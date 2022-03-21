оливково-зеленый человек

Сначала это была просто футболка: базовая, оливково-зеленая; Такие, которые носят под униформой или вытаскивают из-под шкафа для тренировок и выходных. Иногда он был скорее коричневым, чем зеленым. Иногда на сердце был крест, с гербом посередине.
Но за последние четыре недели президент Украины Владимир Зеленский отказался от своих прежних темно-синих костюмов, белых рубашек и галстуков — униформы политика — в пользу футболки, надевая ее в своих ежедневных домашних видео; В своих письмах к Европейский парламентмне Британский парламентмне Конгресс США; В своем интервью на выходных Си-Эн-Эн (И его твиты широко распространены Увеличить вызов Со сторонниками Эштона Катчера и Милы Кунис). Он стал чем-то большим: символом силы и патриотизма украинского народа, набором ценностей и целей, упакованных в известную всем схему.
Наряду с изображениями безжизненных трупов, лежащих на улицах, театров и жилых домов, подвергающихся бомбардировкам, это будет одним из определяющих образов конфликта. Это метафора в одежде для зарождающегося романа о русском Голиафе и Давиде Украинском, о высокомерии и героизме, сыгранном кровью и оружием.
Рубашка напоминает нам о происхождении г-на Зеленского как простого человека. связь между ним и гражданскими солдатами, которые сражаются на улицах; Знак того, что он разделяет их страдания. Он, как главнокомандующий, мог оставаться в своей форме, как это сделал Черчилль, когда он посетил места бомбардировки Ковентри в Гомбурге в своем черном пальто и галстуке во время Второй мировой войны. Решение г-на Зеленского вместо этого выбрать самую доступную одежду — рубашку — является таким же ясным выражением солидарности со своим народом, как и любое из его выступлений.
На самом деле, когда он говорил с Конгрессом и экономистом Питер Шифф написал в твиттере После этого: «Я понимаю, что времена тяжелые, но не командуйте #Украина У вас есть костюм? Предположив, что г-н Зеленский, надев футболку, может проявить неуважение к американским законодателям, г-н Шифф упустил суть.
Рубашка не была признаком неуважения к тем, к кому обращался господин Зеленский; Это был знак уважения и верности тому, кого он представлял; Напоминание о том, что творилось за его воротами (крест, кстати, был знаком отличия украинской армии). Нося их униформу, а не униформу людей в комнате, он воплощал сюрреализм в жизнь, точно так же, как он сделал видео, которое он позже показал, о бомбах, падающих на его города.
Сказать, что г-н Зеленский, бывший актер, ясно понимает, как одежда говорит о характере и может использоваться в качестве формы пропаганды, не значит умалять его положение или его роль в истории момента.
В конце концов, одежда, как музыка, фильмы и литература, уже давно используется для передачи политических сообщений и влияния на общественное мнение. Произошло это в 1950-х (и потом) с ЦРУ Распространение «Доктора Живаго» тайно дестабилизировать Советский Союз. А во время холодной войны с тайным использованием рок-н-ролла Чтобы избавиться от Берлинской стены. Примером этого является то, что Фидель Кастро предпочитал зеленую военную рубашку и военную фуражку в качестве своей военной формы, а также костюм Мао, принятый Мао Цзэдуном и Коммунистической партией Китая, оба варианта предназначались для того, чтобы сбить с толку лидеров и их население. Кроме того, Джордж Буш-младший приземлился на авианосец USS Abraham Lincoln в полностью выцветшем военном летном комбинезоне, чтобы объявить о победе в войне в Ираке.
Независимо от того, признает ли Конгресс футболку, каждый может посмотреть. Одежда — это один из способов нашего отношения к людям в обстоятельствах, которые находятся за пределами нашего восприятия, потому что они делают их знакомыми. Рассмотрим, сколько образов экстремистов стало известно по одежде на фотографиях:Женщина в белом платье«Стоя на машине во время протестов в Судане в 2019 году»мужчина в белой рубашке«Перед танками, когда они въехали на площадь Тяньаньмэнь в 1989 году;женщина в красном платье», который был распылен турецкими солдатами во время антиправительственной демонстрации в Стамбуле в 2013 году. Это больше, чем примеры индивидуального героизма (хотя это так), они стали примерами героизма, на который способны все люди.
Русско-украинская война: основные события
Признаки тупика на фоне зашедших в тупик переговоров. После почти месяца боев война, похоже, окончена. я попал в тупик. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к этому Возобновление мирных переговоров с РоссиейНесмотря на некоторые признаки прогресса после четырех дней переговоров на прошлой неделе.
По их одежде мы имеем дело с ними. Сила фотографий заключается в том, как они запечатлевают, казалось бы, обычного человека — того, кто носит предмет одежды, найденный в шкафу почти у каждого, кто смотрит на него, независимо от его страны или обстоятельств — в необычной ситуации. Каждому позволено увидеть самому.
В своей неописуемой рубашке, в своем кабинете с белыми стенами, рядом с украинским флагом г-н Зеленский объединил эти две традиции в одну. Это мужчина в оливково-зеленой рубашке И Отец нации.
И в своей одежде, и в своих поступках, и в словах г-н Зеленский противопоставил себя человеку с другой стороны: президенту России Владимиру Путину, известному своими изысканными позолоченными особняками и любовью к роскоши. Этикетка; Его солнцезащитные очки Cartier и Часы Патек Филипп.
Даже обращаясь к толпе во время митинга в Москве 18 марта, посвященного аннексии Крыма Россией и «общечеловеческим ценностям», г-н опрыскиватель лоро пиана стоимостью более 10 000 долларов США (т. change.org Петиция началась вскоре после заявления о том, что итальянский бренд, принадлежащий LVMH, осуждает своего виртуального клиента, кашемировый свитер Китона и значки бренда Fortune были удалены. Это пример, который вдохновил его последователей на подобный выбор, когда чеченский лидер Рамзан Кадыров обнаружил, что GQ Он сказал, что это армейские ботинки Prada.
Это диалектика силы, написанная на холсте. Элита против всех. тезис и антитезис. Маркс лучше всех понял бы это.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».