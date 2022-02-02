Около 200 человеческих шипов были обнаружены на столбах в Перу.

Международная группа исследователей, работающая в долине Чинча на южном побережье Перу, обнаружила большую часть «позвонков на столбах» в больших могилах коренных народов, известных как «чулльпы», которые датируются сотнями лет примерно в то время, когда европейцы колонизаторы присутствовали в южноамериканской стране.

Джейкоб Л. Бонгерс, ведущий автор исследования, сказал, что этот конкретный период был «неспокойным» в истории долины Чинча, поскольку «эпидемии и голод косили местных жителей».

До прихода европейцев долина Чинча была домом для королевства Чинча с 1000 по 1400 год и даже заключила союз с могущественной империей инков. Но когда европейские колонизаторы ворвались в регион, население сократилось с более чем 30 000 глав домохозяйств в 1533 году до 979 человек к 1583 году.

Бонгерс, старший научный сотрудник в области археологии в Университете Восточной Англии в Соединенном Королевстве, также задокументировал разграбление сотен могил в регионе в ходе предыдущего исследования.

«Грабежи могил коренных народов были широко распространены в долине Чинча в колониальный период. Грабежи в первую очередь предназначались для вывоза могильного инвентаря из золота и серебра и шли рука об руку с европейскими усилиями по искоренению местных религиозных обычаев и погребальных обычаев», — Бонгерс. говорится в пресс-релизе.

Анализ шипов на столбах позволяет предположить, что они могли быть созданы для возмещения ущерба, нанесенного мертвым в результате мародерства, говорится в исследовании. Радиоуглеродное датирование, проведенное исследовательской группой, показывает, что нанизывание позвоночника на тростниковые столбы произошло после первоначального захоронения тел.

«Эти «позвонки на столбах», вероятно, были сделаны для реконструкции мертвых в ответ на разграбление могил», — сказал Бонгерс. «Наши результаты показывают, что позвонки на столбах представляют собой прямой, ритуальный и местный ответ на европейский колониализм».

Для многих коренных народов долины Чинча телесная неприкосновенность после смерти имела большое значение. Согласно исследованию, коренные народы этого региона занимались уникальным лечением мертвых — жившие поблизости люди Чинчорро разработали первые известные методы искусственной мумификации за тысячелетия до того, как древние египтяне практиковали этот погребальный обряд.

Когда мумии в гористой местности Анд были уничтожены европейскими колонизаторами, группы коренных народов спасли все, что могли, из уничтоженных останков, чтобы сделать новые ритуальные предметы.

Шипы на столбах, найденных в долине Чинча, могут представлять собой аналогичную попытку восстановить поврежденных мертвых и телесную целостность после грабежей.

«Ритуал играет важную роль в социальной и религиозной жизни, но может вызывать споры, особенно в периоды завоеваний, когда устанавливаются новые властные отношения», — сказал Бонгерс. «Эти находки подтверждают, что могилы являются одной из областей, где разыгрывается этот конфликт».