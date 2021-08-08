Олимпиада по синхронному плаванию со сборной России продолжает золотую гонку, а Китай завоевывает серебро

Олимпийские игры в Токио-2020 – художественное плавание – женская команда – церемония награждения – Токийский центр водных видов спорта, Токио, Япония, 7 августа 2021 года. Члены сборной Олимпийского комитета России, завоевавшей золотые медали, сияют медалями. Фотография: Бернадетт Сабо / Reuters

ТОКИО (Рейтер) – Светлана Ромашина с ее мощной программой пловцов завоевала седьмую олимпийскую золотую медаль со своей сборной России, выиграв финал синхронного плавания в субботу и продолжив золотую гонку, восходящую к Играм в Сиднее в 2000 году.

31-летняя Ромашина, ветеран четырех Олимпийских игр, на этой неделе стала самым титулованным олимпийцем в синхронном плавании, когда она выиграла соревнования дуэтов, выполнив резкий паук. Читать далее Намек на пенсию после Токио.

Спортсмены Олимпийского комитета России в шестой раз подряд поднялись на пьедестал почета, набрав 196,0979 из 200 возможных, превзойдя остальную часть поля в мощной программе, включающей подъемы на высоту и пловцов, парящих из воды. На ногах товарища по команде.

«Могу сказать, что шестая и седьмая медали были самыми тяжелыми в моей жизни», – сказала Ромашина на пресс-конференции. «Я стала матерью, и когда-то было очень трудно быть матерью и спортсменкой».

Ромашина сказала, что не уверена, выйдет ли она когда-нибудь на пенсию, но хочет отдохнуть.

«Я понимаю, что это будут мои последние Олимпийские игры как спортсменка», – добавила она.

Китай завоевал серебряную медаль Рио-2016 с 193,5310 баллами, начав свое выступление под традиционную китайскую музыку с инструментами с изящных волнообразных движений на палубе, а затем погрузился в мощную последовательность, которая включала плотное плавание и идеально скоординированные ноги.

«Перенос Олимпиады на год заставил нас подготовиться еще больше благодаря поддержке наших тренеров, – сказал четырехкратный олимпиец Хуан Цзючен. «Мы добились улучшений, когда проанализировали видео и данные по России».

Восходящие звезды Украины взяли бронзу с показателем 190,3018, завоевав первую в истории страны олимпийскую медаль в синхронном плавании – еще одну бронзу в дуэтах – ранее на этой неделе.

Свое захватывающее выступление команда начала с сильной музыки, которая затем переросла в душевный дух, они выполнили много акробатических прыжков в воздухе и использовали большую часть бассейна.

«Это наша главная цель на пять лет, и мы очень взволнованы», – сказала Марина Алексеева. «Это самый высокий балл, который мы когда-либо получали.

«Думаю, с нашим тренером мы создали что-то новое».

Разочарованная Япония, которая надеялась сохранить свою бронзу от Рио и неоднократно выражала разочарование своими результатами в течение последней недели соревнований, финишировала четвертой, несмотря на захватывающую рутину традиционной игры на барабанах и флейте.

Это только второй раз с тех пор, как синхронное плавание стало олимпийским видом спорта в 1984 году, когда Япония не выиграла медаль, хотя никогда не выиграла золото. В последний раз они были дисквалифицированы с подиума в Лондоне в 2012 году.

Главный тренер Масайо Имура, выдающийся спортсмен в мире синхронного плавания Японии и Китая после почти десятилетнего тренинга в Китае, сказал, что она уходит с должности национального тренера, но все еще хочет сохранить связь со спортом.

Дополнительный отчет Акико Окамото. Редактирование Клэр Фэллон и Тоби Дэвис

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