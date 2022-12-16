Олимпийские звезды фигурного катания и фигурного катания возвращаются на Гран-при США на NBC Sports

олимпийский чемпион Алекс Холл Она возглавляет Гран-при США в Коппер-Маунтин, штат Колорадо, и ведет передачи на NBC Sports и павлин Конец этой недели.

Для некоторых лыжников и сноубордистов это первое соревнование после Олимпиады в феврале.

В пятницу состоятся первые финалы — мужское и женское фигурное катание и биг-эйр. Пейзаж хаф-пайпа изменился с ярко-белыйего выход на пенсию и Хлоя Кимвне конкуренции в этом году.

Без них двукратный призер Олимпийских игр Скотти Джеймс из Австралии лидирует среди мужчин, в которую также входят два олимпийца из США Тейлор Голд И Чокнутый Чейз. Япония Аюму Хиранодействующий олимпийский чемпион, еще не участвовал в национальном чемпионате по фигурному катанию в прошлом месяце.

Испания Керальт-Кастеллезанявшая серебро после Ким на Олимпийских играх, в женском финале в пятницу вместе с Олимпийскими играми в США. Мэдди Маэстро.

В пятничном гранд-финале по горным лыжам среди мужчин участвуют два олимпийских чемпиона: Холл, завоевавший золото в феврале, и Норвегия. Берк Роудвыигравший большой олимпийский дебют в фигурном катании.

В женском финале по парасейлингу разыгрываются серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр. Тесс Лидио из Франции и Матильда Гримо Швейцария. Эйлин Джоолимпийский чемпион из Китая, не стал бронзовым призером, но тренировался, балансируя между классами первокурсников Стэнфордского университета.

Расписание трансляций Гран-при США

день время (восточное время) Мероприятие платформы Суббота 12м* Лыжный Биг Эйр павлин Воскресенье 12:30 После полудня* Сноуборд Биг Эйр НБК, павлин 16:30 * Сноуборд Хафпайп НБК, павлин Суббота 24 декабря 5м* Катание на хафпайпе НБК, павлин

* Отложенные трансляции. Все трансляции также транслируются на NBCSports.com/live и в приложении NBC Sports для подписчиков.

Двукратный призер Олимпийских игр Алекс Феррера В субботу я вышел в финал мужского лыжного хафпайпа, в котором не будет двукратного олимпийского чемпиона Дэвид Уайз, который выбыл в плей-офф. Новая Зеландия Нико ПортеусОжидается, что олимпийский чемпион пропустит до 2023 года из-за операции на колене в межсезонье.

В финале женского лыжного хафпайпа, который также состоится в субботу, примет участие бронзовый призер Олимпийских игр. Рэйчел Каркер Канада, а также олимпийцы США Бритта СигурниИ Ханна Фаульхабер И Карли Марголис. Гу выиграл это мероприятие на Олимпийских играх.

Американский олимпиец Крис Корнинг Я сделал субботний финал по сноуборду. Призеры Олимпийских игр в воздухе не участвовали.

Джулия Маринозавоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх, была финалисткой женского чемпионата по биг-эйру. Анна Яссер От Австрии, завоевавшей свой первый из двух главных олимпийских титулов в воздухе, бронза не вошла.

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