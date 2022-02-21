Около 80 нарушений режима прекращения огня в Украине за последние сутки

В понедельник украинские военные сообщили о 80 нарушениях режима прекращения огня союзными войсками России в течение 24 часов вдоль их общей границы на фоне сохраняющихся опасений вторжения Москвы.

Объединенные силы Украины (ООС) заявили, что солдат был ранен в результате обстрела в воскресенье в нарушение Минских соглашений.

«Оккупационные силы продолжают трусливо обстреливать позиции украинских защитников из-за населенных пунктов, прикрываясь живым щитом за мирных жителей», — заявил представитель Обсерватории журналистских свобод Павел Ковальчук. В Обсерватории журналистских свобод добавили, что за последние пять дней произошло 94 обстрела гражданских населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате которых два человека получили ранения, 44 дома и четыре школы повреждены.

Украинские силы сражаются с пророссийскими повстанцами на востоке страны с 2014 года, в ходе конфликта, в результате которого погибло почти 14 000 человек. На линии соприкосновения участились нарушения соглашения о прекращении огня от 2015 года, в том числе обстрелы и обстрелы.

Россия в воскресенье отменила предыдущие обещания вывести десятки тысяч своих военнослужащих от северной границы Украины, что, по словам лидеров США, сделало Россию еще одним шагом к тому, что они назвали запланированным вторжением в Украину.

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