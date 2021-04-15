Олимпийские чемпионки России Наталью Антиохию и Андрея Сельнова заблокировали за допинг

Спортивный арбитражный суд заявил в среду, что олимпийская чемпионка России Наталья Антиох и Андрей Сельнов были отстранены на четыре года за допинг после того, как были названы в отчете McLaren 2016. Антиоху и Сельнову в прошлом году были предъявлены обвинения в антидопинговых нарушениях в результате Всемирной антидопинговой кампании. Допинговое агентство сообщает, что в России существует якобы спонсируемая государством система допинга.

36-летняя Сельнова завоевала титул чемпиона по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а 39-летняя Антиох стала золотой медалисткой в ​​беге на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Она также выиграла бронзовую медаль в беге на 400 метров и серебряную медаль в беге. Эстафета 4х400 м в Афинах.2004 г.

Оба спортсмена сохранят эти медали, потому что Спортивный арбитражный суд постановил аннулировать их результаты только с 2013 года.

Селнов не участвовал в соревнованиях с 2016 года, но был вице-президентом Федерации легкой атлетики России до 2019 года, когда он ушел в отставку.

Высший спортивный суд также наложил санкции на двух других российских спортсменов, упомянутых в отчете McLaren, бегуна на средние дистанции Елену Соболеву и кувшина Оксану Кондратьеву.

Спортивный арбитражный суд заявил, что Соболеву забанили на восемь лет, и отменил все его результаты с 2011 по 2016 год, не указав причин решения. Она уже лишилась серебра на чемпионате мира 2007 года на 1500 метров.

Кондратьева, не завоевавшая ни одной крупной медали, была дисквалифицирована на четыре года.

Продвижение

Спортивный арбитраж также сократил срок запрета для четырех россиян, в том числе для прыгуна в высоту Ивана Очова, который сократил срок запрета с четырех до двух лет и девяти месяцев.

Это решение не имеет отношения к предыдущему решению о лишении Оухаку титула «Прыжок в высоту» на Олимпийских играх 2012 года за допинг.