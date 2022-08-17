Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесет операцию на колене

Анна ЩербаковаОлимпийский чемпион по фигурному катанию из России перенесет операцию на колене, чтобы избавиться от старой травмы.

«Полное посвящение профессиональному спорту» было опубликовано в ее социальных сетях. «К сожалению, из-за старой травмы колена я не могу тренироваться в полную силу».

18-летняя девушка не уточнила конкретную травму и не уточнила, как долго она будет выведена из строя.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что в среду поедет в Германию на операцию. По данным российского информационного агентства ТАСС.

По сообщениям, чиновник сказал, что травма расстроила Щербакову перед Олимпиадой, где она выиграла золотую медаль над своей соотечественницей. Александра Трусова Еще один русский подросток, Камила Валееваопустилась на четвертое место после победы в короткой программе.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований на неопределенный срок из-за войны в Украине. Заявки на серию Гран-при этой осени были опубликованы в прошлом месяце без присутствия Росса.

Следующее крупное международное соревнование после этого — чемпионат Европы в конце января в Эспоо, Финляндия.

Чемпионат мира в марте в Сайтаме, Япония. Поскольку российским фигуристам запретили участвовать в чемпионатах мира в марте прошлого года, они не смогли претендовать на большее, чем минимум для участия в каждой дисциплине для чемпионата мира 2023 года, если к тому времени запрет будет снят.

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