Окончательные результаты голосования показывают серьезную неудачу израильского Нетаньяху

«Ясно, что Нетаньяху не имеет большинства, чтобы сформировать правительство под его руководством», – сказал Гидеон Саар, один из бывших союзников Нетаньяху, которые теперь противостоят ему. «Теперь необходимо принять меры, чтобы осознать возможность формирования правительства для перемен».

Чтобы сформировать правительство, кандидат должен работать с союзными партнерами, чтобы получить большинство в 61 место в Кнессете или парламенте.

Согласно окончательным результатам, опубликованным Избирательной комиссией Израиля, Нетаньяху и его союзники получили 52 места по сравнению с 57 местами у его оппонентов.

В центре оказались две партии, решение по которым еще не принято: Ямина, националистическая партия с семью местами, возглавляемая бывшим лейтенантом Нетаньяху, и партия Раама, арабская исламистская партия, получившая четыре места.

Ни Нафтали Беннетт из Ямины, ни Мансур Аббас из Рама не принадлежали ни к одному из этих двух лагерей. Однако глубокие разногласия как в блоках сторонников Нетаньяху, так и в блоках против Нетаньяху могут помешать любой из сторон обеспечить себе большинство.

«Израиль находится в худшем политическом кризисе за последние десятилетия. «Совершенно очевидно, что нашей политической системе чрезвычайно трудно добиться решающего результата», – сказал Иоганн Плеснер, президент Израильского института демократии. «Это результат врожденной слабости нашей избирательной системы, а также фактора Нетаньяху».

Голосование во вторник широко рассматривается как референдум о стиле руководства Нетаньяху и его способности управлять, пока ему предъявлено обвинение. «В этом вопросе израильтяне разделились пополам», – сказал Плеснер.

Сторонники Нетаньяху видят в нем государственного деятеля, обладающего уникальной квалификацией для руководства страной. Он агитировал за управление страной Успешная программа вакцинации против коронавируса И Дипломатические соглашения В прошлом году он достиг четырех арабских стран.

Однако его оппоненты говорят, что Нетаньяху ненадежен и допустил ошибки во многих аспектах кризиса с коронавирусом. Они также говорят, что он не должен управлять страной, пока его судят. Множественные обвинения в коррупции. Фаза вывода, на которой ряд бывших помощников намерены выступить против него, должна начаться 5 апреля.

Результаты четверга подготовили почву для недель неопределенности, поскольку номинальный глава страны Реувен Ривлин консультируется с лидерами партий, чтобы узнать, могут ли они согласовать кандидата, который сможет собрать новое правящее большинство.

Мерав Микаэли, чья левая Лейбористская партия получила семь мест, объявил победу лагерю против Нетаньяху. «Пришло время сформировать правительство», – сказала она 13 каналу.

Это могло быть не так просто. В лагере противников Нетаньяху находятся самые разные партии, от левых арабских фракций до жестких националистов, выступающих против сотрудничества с ними.

Одним из вариантов в четверг была возможность использовать крошечное парламентское большинство для принятия закона, который исключил бы обвиняемого политика из формирования нового правительства, мера, направленная на то, чтобы не дать Нетаньяху уйти в отставку. Некоторые партии заявили, что склоняются в этом направлении.

Нетаньяху судят по трем делам за мошенничество, злоупотребление доверием и получение взяток. Он отрицал правонарушения и отверг обвинения как преследуемые правоохранительными органами и предвзятыми СМИ. Его оппоненты обвиняют его в том, что он привел страну к повторным выборам в надежде победить в парламенте, который предоставил бы ему иммунитет от судебного преследования.

Дэнни Даян, член партии Саара «Новая надежда», сказал, что он недоволен соблюдением «личного» закона, но сказал, что на него стоит обратить внимание.

Нетаньяху так запутал свое заявление и потребности государства. Поэтому есть место для обсуждения этого вопроса.

Партия Нетаньяху «Ликуд» выступила с гневным заявлением, в котором сравнила своих оппонентов с религиозным руководством в Иране, которое проверяет кандидатов на должность. Ликуд сказал: «Блок перемен – это просто хороший способ сказать, что это« антидемократический блок ».

Несмотря на выдвинутые против него обвинения, партия Нетаньяху «Ликуд» получила около четверти голосов, что сделало ее самой крупной партией в парламенте. Тринадцать партий набрали достаточно голосов, чтобы войти в Кнессет – больше всего с выборов 2003 года – в результате чего парламент разделен между группой партий среднего размера, представляющих ультраортодоксальные, арабские, светские, националистические и либеральные еврейские партии.

Чтобы получить большинство, Нетаньяху, вероятно, потребуется включить Беннета, который возглавляет партию, популярную среди жестких еврейских националистов, и Аббаса, чья партия черпает вдохновение из Братьев-мусульман в регионе. Беннетт исключил союз с Аббасом.

Еще один удар по Нетаньяху Бецалель Смотрич, союзник премьер-министра и глава крайне правой религиозной сионистской партии, заявил в четверг, что «правое правительство не будет сформировано при поддержке Аббаса. Период. Не в мою смену. . “

Нетаньяху также попытается найти и присоединиться к отдельным депутатам на другой стороне коридора для «дезертирства».

На данный момент это кажется маловероятным, учитывая враждебное отношение к премьер-министру.

Беннетт, Саар и Авигдор Либерман, лидер светской националистической партии Исраэль Бейтену, – все бывшие соратники Нетаньяху, отколовшиеся от премьер-министра.

Бенни Ганц, лидер партии «Сине-белые», в прошлом году заключил с Нетаньяху сделку по разделу власти, но вскоре он распался на фоне продолжающейся борьбы.

Оппоненты Нетаньяху также изучат различные потенциальные формирования, которые могут обеспечить необходимое большинство в 61 место. Это могло включать в себя заманивание ультраортодоксальных союзников Нетаньяху и даже недовольных членов Ликуда.

Набор ошеломляющих возможностей означает, что впереди, вероятно, недели неопределенности с беспрецедентным шансом на пятые выборы подряд, если не удастся найти альтернативную коалицию.

Поздно вечером в четверг Яир Лапид, чья центристская партия «Еш Атид» с 17 местами заняла второе место, объявил, что встретился с Михаэли и «обсудил варианты сотрудничества для создания коалиции за перемены».

Она сказала, что они согласились «встретиться еще раз и продолжить обсуждения».