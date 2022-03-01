Олигарх Михаил Фридман и Олег Дерипаска призывают прекратить войну Путина

Фридман, родившийся на западе Украины, написал в письме сотрудникам, что хочет «положить конец кровопролитию».
«Мои родители украинцы и живут во Львове, моем любимом городе. Но я также провел большую часть своей жизни как русский, строя и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинскому и русскому народам и рассматриваю нынешний конфликт как » трагедия для обоих», — написал Фридман.
В письме он добавил: «Этот кризис будет стоить жизней и уничтожит две нации, которые были братьями на протяжении сотен лет. Хотя решение кажется пугающе неуловимым, я могу только присоединиться к тем, кто страстно желает положить конец кровопролитию». Это было предоставлено его офисом. The Financial Times первой сообщила об этом письме.
Миллиардер также является председателем совета директоров Альфа-банка, четвертой по величине финансовой компании в России и ее крупнейшего частного банка. На прошлой неделе Alpha Bank попал под санкции, которые не позволяют ему привлекать средства на рынке США.
Призыв Фридмана к миру нашел отклик у Дерипаски, миллиардера, сколотившего состояние на алюминиевом бизнесе.
«Мир очень важен! Переговоры должны начаться как можно скорее!» Об этом Дерипаска сообщил в воскресенье в сообщении в Telegram.
Он также затронул экономическую ситуацию в серии публикаций в понедельник с обвалом рубля и неспособностью российского фондового рынка открыть торги.
«Мне очень нужны четкие разъяснения и комментарии по экономической политике на следующие три месяца», — сказал Дерипаска, добавив, что решение центрального банка резко поднять процентные ставки и заставить компании продавать иностранную валюту — это «первая проверка того, кто на самом деле будет платить за этот банкет».
«Необходимо изменить экономическую политику, [we] Нам нужно положить конец всему этому государственному капитализму».
США нацелились даже на семьи олигархов — новый шаг, направленный на подрыв поддержки Путина среди российской элиты. На прошлой неделе Минфин США ввел санкции в отношении детей двух ближайших чиновников Путина.
«Элиты, близкие к Путину, продолжают использовать в своих интересах свою близость к российскому президенту, чтобы грабить российское государство, обогащаться и возводить членов своей семьи на одни из самых высоких постов власти», — говорится в объявлении Минфина о санкциях.
Анна Стюарт внесла свой вклад в эту статью.
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