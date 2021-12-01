Около 400 российских компаний запускают проекты в Мурманске

Около 400 компаний из 50 регионов России открыли бизнес в Мурманской области, где действуют налоговые льготы, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Шебес на заседании национальной организации малого и среднего бизнеса «Опора Россия». пробовать.

Российские меры

Мурманская область в России приняла ряд мер, направленных на повышение привлекательности региона для молодежи и бизнеса. Компании и разработчики могут подать заявку на регистрацию как «житель Арктики», Что дает значительные налоговые преимущества. Россия также предлагает бесплатную землю для строительства домов людям, проживающим в российской Арктике, и реструктурировала свою систему образования, чтобы обучать профессионалов арктическим проектам.

«Мы представляем Арктический регион, предлагаем губернаторский стартап до 1 миллиона рублей (13 тысяч долларов США). Мы подсчитали, что у нас уже есть около 400 компаний из 50 регионов страны, которые переехали сюда, чтобы развивать экономику», — сказал он. Чибис продолжил.

На встрече губернатор представил коммерческие возможности региона, подчеркнув, что налоговые льготы стимулируют крупные компании вкладывать средства в свои объекты в регионе. Он добавил: «В динамике инвестиции за девять месяцев выросли на 9%. Срок жизни арктической системы всего один год, и на сегодняшний день за счет нее вложено 8 миллиардов рублей (106 миллионов долларов)».

Активно развивающийся район

Лидер российского обора Александр Калинин заявил, что Мурманская область — активно развивающийся регион. «Мы видим, что в регионе большое внимание уделяется развитию крупных инвестиционных проектов и развитию региона», — сказал он. «Хорошая среда, деньги также привлекают малый бизнес. Здесь, в Кировске, мы видим положительный баланс между крупным и малым бизнесом».