Олигарх Михаил Фридман и Олег Дерипаска призывают прекратить войну Путина

Фридман, родившийся на западе Украины, написал в письме сотрудникам, что хочет «положить конец кровопролитию».

«Мои родители украинцы и живут во Львове, моем любимом городе. Но я также провел большую часть своей жизни как русский, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как » трагедия для обоих», — написал Фридман.

В письме он добавил: «Этот кризис будет стоить жизней и уничтожит две нации, которые были братьями на протяжении сотен лет. Хотя решение кажется пугающе неуловимым, я могу только присоединиться к тем, кто страстно желает положить конец кровопролитию». Это было предоставлено его офисом. The Financial Times первой сообщила об этом письме.

Фридман является председателем правления «Альфа-Групп», частного конгломерата, работающего в основном в России и странах бывшего Советского Союза и включающего в себя банковское дело, страхование, розничную торговлю и производство минеральной воды. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Фридмана составляет 11,4 миллиарда долларов.

Миллиардер также является председателем совета директоров Альфа-банка, четвертой по величине финансовой компании в России и ее крупнейшего частного банка. На прошлой неделе Alpha Bank попал под санкции, которые не позволяют ему привлекать средства на рынке США. Призыв Фридмана к миру нашел отклик у Дерипаски, миллиардера, сколотившего состояние на алюминиевом бизнесе. «Мир очень важен! Переговоры должны начаться как можно скорее!» Об этом Дерипаска сообщил в воскресенье в сообщении в Telegram. Он также затронул экономическую ситуацию в серии публикаций в понедельник с обвалом рубля и неспособностью российского фондового рынка открыть торги. «Мне очень нужны четкие разъяснения и комментарии по экономической политике на следующие три месяца», — сказал Дерипаска, добавив, что решение центрального банка резко поднять процентные ставки и заставить компании продавать иностранную валюту — это «первая проверка того, кто на самом деле будет платить за этот банкет». READ Российские хакеры украли тысячи писем госдепартамента США: отчет «Необходимо изменить экономическую политику, [we] Нам нужно положить конец всему этому государственному капитализму». Дерипаска вышел из хаотичной борьбы за активы после распада Советского Союза с огромным состоянием, которое Forbes оценил в 28 миллиардов долларов в 2008 году. А в 2018 году он был наказан Соединенными Штатами, которые Обратите внимание, что олигархия «Неотделимо от Российского государства». Российские олигархи столкнулись с экономическим хаосом и возмездием со стороны Запада после того, как на прошлой неделе президент Владимир Путин приказал своим войскам войти в Украину. США и их союзники, в том числе Великобритания, ответили введением санкций против богатых, близких к Кремлю. США нацелились даже на семьи олигархов — новый шаг, направленный на подрыв поддержки Путина среди российской элиты. На прошлой неделе Минфин США ввел санкции в отношении детей двух ближайших чиновников Путина. «Элиты, близкие к Путину, продолжают использовать в своих интересах свою близость к российскому президенту, чтобы грабить российское государство, обогащаться и возводить членов своей семьи на одни из самых высоких постов власти», — говорится в объявлении Минфина о санкциях. Анна Стюарт внесла свой вклад в эту статью.