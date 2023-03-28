Олимпийская трасса открыта для россиян, чтобы претендовать на Париж-2024

Международные олимпийские чиновники во вторник отложили принятие окончательного решения о том, разрешать ли спортсменам из России и Беларуси участвовать в летних Играх в Париже в следующем году, отодвигая неопределенность в отношении их права на участие в решающем олимпийском квалификационном периоде и мало что делая для смягчения возражений десятков. Руководящие органы, которые хотят, чтобы страны оставались изгоями в спорте, ведя войну в Украине.

Однако МОК создал путь, по которому спортсмены из России и Беларуси могут попытаться пройти квалификацию на Игры следующего года. Это было сделано в виде набора рекомендаций, выпущенных спортивным федерациям-членам, которые позволят лицам из двух стран участвовать в международных мероприятиях в качестве нейтральных лиц, потенциально зарабатывая места в Играх, даже если их страны по-прежнему запрещены.

Рекомендации мало что сделают, чтобы успокоить десятки национальных олимпийских комитетов, в том числе связанные с Соединенными Штатами и другими державами олимпийского движения, которые публично возражали против участия спортсменов из России, а также из Беларуси, которые предоставили инсценировку. почва для вторжения России в Украину. А отсутствие окончательного решения приведет к сохранению возможности бойкота Олимпиады со стороны Украины, официальные лица которой пригрозили не участвовать в парижских Играх, если россиян допустят к участию.