Олимпийские игры в Токио: события, которые необходимо посетить во вторую неделю Летних игр | развлекательная программа

как Олимпийские игры в Токио Идите вперед, обязательно узнайте о самых крутых событиях, спортсменах и оставленных воспоминаниях. Смотрите расписание ниже.
Понедельник, 2 августа
Летающие прыжки и ногти
Команды из двух человек преодолевают большую песчаную местность в Женщины, пляжный волейбол, 1/4 финала (8 / 7c, NBC). Обладатель бронзовой медали США из Рио, Эйприл Росс, выступает вместе с новым партнером, сенсацией блокирования 6’5 Алексом Кляйнманом.
Вторник, 3 августа
Чудо-колеса в играх
Пораженные фанаты могут задаться вопросом, как гонщики остаются в вертикальном положении, не говоря уже о том, чтобы так яростно нажимать педали на медаль в гонке. Финал велотрека (полдень / 11:00, NBC).
Самый тонкий баланс
Что такое 16 футов в длину и 4 дюйма в ширину? Уж больно тощая подача Бревно-балансир для женщин (8 / 7c, NBC). В этом дисциплинированном золотом финале звезда сложности Симона Байлз надеется пережить чемпиона Голландии Сана Веверса.
Среда, 4 августа
В результате задержите дыхание
В захватывающей драме Финал борьбы (10:00 / 21:00, США) Это один большой сюжет: попытка кубинки Меган Лопес Нуньес войти в историю как первая из четырех золотых медалей в супертяжелом весе по греко-римской борьбе (290 фунтов) и ничья с легендарным «русским медведем» Александром Карелиным.
Четверг, 5 августа
Придание опоре стилю
Спортивно настроенные новички в Художественная гимнастика (8 / 7c, CNBC) Возможно, вам будет приятно танцевать, бросая обруч или обматывая ленту, когда что-то царапает голову. Наблюдение за чемпионкой России Диной Авериной (которая была Smage лучше, чем ее близнец / женская Олимпийская арена) оставит у вас веру.
Пятница, 6 августа
Нисходящая спираль к величию
в соревновании Прыжки в воду (мужские вышки, квалификация, 8 / 7c, NBC)Маленькие пятна приносят большие очки. Сможет ли Бретт Том Дейли выполнить сальто вперед 41/2, едва не сгибаясь?
ускоритель электрификации
Самое сложное мероприятие по легкой атлетике? в 4 х 100 м (мужчины и женщины, финалы, 8 / 7c, NBC). Подача клюшки на полной скорости требует такой точности, что американцам не удавалось забрать медаль в последних трех играх из-за неудачных передач.
Надежды на мирный данк
После сложных финалов НБА Девин Букер из Phoenix Suns, Крис Миддлтон и Джру Холидей из Milwaukee Bucks были среди профессионалов, которые доминировали в мире в Мужской баскетбол (финалы, 10:30 / 9:30, NBC, Павлин).
Суббота, 7 августа
Это в генах
Мать Вашти Каннингем была балериной. Ее отец (и тренер) Рэндалл Каннингем – бывший профессионал НФЛ. Стоит ли удивляться, что она преуспевает в Прыжки в высоту (женщины, финалы 8 / 7c, NBC)?
Воскресенье, 8 августа
«Объединены страстью» в последний раз
Отметьте поклоны 11000 спортсменов из почти 200 стран на сцене «Последний размахивая», также известной как Церемония закрытия (8 / 7c, NBC).