Олимпийские звезды фигурного катания и фигурного катания возвращаются на Гран-при США на NBC Sports

олимпийский чемпион Алекс Холл Она возглавляет Гран-при США в Коппер-Маунтин, штат Колорадо, и ведет передачи на NBC Sports и павлин Конец этой недели.
Для некоторых лыжников и сноубордистов это первое соревнование после Олимпиады в феврале.
В пятницу состоятся первые финалы — мужское и женское фигурное катание и биг-эйр. Пейзаж хаф-пайпа изменился с ярко-белыйего выход на пенсию и Хлоя Кимвне конкуренции в этом году.
Без них двукратный призер Олимпийских игр Скотти Джеймс из Австралии лидирует среди мужчин, в которую также входят два олимпийца из США Тейлор Голд И Чокнутый Чейз. Япония Аюму Хиранодействующий олимпийский чемпион, еще не участвовал в национальном чемпионате по фигурному катанию в прошлом месяце.
Испания Керальт-Кастеллезанявшая серебро после Ким на Олимпийских играх, в женском финале в пятницу вместе с Олимпийскими играми в США. Мэдди Маэстро.
В пятничном гранд-финале по горным лыжам среди мужчин участвуют два олимпийских чемпиона: Холл, завоевавший золото в феврале, и Норвегия. Берк Роудвыигравший большой олимпийский дебют в фигурном катании.
В женском финале по парасейлингу разыгрываются серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр. Тесс Лидио из Франции и Матильда Гримо Швейцария. Эйлин Джоолимпийский чемпион из Китая, не стал бронзовым призером, но тренировался, балансируя между классами первокурсников Стэнфордского университета.
Расписание трансляций Гран-при США
|день
|время (восточное время)
|Мероприятие
|платформы
|Суббота
|12м*
|Лыжный Биг Эйр
|павлин
|Воскресенье
|12:30 После полудня*
|Сноуборд Биг Эйр
|НБК, павлин
|16:30 *
|Сноуборд Хафпайп
|НБК, павлин
|Суббота 24 декабря
|5м*
|Катание на хафпайпе
|НБК, павлин
* Отложенные трансляции. Все трансляции также транслируются на NBCSports.com/live и в приложении NBC Sports для подписчиков.
Двукратный призер Олимпийских игр Алекс Феррера В субботу я вышел в финал мужского лыжного хафпайпа, в котором не будет двукратного олимпийского чемпиона Дэвид Уайз, который выбыл в плей-офф. Новая Зеландия Нико ПортеусОжидается, что олимпийский чемпион пропустит до 2023 года из-за операции на колене в межсезонье.
В финале женского лыжного хафпайпа, который также состоится в субботу, примет участие бронзовый призер Олимпийских игр. Рэйчел Каркер Канада, а также олимпийцы США Бритта СигурниИ Ханна Фаульхабер И Карли Марголис. Гу выиграл это мероприятие на Олимпийских играх.
Американский олимпиец Крис Корнинг Я сделал субботний финал по сноуборду. Призеры Олимпийских игр в воздухе не участвовали.
Джулия Маринозавоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх, была финалисткой женского чемпионата по биг-эйру. Анна Яссер От Австрии, завоевавшей свой первый из двух главных олимпийских титулов в воздухе, бронза не вошла.
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