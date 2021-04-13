Олимпийские игры в России-2021: резюме

Чемпионат России по плаванию 2021 г.
Новости о плавании в последние недели приходят стремительно. Если вы не успеваете, то российские олимпийские отборочные испытания в Казани принесли множество потрясающих результатов, и возникли некоторые интересные сюжетные линии, поскольку страна может похвастаться впечатляющим составом на летние Олимпийские игры.
Вот краткое изложение всего, что произошло.
Национальные рекорды
В общей сложности семь событий засвидетельствовали новый набор российских рекордов, в том числе один континентальный рубеж из Евгений Рылов В беге на спину среди мужчин на 200 человек.
- Рылов установил новые рекорды Европы и России в 200 спринтах, показав 1: 53,23, снизив свой предыдущий результат 1: 53,36 в 2018 году.
- Сзади 100 человек прошли несколько быстрых проходов через три раунда боя, с Климент Колесников Первый соответствует национальному рекорду Рылова – 52,44 лидерства. Рылов прошел 51,97 балла в смешанной эстафете, но не похоже, чтобы Федерация плавания признала это официальным рекордом. Затем Колесников снизил рекорд до 52,42 в полуфинале, затем Рылов восстановил его в финале, коснувшись 52,12 против 52,24 у Колесникова.
- Затем Колесников побил 100-загруженную площадь Свободных мужчин, установив новый рекорд России – 47,31. Владислав Гринев47.43 с 2019 года.
- Разнообразные рекорды, оба мужчины упали с Илья Бородин Соревнование началось с распределения его национальных и мировых результатов среди юниоров в 400 IM с результатом 4: 11.17. Позже во время встречи Андрей Зелькин Он набрал 1: 57,50 при 200 IM, чтобы отключить шкалу Бородина 1: 58,00.
- Мария Каменева Это была особая неделя с победами в 50 бесплатных, 100 бесплатных и еще 100 играх, установив новый национальный рекорд в 50 игр в 24.20. Это на 0,01 больше предыдущего рекорда.
- Не менее впечатляющий дисплей имел Анна игорова, Который сбросил 400 бесплатных национальных рекордов с большим отрывом за 4: 04.10.
Ожидаемые квалификации
Некоторые из ведущих имён на чемпионате мира 2019 года за эти семь дней показали достаточно хорошие результаты, чтобы попасть в олимпийский состав.
- Как и ожидалось, Рылов и Колесников легко прошли квалификацию в мужской защите 100, причем Рылов также доминировал в защите 200.
- Кирилл Прегода И Антон Чубков 1-2 торговали мужскими 100 и 200 грудями, чтобы претендовать на обе в Токио.
- Андрей Минаков Она выиграла мужскую гонку на 100 налетов, чтобы квалифицироваться в этой гонке, после финиша второй на чемпионате мира 2019. Он также пробился в сотню бесплатно, что неудивительно, хотя это была сложная гонка с несколькими известными именами, оставшимися от Outside. заглядывая внутрь.
- Мартин Маллиотин Она была в отличной форме, выиграв соревнования 200 и 400 мужчин вольным стилем, чтобы квалифицироваться в этих соревнованиях.
- Мария Каменева Она была просто звездой, выиграв 50 женских соревнований вольным стилем, 100 фристайлов и 100 побед в предыстории.
- Евгения Чикунова Сияйте победами в женских бюстгальтерах 100 и 200, в то время как Юлия Ефимова Он занял второе место в сотне.
- Анастасия Кирпишникова И Анна игорова Через соревнования женщин на дистанции.
- Восходящая звезда Илья Бородин То, что он выиграл билет в каждом из различных мужских соревнований, не было удивительным, да и не было. Андрей Зелькин Миссия выполнена в 200 минут.
- После четвертого места в 100 бесплатных играх, Владимир Морозов Он поднялся вторым самым быстрым пловцом в своей карьере в 1950-х годах, получив квалификацию к Третьим Олимпийским играм с сильным заплывом 21,41.
Сюрприз плавать
- Ефимова шокирующе промахнулась по команде на 200 груди, с Мария Темникова Оторвавшаяся на втором месте позади Чикуновой.
- Трудно сказать, что победа Колесникова в произвольной гонке на 100 человек стала большим сюрпризом, но увидеть бронзу на чемпионате мира 2019 года. Владислав Гринев Неспособность пройти индивидуальную квалификацию была определенно.
- Чемпион мира среди юниоров 2017 г. Эван Герев Она резко продвинулась вперед, квалифицируясь для индивидуальных игр в 200 играх вольным стилем, набрав последовательно 1: 45 очков в полуфиналах и финалах.
- Александр Игорев Она действительно преуспела в командных квалификациях в трех дисциплинах, выиграв бесплатные гонки 800 и 1500, заняв второе место после Малиотина в 400. Кирилл Мартинчев также показал отличное выступление в квалификации 1500 на несколько десятых.
- Арена Суркова, Наиболее известная своим мастерством на 50 метров, она добилась больших успехов в этом. Светлана Чемерова Победа в женской гонке «100 мух» с лучшим личным временем 57,54.
Текущий список
Федерация плавания России назначила в свою олимпийскую сборную 30 пловцов, добавил Гринев: Александр КрасничИ Александр ШигулиевИ Елизавета Клеванович И Остинова Дарья Сергеевна К 25 годам она квалифицировалась в одиночном разряде.