Олимпийские игры: француженки обыграли ОКР за золото в гандболе | буйволиный спорт

На пресс-конференции Коу спросили, не расстраивает ли некоторых сомневающихся, что неожиданная победа чемпиона на 100 метров Марселя Джейкобса оказалась чистой.

Итальянские и британские СМИ сообщили, что в этом году Джейкобс разорвал отношения с диетологом, который был связан с полицейским расследованием распространения стероидов.

Коу сказал, что не будет говорить о конкретном случае, хотя признал, что после «выдающегося выступления люди всегда будут задавать вопросы».

«Меня что-то удивляет в легкой атлетике? Не совсем», – говорит двукратный золотой призер на дистанции 1500 метров.

Он отмечает, что люди ставили под сомнение его быстрое продвижение в карьере от «относительно скромного спортсмена» в 1978 году до олимпийского чемпиона два года спустя.

Меган Рапино говорит, что ей нравится величайший подарок, которого она не заслуживает: возможность обернуться и посмотреть, как ее невеста Сью Берд играет за пятую олимпийскую золотую медаль.

Рапино завершила свое олимпийское обязательство в четверг вечером, когда Соединенные Штаты выиграли бронзовую медаль в женском футболе, причем Рапино выиграл дважды. Спортсмены быстро возвращаются домой после финальных соревнований по протоколам пандемии коронавируса на Играх в Токио.