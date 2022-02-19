Олимпийская слава и уроки, которые каждый спортсмен может извлечь из самой большой спортивной сцены

Драматическое падение 15-летней российской фигуристки Камилы Валеевой возобновило дискуссии о психическом здоровье и необходимости выступать на каждом спортсмене.

ПЕКИН, Китай. Резкое падение российской фигуристки Камилы Валеевой вызвало возмущение в олимпийских и легкоатлетических кругах. 15-летняя сноубордистка была на вершине мира, пока обвинение в употреблении допинга и сопутствующий стресс не помешали ей получить золотую медаль.

Валиева упала во время выступления в произвольной программе после того, как Международный олимпийский комитет разрешил ей кататься, но стресс и психическое напряжение были ощутимы.

«Когда вы видите условия, в которые их поставила российская машина… это очень неприятный побочный эффект той российской системы, где таких девушек ставят в такие позы», — сказал трехкратный олимпийский фигурист Стив Месслер.

Месслер — уроженец Буффало, выросший в Вест-Сайде и выигравший золото на Играх в Ванкувере в 2010 г. Сейчас он является членом Олимпийского и Паралимпийского комитетов США и говорит, что, хотя США все еще должны проделать особую работу после недавней гимнастики скандал, по сравнению с тем, когда он был спортсменом, сборная США больше заботилась о психическом здоровье спортсменов.

«Перемены обязательно произойдут, и перемены произойдут в Олимпийском комитете США и на Паралимпийских играх. [Team U.S.A.] У нас самая большая команда по психическому здоровью, которая пока что собирается на Олимпийские игры в любой другой стране».

Месслер стал соучредителем организации Classroom Champions, которая обучает детей тому, что он называет «мышлением спортсмена». Это набор рекомендаций, которые применимы к олимпийским спортсменам, таким как Валиева, а также к спортсменам всех возрастов, тренерам и родителям.

«Я надеюсь, что во время просмотра Олимпийских игр вы узнаете, как… уроки, которые мы хотим, чтобы дети усвоили… Разнообразие навыков и опыта полезно для вашей команды», — сказал Меслер. READ Всероссийский матч полулегкого веса на BRAVE 51

Келли Пайпер, спортивный психолог из Баффало, в колледже боролась с психическим здоровьем. Она участвовала в соревнованиях по плаванию, но сказала, что после нескольких травм не знала, как с этим справиться, и часто обращалась к своему спортивному тренеру.

Теперь Пайпер консультирует местных спортсменов во время тех же боев.

«Многие из них действительно развивают самосознание, которое, как вы знаете, дает спортсменам инструменты для понимания своих собственных наклонностей», — сказала Пайпер. «Их собственные привычки, что позволяет им процветать и что может помешать им с точки зрения умственной деятельности».

И хотя Месслер говорит, что олимпийских спортсменов в Соединенных Штатах учат справляться с трудностями, возраст и пол также играют большую роль, потому что молодые спортсмены, такие как Валеева, еще не полностью развиты.

«Когда вам 15 лет, эти навыки выживания еще не сформированы, у вас еще не было такого жизненного опыта, и вы не смогли его получить, ваш мозг еще не развился до такой степени, чтобы вы могли контролировать эти вещи. и это то, что мы часто видим», — добавил Месслер. Эти спортсмены».

Как и любое спортивное или жизненное событие, зимние Олимпийские игры в конечном счете являются опытом обучения, говорит Бибер, но если история обречена на повторение.