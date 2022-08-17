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ОК, Google, принеси мне Coca-Cola: гигантские ИИ-демонстрации роботов, приносящих газировку

17 августа, 2022
Artem Sokolov

МАУНТИН-ВЬЮ, Калифорния, 16 августа (Рейтер) — Alphabet Inc. (GOOGL.O) Google объединяет глаза и руки физических ботов со знаниями и навыками общения виртуальных чат-ботов, чтобы помочь своим сотрудникам с легкостью доставлять безалкогольные напитки и чипсы из комнат отдыха.

Механические официанты, показанные журналистам на прошлой неделе, олицетворяют собой прорыв в области искусственного интеллекта, который прокладывает путь к созданию легкоуправляемых многоцелевых роботов, таких как те, которые выполняют индивидуальные, организованные задачи, такие как уборка пылесосом или дежурство.

Боты Google не готовы к продаже. Они выполняют несколько десятков простых действий, и компании еще предстоит включить их в знакомую потребителям функцию вызова «Окей, Google».

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Хотя Google заявляет, что стремится к ответственному развитию, внедрение может в конечном итоге прекратиться из-за таких опасений, как превращение ботов в машины для мониторинга или оснащение технологией чата, которая может давать оскорбительные ответы, такие как Meta Platforms Inc. (МЕТА.О) Другие пострадали в последние годы.

Корпорация Майкрософт (MSFT.О) и Amazon.com Inc. (АМЗНО.О) Они проводят сопоставимые исследования по робототехнике.

Ученый-исследователь Google Фэй Ся принимает банку Coca-Cola от робота во время демонстрации технологии искусственного интеллекта на небольшой кухне компании в Маунтин-Вью, Калифорния, США, 11 августа 2022 года. REUTERS/Paresh Dave

«Потребуется некоторое время, прежде чем мы сможем полностью понять прямое коммерческое влияние», — сказал Винсент Ванхук, старший директор по исследованиям в области робототехники в Google.

Когда его просят помочь убрать разлив, бот Google понимает, что взять губку — это действенный ответ, который имеет больше смысла, чем извинение за беспорядок.

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Роботы естественным образом интерпретируют произнесенные команды, сопоставляют возможные действия со своими возможностями и планируют более мелкие шаги для выполнения заказа.

Сериал стал возможен благодаря внедрению в ботов языковых технологий, которые поглощают мир из Википедии, социальных сетей и других веб-страниц. В Google заявили, что аналогичный искусственный интеллект лежит в основе чат-ботов или виртуальных помощников, но ранее он не применялся к ботам в такой массовой форме.

Она рассказала об этом усилии в апрельском исследовательском документе. Согласно блогу компании, опубликованному во вторник, включение более сложного языка в ИИ с тех пор повысило успешность команд ботов с 61% до 74%.

Everyday Robots, дочерняя компания Alphabet, разрабатывает роботов, которые на данный момент останутся ограниченными перекусами сотрудников.

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Пэрриш Дэйв сообщает. Монтаж Кеннета Ли и Ричарда Чанга

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Приход Деф

Томсон Рейтер

Технический репортер в районе залива Сан-Франциско, освещающий Google и остальную часть Alphabet Inc. Она присоединилась к Reuters в 2017 году после четырех лет работы в Los Angeles Times, специализируясь на местной технологической отрасли.

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