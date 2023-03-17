Олимпиада-2024 в Париже: необходимость уточнения российско-американского «нейтралитета».

Российские спортсмены допущены к участию в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине под нейтральным флагом.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) заявил, что нуждается в уточнении «условий нейтралитета» для россиян и белорусов, желающих участвовать в соревнованиях в Париже в 2024 году.

Президент Джин Сайкс заявил, что USOPC «солидарна с народом и спортсменами Украины».

Однако будет рассмотрен процесс, который позволил бы соревноваться «действительно нейтральным» российским и белорусским спортсменам.

Украина пригрозила бойкотом, если запрет на этих спортсменов не будет соблюдаться.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что будет «изыскивать возможности» для участия спортсменов из этих стран.

настаивать Игры «могут вдохновить нас на решение проблем путем наведения мостов». Но пока не принято решение о том, какие практические шаги она предпримет.

Великобритания входит в число 36 стран, которые пообещали поддержать действующий запрет, введенный после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

USOPC заявил, что обеспокоен тем, как Международный олимпийский комитет установит стандарты для нейтрального спортсмена.

«Хотя разговор со временем изменился, наша позиция не изменилась», — сказал Сайкс.

«Мы призываем МОК продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям допускаются только действительно нейтральные и чистые спортсмены.

«Только при соблюдении условий нейтралитета и честной и чистой конкуренции дух Олимпийских игр может восторжествовать.

«Что на самом деле означает нейтралитет, каковы условия нейтралитета?»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие России в Олимпийских играх «нельзя прикрывать имитацией нейтралитета или белым флагом». Нации «нет места в олимпийских видах спорта и соревнованиях» пока вторжение продолжается.

Международный олимпийский комитет призвал Украину отказаться от угроз бойкота, поскольку она стремится «содействовать миру через спорт», поскольку российские и белорусские спортсмены соревновались под нейтральным флагом на зимних Паралимпийских играх в марте 2022 года.

В феврале правительство Великобритании провело саммит, на котором присутствовали представители Соединенных Штатов, которые просили олимпийских спонсоров поддержать запрет на проведение Игр 2024 года в Париже и лоббировали этот вопрос в Международном олимпийском комитете.

В ответ Международный олимпийский комитет заявил, что Правительство Великобритании должно «уважать автономию спорта». Он добавил: «Правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо международных соревнованиях».

Федерация фехтования Германии отменила чемпионат мира среди женщин в пятницу после того, как Федерация спорта Германии сняла запрет на участие спортсменок из России и ее союзника Беларуси.