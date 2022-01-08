Окончательные кандидатуры на должность декана Колледжа искусств и наук Открытых форумов — Новости

Окончательные кандидаты на должность декана Колледжа искусств и наук Университета штата Иллинойс будут находиться в кампусе с 13 по 21 января. Каждый кандидат будет представлен на открытом форуме, который будет транслироваться в Zoom и записываться. Все преподаватели, сотрудники и студенты приглашаются принять участие в сессиях встреч и приветствий через Zoom. Ссылки на сеансы Zoom будут доступны по адресу Сайт канцелярии вице-президента.

Доктор .. Дэниел Э. О’Салливан

Доктор О’Салливан является заведующим кафедрой современных языков Университета Миссисипи. Он поступил в Колледж Святого Креста, где получил степень бакалавра французского языка. Он получил степень магистра искусств в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Он получил степень доктора философии в Бостонском колледже.

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Открытый форум — 13 января, 11:00 Старая основная комната, Ортопедический студенческий центр.

Эта сессия будет проводиться лично и также может быть просмотрена через зум. После открытого форума будет 15 минут, чтобы пройти собеседование с кандидатом.

Встреча и приветствие — 14 января, 9:45-10:30. Проводится Увеличить

Врач. Бенджамин Рифкин

Доктор Ривкин является профессором русского языка и в последнее время является деканом факультета искусств и наук Университета Хофстра. Он получил степень бакалавра и магистра в области изучения России и Восточной Европы в Йельском университете. Он получил степень магистра и доктора философии по славянским языкам и литературам в Мичиганском университете.

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Открытый форум — 18 января, 11:00 Старая основная комната, Ортопедический студенческий центр.

Эта сессия будет проводиться лично и также может быть просмотрена через зум. После открытого форума будет 15 минут, чтобы пройти собеседование с кандидатом.

Встреча и приветствие — 19 января, 9:45 — 10:30, состоится на зуме.

Доктор Хизер Делавэй

Д-р Делвей является заместителем декана Колледжа искусств и наук Университета штата Уэйн. Она получила степень бакалавра искусств в области социологии и истории Корнельского университета. Д-р Делвей имеет степень магистра социологии Делавэрского университета и доктора философии Мичиганского государственного университета.

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Открытый форум — 20 января, с 11:00 до 12:00, Старый главный зал, Ортопедический студенческий центр.

Эта сессия будет проводиться лично и также может быть просмотрена через зум. После открытого форума будет 15 минут, чтобы пройти собеседование с кандидатом.

Встреча и приветствие — 21 января, 10-10:45. Увеличить.