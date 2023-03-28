Олимпийская трасса открыта для россиян, чтобы претендовать на Париж-2024

Международные олимпийские чиновники во вторник отложили принятие окончательного решения о том, разрешать ли спортсменам из России и Беларуси участвовать в летних Играх в Париже в следующем году, отодвигая неопределенность в отношении их права на участие в решающем олимпийском квалификационном периоде и мало что делая для смягчения возражений десятков. Руководящие органы, которые хотят, чтобы страны оставались изгоями в спорте, ведя войну в Украине.
Однако МОК создал путь, по которому спортсмены из России и Беларуси могут попытаться пройти квалификацию на Игры следующего года. Это было сделано в виде набора рекомендаций, выпущенных спортивным федерациям-членам, которые позволят лицам из двух стран участвовать в международных мероприятиях в качестве нейтральных лиц, потенциально зарабатывая места в Играх, даже если их страны по-прежнему запрещены.
Рекомендации мало что сделают, чтобы успокоить десятки национальных олимпийских комитетов, в том числе связанные с Соединенными Штатами и другими державами олимпийского движения, которые публично возражали против участия спортсменов из России, а также из Беларуси, которые предоставили инсценировку. почва для вторжения России в Украину. А отсутствие окончательного решения приведет к сохранению возможности бойкота Олимпиады со стороны Украины, официальные лица которой пригрозили не участвовать в парижских Играх, если россиян допустят к участию.
Рекомендации МОК федерациям о повторном допуске отдельных спортсменов из России и Белоруссии ознаменовали изменение взглядов в прошлом году. После вторжения России в Украину олимпийские чиновники присоединились к большинству мировых спортивных руководящих органов, сделав Россию и Беларусь спортивными изгоями, в то же время запретив спортсменам и командам, за небольшими исключениями, участвовать в международных спортивных мероприятиях, больших и малых. (Российским командам по-прежнему будет запрещено участвовать в командных видах спорта в соответствии с рекомендациями.)
Через несколько минут после объявления МОК Нэнси Вессер, министр внутренних дел Германии, олимпийской державы и родины президента МОК Томаса Баха, резко раскритиковала решение вновь открыть двери для спортсменов из России и Беларуси, заявив:пощечина для украинских спортсменов.
Однако почти в тот же момент Бах ясно дал понять, что организация готова принять спортсменов из России и Белоруссии, несмотря на то, что вторжение шло уже второй год, а следователи ООН и МУС объявили военные преступления военными преступлениями. совершено на Украине.
А украинский журналист прямо спросил Баха на онлайн-пресс-конференции, почему Олимпийский комитет изменил свою позицию. Он указал на две причины: первой, по его словам, было участие российских и белорусских спортсменов в некоторых международных спортивных мероприятиях, в частности теннисных турнирах, где они встречались с украинскими соперниками.
Вторым, по его словам, было заявление двух официальных лиц ООН, которые сообщили комиссии, что отстранение спортсменов от участия в Играх из-за их национальности будет «вопиющим нарушением» их прав человека. Один из таких чиновников, Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН по культурным правам, вызвала на этой неделе полемику, заявив, что даже военнослужащие, активно участвовавшие во вторжении, должны быть допущены к участию в Олимпийских играх в качестве нейтральных при условии, что они не участвуют в военных преступлениях.
Рекомендации Олимпийского комитета перестали поддерживать эту позицию, которая была встречена с возмущением представителем украинского спорта, когда Ксантаки сделала свое предложение во время телефонного разговора с олимпийскими представителями и в Посты в социальных сетях. Вместо этого организация заявила, что действующему военному персоналу следует по-прежнему запрещать заниматься международным спортом, запрет, который она также рекомендовала для любого человека, активно продвигающего дело России. Он также поддержал дальнейший запрет на российскую и белорусскую символику, включая униформу, флаги и гимны.
Десятки российских спортсменов входят в состав армии страны или прошли ее подготовку. Другие были новобранцы к его причине с начала вторжения. Согласно обзору Associated Press, олимпийские успехи страны тесно связаны с ее армией: из 71 медали, завоеванной российскими спортсменами на последних летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году, 45 были собраны спортсменами, входящими в Sports Central. Армейский клуб.
Однако Бах указал, что прочитал часть совета докладчика ООН, призывающего к участию в Олимпийских играх спортсменов из всех стран, независимо от их национальности. «Олимпийское движение не может игнорировать это четкое заявление», — сказал он.
При Бахе МОК столкнулся с критикой за свое отношение к России еще до войны, а также с пристальным вниманием к своему решению разрешить нейтральным странам участвовать в Олимпийских играх после того, как обнаружил масштабную санкционированную государством допинговую программу России, которая испортила несколько международных мероприятий. , а затем вторая попытка государства помешать следователям выяснить, сколько российских спортсменов участвовало в программе.
После того как во вторник Баху напомнили, что первым человеком, которому он позвонил, чтобы поздравить его после избрания на пост главы Международного олимпийского комитета в 2013 году, был президент России Владимир Путин, он сказал, что Путин был быстро лишен олимпийской системы после того, как Россия начала свое вторжение. Он сказал: «Российская сторона обвиняет нас в том, что мы агенты Украины, а украинская сторона — в разжигании войны».
Судьба русских и белорусов Какие спортсмены стремятся участвовать в международных соревнованиях или какие соревнования позволят им вернуться, осталось неясным. Руководящий орган по легкой атлетике, например, на прошлой неделе Продлить запрет на неопределенный срок на всех российских и белорусских спортсменов «в обозримом будущем в связи с вторжением России в Украину».
Представитель руководящего органа World Athletics заявил во вторник, что федерация работает над тем, чтобы другие организации последовали ее примеру, в частности, Олимпийский совет Азии. Эта организация по просьбе Международного олимпийского комитета проложила путь спортсменам из Беларуси и России для участия в Азиатских играх в конце этого года. Идея заключалась в том, чтобы их выступления на мероприятии послужили квалификационными возможностями для участия в Олимпийских играх в Париже.
Однако представитель World Athletics заявил, что в настоящее время организация пытается убедить организаторов Азиатских игр запретить участие спортсменов из России и Беларуси, в то же время давая понять, что только результаты азиатских спортсменов будут учитываться для олимпийской квалификации. Россия и Беларусь входят в Европейские спортивные федерации, так как большое количество стран до сих пор выступает против их участия.
Усилия МОК по ослаблению запретов для спортсменов из России и Беларуси также встретили серьезное сопротивление в других местах. В феврале группа министров спорта и правительственных чиновников из более чем 30 стран, в том числе представители некоторых из наиболее известных стран в олимпийском движении, призвала Международный олимпийский комитет запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных видах спорта до тех пор, пока их страны были. Участвовал в войне на Украине.
Группа стран, в которую вошли США, Великобритания, Германия и десятки других стран, заявила, что нынешняя политика МОК по разрешению спортсменов из двух стран практически бесполезна, поскольку «существуют серьезные опасения по поводу того, насколько это осуществимо для российских и белорусских спортсменов. конкурировать на нейтральной основе при условии, что они получают финансирование». прямую поддержку со стороны своих стран.
Мэтт Футтерман Участие в подготовке отчетов.
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