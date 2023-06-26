Окончательная дата запуска Ariane 5 была назначена на 4 июля после капитального ремонта для улучшения системы классов

Последний запуск ракеты Ariane 5 в Европе теперь запланирован на 4 июля после того, как она была остановлена ​​более чем на две недели из-за проблемы с пиротехническими системами, необходимыми для утилизации твердотопливных ускорителей, прикрепленных к пусковой установке. Ракета «рабочая лошадка» была выведена из эксплуатации в Европе после 27 лет эксплуатации.

Первоначально запуск Ariane 5 должен был состояться 16 июня, но представители компании Arianespace, коммерческого оператора ракеты, объявили накануне запуска, что они откладывают миссию по замене пиротехнических линий передачи на ракете.

Подозрительные системы обнаружили пиротехнические заряды взрывчатого вещества, которые запускают один из твердотопливных ускорителей через две минуты полета, а затем активируют систему «расстояния», которая использует небольшие двигатели на ускорителях, чтобы обеспечить безопасный отлет отработавших гильз от основной ступени «Ариан-5». он продолжает подъем на орбиту.

Инженеры Arianespace и ArianeGroup, строителя и главного подрядчика Ariane 5, были проинформированы о проблеме, обнаруженной во время проверки пиролинии на другом проекте. После рентгеновского сканирования пиротехнических линий на ракете Ariane 5, готовящейся к запуску, официальные лица обнаружили три «сомнительных» пиролинии, заявил на пресс-конференции 15 июня главный технический директор Arianespace Пьер-Ив Тессье.

«Не все эти испытания прошли успешно, и поэтому мы не могли дать уверенности в надежности итераций, было принято решение не отправляться в полет и заменить эти сомнительные линии», — сказал Тайсир.

В своей последней миссии, получившей обозначение VA261, Ariane 5 доставит спутники Heinrich Hertz и Syracuse 4B на геостационарную переходную орбиту из Космического центра Гайаны на северо-восточном побережье Южной Америки. Окно запуска — 4 июля с 18:30 до 20:05 по местному времени (21:30–23:05 UTC).

Syracuse 4B, построенный Airbus, будет обеспечивать защищенную связь между французскими военными самолетами, наземными транспортными средствами и военно-морскими судами, включая подводные лодки. Спутник Heinrich Hertz, построенный OHB, будет тестировать новые технологии связи в ходе миссии, финансируемой правительством Германии.

Эта последняя миссия станет 117-м полетом Ariane V с момента его запуска в 1996 году. Выход на пенсию оставит Европу без собственного независимого доступа в космос. Ожидается, что новый ракета-носитель Ariane 6 совершит свой первый запуск не ранее 2024 года, то есть на несколько лет позже, чем планировалось, а ракета-носитель малых спутников Vega C была остановлена ​​после аварии в декабре 2022 года. Ракеты «Союз» Из порта Французской Гвианы в Европе.