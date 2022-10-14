Около 15 российских компаний экспортируют продукцию животноводства в Азербайджан

Автор Ая Мухаммад

Пятнадцать российских компаний получили разрешение на экспорт продукции животноводства в Азербайджан, сообщает Azernews по данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана предоставило российским компаниям право на экспорт продукции животного происхождения на основании корпоративных гарантий соблюдения ветеринарно-санитарных требований Азербайджана.

В настоящее время 1088 российских компаний имеют право экспортировать свою продукцию в Азербайджан.

Рассел Хазнадзор продолжает работу по расширению списка российских компаний, имеющих право экспорта в Азербайджан.

Азербайджан и Россия сотрудничают в различных областях, таких как экономика, сельское хозяйство, таможня, связь, высокие технологии и другие. Между двумя странами подписано более 230 межправительственных и корпоративных документов, реализуется шесть «дорожных карт».

Инвестиции Азербайджана в российскую экономику превысили 1,2 миллиарда долларов, причем львиная их доля приходится на ненефтяной сектор. Кроме того, общий объем российских инвестиций в экономику Азербайджана составил 6,3 миллиарда долларов, из которых 5 миллиардов долларов приходится на нефтяной сектор и 1,3 миллиарда долларов — на ненефтяной сектор.

Объем товарооборота между Азербайджаном и Россией в 2021 году достиг 2,9 миллиарда долларов, что сделало Россию третьим по величине партнером Азербайджана.

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Ая Ламхамед, журналист Azer News, следите за ее новостями в Твиттере: Встроить твит

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