Дипак Пуниа потерял бронзу после того, как его сопротивление рухнуло в конце гонки.



Рави Кумар Дахия финишировал с серебряной медалью после проигрыша 7-4 российскому чемпиону мира Зауру Одживу в финале мужского соревнования в весовой категории до 57 кг в четверг.

23-летний Рави стал вторым индийским борцом после Сушила Кумара, завоевавшим серебряную медаль на Олимпийских играх. Он проиграл Одживу в полуфинале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане, Казахстан, в 2019 году.

Серебряный призер мира Дипак Боня сразился с Майлзом Амином из Сан-Марино со счетом 4: 2 в поединке за бронзовую медаль в 86 кг и завершил свою кампанию на неутешительной ноте.

В долгожданном розыгрыше золотых медалей Огив быстро вышел вперед, дважды вытолкнув Рави из круга. Рави, двукратный бронзовый призер мира и двукратный чемпион Азии, поймал россиянина впечатляющим тейкдапом слева.

Оджив быстро восстановил лидерство и вышел во второй половине с преимуществом 4-2. Россиянин удивил Рави одним из его блестящих ходов, увеличив преимущество до 5-2, прежде чем усилить его еще одним ударом.

Рави постарался сломать упорную защиту Огива и сократить разницу до 7-4. Индиец боролся со своим сердцем на последних секундах, но не смог помешать Огиву добиться редкой чести стать чемпионом мира и Олимпийских игр.

Для разнообразия Рави стал эмоциональным после поражения в матче.

В среду Рави обыграл всеамериканского серебряного призера Оскара Тигреса из Колумбии 13: 2, болгарского бронзового призера индивидуального чемпионата мира Георгия Вангелова 14: 4 и казахстанского двукратного призера чемпионата мира Нурслама Санаева «К осени» и вышел в финал Олимпийских игр.

потерянные пули

Ведя 2-1 в первом периоде матча за бронзу, Дипак сохранял свое плохое лидерство на протяжении большей части второго периода. Однако настойчивость Амина, европейского бронзового призера, окупилась, когда он сломил сопротивление Индии и провел тейкдаун менее 10 секунд назад.

Вызов Дипака был напрасным, и он покинул зал борьбы в шоке.