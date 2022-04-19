Олимпийская чемпионка по плаванию Татьяна Шенмейкер пропустит чемпионат мира

Олимпийский чемпион на дистанции 200 м брассом Татьяна Шенмейкер Южноафриканец не будет участвовать в чемпионате мира по плаванию в июне и решил отдать приоритет Играм Содружества этим летом.

Шенмейкер подтвердил Отчет за этот месяц от раз Южная Африка.

В Токио Шенмейкер побил мировой рекорд девятилетней девочки, выиграв у американцев 200-метровку брассом. Лили Кинг И Энни Лазор. Она также выиграла серебряную грудь, отстав от американки на 100 метров. Лидия Якоби.

Это было историческое выступление для Южной Африки, где ни один пловец не прошел квалификацию на Олимпийские игры 2016 года, а в последний раз они выиграли медаль по плаванию в 2000 году.

Соединенные Штаты теперь могут доминировать в женском брассе в мире из-за отсутствия Шенмейкера, а также всей сборной России из-за запрета страны на вторжение в Украину. Россияне финишировали четвертым и пятым на дистанции 100 м брассом и четвертой на дистанции 200 м брассом в Токио.

Чад Ле КлоузОжидается, что еще один олимпийский чемпион по плаванию из Южной Африки примет участие в чемпионате мира.

Некоторые австралийские звезды также планируют выступить на Играх Содружества в Бирмингеме, Великобритания, а не на чемпионате мира в Будапеште.

Игры Содружества — это мультиспортивное мероприятие, организуемое каждые четыре года для стран Содружества, в частности Австралии, Канады, Ямайки, Южной Африки и тех, которые составляют Великобританию на Олимпийских играх — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (спортсмены которых могут представляют Великобританию или Ирландию на Олимпийских играх).

Чемпионат мира по плаванию обычно не проводится в том же году, что и Игры Содружества, но чемпионат мира по плаванию был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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