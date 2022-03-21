оливково-зеленый человек

Сначала это была просто футболка: базовая, оливково-зеленая; Такие, которые носят под униформой или вытаскивают из-под шкафа для тренировок и выходных. Иногда он был скорее коричневым, чем зеленым. Иногда на сердце был крест, с гербом посередине.

Но за последние четыре недели президент Украины Владимир Зеленский отказался от своих прежних темно-синих костюмов, белых рубашек и галстуков — униформы политика — в пользу футболки, надевая ее в своих ежедневных домашних видео; В своих письмах к Европейский парламентмне Британский парламентмне Конгресс США; В своем интервью на выходных Си-Эн-Эн (И его твиты широко распространены Увеличить вызов Со сторонниками Эштона Катчера и Милы Кунис). Он стал чем-то большим: символом силы и патриотизма украинского народа, набором ценностей и целей, упакованных в известную всем схему.

Наряду с изображениями безжизненных трупов, лежащих на улицах, театров и жилых домов, подвергающихся бомбардировкам, это будет одним из определяющих образов конфликта. Это метафора в одежде для зарождающегося романа о русском Голиафе и Давиде Украинском, о высокомерии и героизме, сыгранном кровью и оружием.

Рубашка напоминает нам о происхождении г-на Зеленского как простого человека. связь между ним и гражданскими солдатами, которые сражаются на улицах; Знак того, что он разделяет их страдания. Он, как главнокомандующий, мог оставаться в своей форме, как это сделал Черчилль, когда он посетил места бомбардировки Ковентри в Гомбурге в своем черном пальто и галстуке во время Второй мировой войны. Решение г-на Зеленского вместо этого выбрать самую доступную одежду — рубашку — является таким же ясным выражением солидарности со своим народом, как и любое из его выступлений.