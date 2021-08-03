Олимпийские игры в Токио: события, которые необходимо посетить во вторую неделю Летних игр | развлекательная программа

как Олимпийские игры в Токио Идите вперед, обязательно узнайте о самых крутых событиях, спортсменах и оставленных воспоминаниях. Смотрите расписание ниже.

Понедельник, 2 августа

Летающие прыжки и ногти

Команды из двух человек преодолевают большую песчаную местность в Женщины, пляжный волейбол, 1/4 финала (8 / 7c, NBC). Обладатель бронзовой медали США из Рио, Эйприл Росс, выступает вместе с новым партнером, сенсацией блокирования 6’5 Алексом Кляйнманом.

Вторник, 3 августа

Чудо-колеса в играх

Пораженные фанаты могут задаться вопросом, как гонщики остаются в вертикальном положении, не говоря уже о том, чтобы так яростно нажимать педали на медаль в гонке. Финал велотрека (полдень / 11:00, NBC).

Самый тонкий баланс

Что такое 16 футов в длину и 4 дюйма в ширину? Уж больно тощая подача Бревно-балансир для женщин (8 / 7c, NBC). В этом дисциплинированном золотом финале звезда сложности Симона Байлз надеется пережить чемпиона Голландии Сана Веверса.

Среда, 4 августа

В результате задержите дыхание

В захватывающей драме Финал борьбы (10:00 / 21:00, США) Это один большой сюжет: попытка кубинки Меган Лопес Нуньес войти в историю как первая из четырех золотых медалей в супертяжелом весе по греко-римской борьбе (290 фунтов) и ничья с легендарным «русским медведем» Александром Карелиным.

Четверг, 5 августа

Придание опоре стилю

Спортивно настроенные новички в Художественная гимнастика (8 / 7c, CNBC) Возможно, вам будет приятно танцевать, бросая обруч или обматывая ленту, когда что-то царапает голову. Наблюдение за чемпионкой России Диной Авериной (которая была Smage лучше, чем ее близнец / женская Олимпийская арена) оставит у вас веру.

Пятница, 6 августа

Нисходящая спираль к величию

в соревновании Прыжки в воду (мужские вышки, квалификация, 8 / 7c, NBC)Маленькие пятна приносят большие очки. Сможет ли Бретт Том Дейли выполнить сальто вперед 41/2, едва не сгибаясь?

ускоритель электрификации

Самое сложное мероприятие по легкой атлетике? в 4 х 100 м (мужчины и женщины, финалы, 8 / 7c, NBC). Подача клюшки на полной скорости требует такой точности, что американцам не удавалось забрать медаль в последних трех играх из-за неудачных передач.

Надежды на мирный данк

После сложных финалов НБА Девин Букер из Phoenix Suns, Крис Миддлтон и Джру Холидей из Milwaukee Bucks были среди профессионалов, которые доминировали в мире в Мужской баскетбол (финалы, 10:30 / 9:30, NBC, Павлин).

Суббота, 7 августа

Это в генах

Мать Вашти Каннингем была балериной. Ее отец (и тренер) Рэндалл Каннингем – бывший профессионал НФЛ. Стоит ли удивляться, что она преуспевает в Прыжки в высоту (женщины, финалы 8 / 7c, NBC)?

Воскресенье, 8 августа

«Объединены страстью» в последний раз

Отметьте поклоны 11000 спортсменов из почти 200 стран на сцене «Последний размахивая», также известной как Церемония закрытия (8 / 7c, NBC).