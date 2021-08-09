Олимпиада-2021: текущие обновления, новости, медали по окончании церемонии закрытия Игр; Американские женские обручи, волейбол – золото

Кевин Дюрант и мужская сборная США по баскетболу пытаются зафиксировать свою проигрышную серию против Австралии в самое лучшее время, стремясь обеспечить себе место в матче за золотую медаль. В других местах сегодня есть много надежд на золото США в легкой атлетике, Эйприл Росс и Алекс Клейнман продолжают свои поиски золота в пляжном волейболе, а бейсбольная команда США пытается организовать матч-реванш за золотую медаль с Японией. Вот посмотрите на основные события, связанные с США, в среду вечером и в четверг утром.

мужской баскетбол

Что: США против Австралии

Когда: Четверг, 12:15.

ТВ: павлин и трансляция

Вы можете подумать, что можете найти полуфинал мужского турнира по баскетболу по обычному телевидению, но нет, вы не можете. Peacock или NBCOlympics.com продолжает снимать это в прямом эфире. Франция и Словения встретятся в другом полуфинале в 7 утра в прямом эфире NBCSN. Джо Вардон играл здесь в «Финале четырех».

Отслеживайте и внимательно изучайте

Что: тройной прыжок среди мужчин, толкание ядра среди мужчин, бег с барьерами на 110 м (вечерняя сессия); марш-марш среди мужчин на 20 км; Прыжки с шестом, мужчины, финал на 400 м (утренняя тренировка); Помимо высоких температур и полуфиналов

Когда: среда с 20.00 до полуночи; Четверг, 3:30 – 5:00 (скаковой марш); Четверг, 6-8: 45.

Телевидение: NBC, США, NBCSN (Race Walk) и прямая трансляция

В этой группе соревнований по легкой атлетике есть множество американцев, и в большинстве соревнований за медали есть хотя бы одна удачная золотая медаль для Соединенных Штатов. Уилл Клей – претендент на золотую медаль в тройном прыжке, Райан Крозер – фаворит в толкании ядра, а Грант Холлоуэй – лучший в мире в беге на 110 метров с барьерами. В прыжках с шестом среди женщин Кэти Нгот поднялась на вершину в 2021 году. Лучшее личное время Майкла Нормана в беге на 400 метров лучше, чем у кого-либо другого в этой области, несмотря на его двухлетний пробег. Как обычно, самые яркие моменты вечерних гонок будут показаны по восточному времени на радио NBC. Утренняя сессия будет в прямом эфире в США. Гонка ралли в прямом эфире NBCSN.

бейсбол

Что: США против Южной Кореи

Когда: четверг, 6:00

Телевидение: NBCSN (задержка, четверг, 13:30) и прямая трансляция

Победа бейсбольной команды над Доминиканской Республикой в ​​среду поддержала ее надежды на получение первого приза. Если сборная США обыграет Южную Корею, они встретятся с Японией за золотую медаль в 6 утра по восточному времени в субботу. Поражение ставит их на матч-реванш за бронзовую медаль с Доминиканской Республикой в ​​23:00 по восточному стандартному времени в пятницу вечером. Вот Джо Фардон о последней победе США.

пляжный волейбол

Событие: Эйприл Росс и Алекс Кляйнманн против Швейцарии

Когда: среда в 20:00

Телевидение: NBC и трансляция

Эйприл Росс и Алекс Кляйнманн находятся в одной победе от матча за золотую медаль. В полуфинале им предстоит встретиться с Ануком Верг-Дебре из Швейцарии и Джоанной Гейдрих.

Женский футбол

Что: США против Австралии

Когда: Четверг, 4 утра

ТВ: США и прямая трансляция

Это не то, чего хотят женщины, но, как сказала Меган Рапино, еще есть медаль, за которую можно поиграть. Соединенные Штаты завоевали бронзу в матче с Австралией. Две команды сыграли вничью в финале группового этапа. Вот Стив Ян о том, что пошло не так с USWNT на Олимпийских играх.

гольф

Что: Второй тур среди женщин

Когда: среда, 18:30

Телевидение: Гольф-канал и прямая трансляция

Нелли Корда в первом раунде показала результат 4-меньше 67 и стала второй, уступив всего лишь одному броску шведке Мадлен Сагстрем. Товарищу по команде США Даниэль Канг на 2 балла меньше, Джессике Корде – ровно, а Лекси Томпсон – более 1. Время игры в среду вечером по восточному времени: Джессика Корда (19:03), Канг (19:41), Нелли Корда (21:14). вечера), Томсон (21:25).

горные лыжи

Что: финал мужского парка

Когда: среда в 23:30

ТВ: CNBC и прямая трансляция

Хаймана Рейнольдс, Зион Райт и Кори Джуно дебютируют на Олимпийских играх в скейтбординге в мужском парке.

Водное поло для женщин

Что: США против Китайской Республики

Когда: Четверг, 2:30 утра.

ТВ: CNBC и прямая трансляция

Соединенные Штаты выиграли две олимпийские золотые медали в женском водном поло третий год подряд. Испания и Венгрия, которые обыграли США на групповом этапе, встретятся в других полуфиналах в 6:50 утра.

(Фото: Нед Дишман / NBAE через Getty Images)