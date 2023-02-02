Олимпиада-2024: Латвия может присоединиться к Украине в бойкоте Игр в Париже

Международный олимпийский комитет разрабатывает планы, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх 2024 года под нейтральным флагом.

Латвия может присоединиться к Украине в бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже, если российские и белорусские спортсмены будут допущены к соревнованиям.

Министр спорта Украины ранее сказал Спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях, пока идет война.

Министр иностранных дел Латвии согласился, заявив, что участие двух стран «неприемлемо».

Украинская теннисистка Элина Свитолина также поддержала дисквалификацию спортсменов.

Латвия, которая граничит с Россией, была стойким сторонником Украины.

Международный олимпийский комитет заявил в минувшую среду, что так и будет. «Исследуй путь» Для спортсменов из двух стран участвовать в качестве нейтральных.

Но правительство Великобритании осудило этот план как «мир, далекий от реальности войны», в то время как Латвийский национальный олимпийский комитет заявил, что присутствие спортсменов будет «поощрением к дальнейшей эскалации войны и нормализации военных преступлений и жестокого насилия». .

В Олимпийском комитете добавили: «Пока на Украине идет война, участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх под любым флагом недопустимо».

Министры спорта из стран Балтии — из Эстонии и Литвы, а также из Латвии — встретятся в четверг, чтобы обсудить совместное обращение к Международному олимпийскому комитету о запрете российских и белорусских спортсменов на все международные соревнования.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это должны сделать российские спортсмены «Нигде» на парижских играх.

Международный олимпийский комитет ранее обратился к спортивным федерациям с просьбой дисквалифицировать спортсменов из стран после вторжения России в Украину в прошлом году.

Но в заявлении МОК на прошлой неделе говорилось, что «ни одному спортсмену нельзя запрещать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».

В прошлом месяце президент МОК Томас Бах заявил о нежелании наказывать отдельных спортсменов за действия их правительств, а Россия заявила, что ее кампания по исключению ее из международного спорта потерпит неудачу.

«Отвратительные действия» должны иметь «последствия».

Бывшая третья ракетка мира Свитолина, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, призвала страны объединиться в вопросе введения санкций против России и Беларуси.

«Олимпийские игры — это величайшая мечта и абсолютная привилегия для спортсменов. Они — величайшая платформа для разнообразия и разнообразия в спорте, привлекающая внимание всего мира», — сказала Свитолина. заявление в твиттере внешняя ссылка .

«Имея это в виду, мы должны поддерживать запреты на российских и белорусских спортсменов… что мы едины в санкциях, наложенных на Россию и Беларусь, и что есть последствия за возмутительные действия их правительств», — добавила она.

«Их жизнь не может идти своим чередом, и ни мир, ни русский и белорусский народы не могут не знать о зверствах, которые они творят в Украине».

Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2019 году и не играла с тех пор, как в прошлом году родила первенца.