить под угрозу голоса республиканцев, необходимые для противодействия блоку либерал-демократов, которые обычно выступают против законопроекта об обороне в знак протеста против военных расходов. Республиканский представитель Кевин Маккарти, калифорнийский республиканец и лидер меньшинства, предупредил в пятницу, что такой гамбит может привести к принятию всего пакета мер.
Двухпартийный Центр политики заявил, что в этом году существует дополнительная неопределенность в отношении лимита долга из-за пандемии и различных программ экономической помощи, которые все еще осуществляются.
15 декабря — особенно важная дата, потому что министерство финансов должно выплатить 118 миллиардов долларов Highway Trust. Если корпоративные налоговые поступления, подлежащие уплате в этот день, плохие, Казначейство может столкнуться с нехваткой денежных средств, и Соединенные Штаты не смогут выполнить все свои обязательства, такие как выплата социального обеспечения и финансирование фонда заработной платы армии.
Бюджетное управление Конгресса Он сказал на этой неделе Он ожидает, что к концу декабря у казначейства закончатся наличные, если Конгресс не примет меры. Бюджетное управление предположило, однако, что Казначейство может отсрочить некоторые платежи в Целевой фонд автомобильных дорог, предусмотренные недавно принятым Законом об инфраструктуре, потенциально избежав дефолта до января.
Наряду со своим обновленным прогнозом двухпартийный Политический Центр представил новое предложение по решению проблемы лимита долга, хотя на этот раз оно вряд ли поможет законодателям.
Предложение или предложениеА также Представленные конгрессменом Джуди С. Аррингтон, штат Техас, и Скоттом Питерсом, штат Калифорния, штат Калифорния, они установят процесс, который даст президенту право приостановить лимит долга в течение следующего финансового года, поскольку до тех пор, пока Конгресс не примет резолюцию, блокирующую переход в течение 30 дней. Затем президент должен будет представить Конгрессу предложение о сокращении долга для отдельного рассмотрения.
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