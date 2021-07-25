Олимпиада по гимнастике – российские мужчины добиваются первого золота с 1996 года против Японии и Китая.

24 июля 2021 г .; Токио, Япония; Никита Нагорный (Китайская Республика) участвует в соревнованиях по мужской гимнастике в первом дивизионе 1 на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в Центре гимнастики Арики. Обязательный кредит: Robert Deutsch-USA TODAY Network

ТОКИО (Рейтер) – Российские гимнастки встретятся с Китаем и Японией, стремясь выиграть свою первую золотую медаль с 1996 года в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио в понедельник.

Россияне, которых поддерживает действующий чемпион Никита Нагорный, финишировали третьими в квалификации после Японии и Китая, при этом три команды финишировали на 0,306 балла друг от друга.

Мужчинам, выступающим в качестве представителей Олимпийского комитета России – без флага своей страны и государственного гимна из-за допинговых штрафов, – понадобится еще одно чудо Артура Далалояна, чтобы получить шанс выиграть золотую медаль.

Далалоян, которому в апреле была сделана операция по поводу перерезанного ахиллова сухожилия, финишировал шестым после выступления в опорном прыжке и земле, несмотря на то, что планировал сидеть вне соревнований, чтобы пощадить ногу.

В преддверии Игр здоровье чемпиона 2018 года поставило под сомнение способность россиянина улучшить свою серебряную медаль в командном зачете на Играх в Рио-2016.

Нагорный, который в последние годы доминировал в мужской гимнастике, сказал, что сборной России необходимо повысить свои результаты в финале.

«Это было не очень хорошо, потому что в нашей команде была травмированная гимнастка», – сказал Нагорный. Он уже выздоровел, но проблемы остались.

Россиянам предстоит столкнуться с оживленной китайской командой с вдохновляющими выступлениями Сяо Руотэна и Сунь Вэя, занявших третье и четвертое места в квалификации.

Японец Дайки Хасимото финишировал первым с результатом 88,531 балла, опередив Нагорна на пол-очка.

19-летний игрок, который является членом японской команды, завоевавшей бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года, сказал, что Япония стремится улучшить этот результат.

«Есть трое из нас, кто помнит боль двухлетней давности», – сказал Хашимото. «Возможно, у нас не так много опыта, но с точки зрения навыков, я думаю, у нас больше, чем у Ре».

Япония выиграла золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а Кохей Учимура, не сумевший пройти в финал в Токио, стал абсолютным титулом.

США, Великобритания, Германия, Швейцария и Украина присоединятся к Олимпийскому комитету России, Китаю и Японии в финале восьми команд в понедельник.

(Отчет Габриэля Тетро-Фарбера и Элейн Лиз); Под редакцией Каришмы Сингх

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