Олимпийские игры в России-2021: резюме

Чемпионат России по плаванию 2021 г.

Новости о плавании в последние недели приходят стремительно. Если вы не успеваете, то российские олимпийские отборочные испытания в Казани принесли множество потрясающих результатов, и возникли некоторые интересные сюжетные линии, поскольку страна может похвастаться впечатляющим составом на летние Олимпийские игры.

Вот краткое изложение всего, что произошло.

Национальные рекорды

В общей сложности семь событий засвидетельствовали новый набор российских рекордов, в том числе один континентальный рубеж из Евгений Рылов В беге на спину среди мужчин на 200 человек.

Рылов установил новые рекорды Европы и России в 200 спринтах, показав 1: 53,23, снизив свой предыдущий результат 1: 53,36 в 2018 году.

Сзади 100 человек прошли несколько быстрых проходов через три раунда боя, с Климент Колесников Первый соответствует национальному рекорду Рылова – 52,44 лидерства. Рылов прошел 51,97 балла в смешанной эстафете, но не похоже, чтобы Федерация плавания признала это официальным рекордом. Затем Колесников снизил рекорд до 52,42 в полуфинале, затем Рылов восстановил его в финале, коснувшись 52,12 против 52,24 у Колесникова.

Первый соответствует национальному рекорду Рылова – 52,44 лидерства. Рылов прошел 51,97 балла в смешанной эстафете, но не похоже, чтобы Федерация плавания признала это официальным рекордом. Затем Колесников снизил рекорд до 52,42 в полуфинале, затем Рылов восстановил его в финале, коснувшись 52,12 против 52,24 у Колесникова. Затем Колесников побил 100-загруженную площадь Свободных мужчин, установив новый рекорд России – 47,31. Владислав Гринев 47.43 с 2019 года.

47.43 с 2019 года. Разнообразные рекорды, оба мужчины упали с Илья Бородин Соревнование началось с распределения его национальных и мировых результатов среди юниоров в 400 IM с результатом 4: 11.17. Позже во время встречи Андрей Зелькин Он набрал 1: 57,50 при 200 IM, чтобы отключить шкалу Бородина 1: 58,00.

Соревнование началось с распределения его национальных и мировых результатов среди юниоров в 400 IM с результатом 4: 11.17. Позже во время встречи Он набрал 1: 57,50 при 200 IM, чтобы отключить шкалу Бородина 1: 58,00. Мария Каменева Это была особая неделя с победами в 50 бесплатных, 100 бесплатных и еще 100 играх, установив новый национальный рекорд в 50 игр в 24.20. Это на 0,01 больше предыдущего рекорда.

Это была особая неделя с победами в 50 бесплатных, 100 бесплатных и еще 100 играх, установив новый национальный рекорд в 50 игр в 24.20. Это на 0,01 больше предыдущего рекорда. Не менее впечатляющий дисплей имел Анна игорова, Который сбросил 400 бесплатных национальных рекордов с большим отрывом за 4: 04.10.

Ожидаемые квалификации

Некоторые из ведущих имён на чемпионате мира 2019 года за эти семь дней показали достаточно хорошие результаты, чтобы попасть в олимпийский состав.

Как и ожидалось, Рылов и Колесников легко прошли квалификацию в мужской защите 100, причем Рылов также доминировал в защите 200.

Кирилл Прегода И Антон Чубков 1-2 торговали мужскими 100 и 200 грудями, чтобы претендовать на обе в Токио.

И 1-2 торговали мужскими 100 и 200 грудями, чтобы претендовать на обе в Токио. Андрей Минаков Она выиграла мужскую гонку на 100 налетов, чтобы квалифицироваться в этой гонке, после финиша второй на чемпионате мира 2019. Он также пробился в сотню бесплатно, что неудивительно, хотя это была сложная гонка с несколькими известными именами, оставшимися от Outside. заглядывая внутрь.

Она выиграла мужскую гонку на 100 налетов, чтобы квалифицироваться в этой гонке, после финиша второй на чемпионате мира 2019. Он также пробился в сотню бесплатно, что неудивительно, хотя это была сложная гонка с несколькими известными именами, оставшимися от Outside. заглядывая внутрь. Мартин Маллиотин Она была в отличной форме, выиграв соревнования 200 и 400 мужчин вольным стилем, чтобы квалифицироваться в этих соревнованиях.

Она была в отличной форме, выиграв соревнования 200 и 400 мужчин вольным стилем, чтобы квалифицироваться в этих соревнованиях. Мария Каменева Она была просто звездой, выиграв 50 женских соревнований вольным стилем, 100 фристайлов и 100 побед в предыстории.

Она была просто звездой, выиграв 50 женских соревнований вольным стилем, 100 фристайлов и 100 побед в предыстории. Евгения Чикунова Сияйте победами в женских бюстгальтерах 100 и 200, в то время как Юлия Ефимова Он занял второе место в сотне.

Сияйте победами в женских бюстгальтерах 100 и 200, в то время как Он занял второе место в сотне. Анастасия Кирпишникова И Анна игорова Через соревнования женщин на дистанции.

И Через соревнования женщин на дистанции. Восходящая звезда Илья Бородин То, что он выиграл билет в каждом из различных мужских соревнований, не было удивительным, да и не было. Андрей Зелькин Миссия выполнена в 200 минут.

То, что он выиграл билет в каждом из различных мужских соревнований, не было удивительным, да и не было. Миссия выполнена в 200 минут. После четвертого места в 100 бесплатных играх, Владимир Морозов Он поднялся вторым самым быстрым пловцом в своей карьере в 1950-х годах, получив квалификацию к Третьим Олимпийским играм с сильным заплывом 21,41.

Сюрприз плавать

Ефимова шокирующе промахнулась по команде на 200 груди, с Мария Темникова Оторвавшаяся на втором месте позади Чикуновой.

Оторвавшаяся на втором месте позади Чикуновой. Трудно сказать, что победа Колесникова в произвольной гонке на 100 человек стала большим сюрпризом, но увидеть бронзу на чемпионате мира 2019 года. Владислав Гринев Неспособность пройти индивидуальную квалификацию была определенно.

Неспособность пройти индивидуальную квалификацию была определенно. Чемпион мира среди юниоров 2017 г. Эван Герев Она резко продвинулась вперед, квалифицируясь для индивидуальных игр в 200 играх вольным стилем, набрав последовательно 1: 45 очков в полуфиналах и финалах.

Она резко продвинулась вперед, квалифицируясь для индивидуальных игр в 200 играх вольным стилем, набрав последовательно 1: 45 очков в полуфиналах и финалах. Александр Игорев Она действительно преуспела в командных квалификациях в трех дисциплинах, выиграв бесплатные гонки 800 и 1500, заняв второе место после Малиотина в 400. Кирилл Мартинчев также показал отличное выступление в квалификации 1500 на несколько десятых.

Она действительно преуспела в командных квалификациях в трех дисциплинах, выиграв бесплатные гонки 800 и 1500, заняв второе место после Малиотина в 400. Кирилл Мартинчев также показал отличное выступление в квалификации 1500 на несколько десятых. Арена Суркова, Наиболее известная своим мастерством на 50 метров, она добилась больших успехов в этом. Светлана Чемерова Победа в женской гонке «100 мух» с лучшим личным временем 57,54.

Текущий список

Федерация плавания России назначила в свою олимпийскую сборную 30 пловцов, добавил Гринев: Александр КрасничИ Александр ШигулиевИ Елизавета Клеванович И Остинова Дарья Сергеевна К 25 годам она квалифицировалась в одиночном разряде.