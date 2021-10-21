Олимпийские чемпионы Италии и Германии выигрывают командные соревнования на чемпионате мира

RUBEX, Франция (21 октября) (Рейтер) – Олимпийские чемпионы Италия добавили титул мужской команды в преследовании к своему впечатляющему списку побед в 2021 году, победив хозяев Франции в финале мирового велоспорта в четверг.
Это был первый титул чемпиона мира итальянцев в мужской погоне за 14 лет: Филиппо Гана, Уильям Бертаццо, Симоне Консони и Джонатан Милан закончили четырехкилометровую дистанцию за 3: 47,192, опередив Францию за 3: 49,168.
Британия выиграла бронзовую медаль после победы над действующим чемпионом Дании на третьем месте.
«Люди на трассе оказали большую поддержку французам, но мы всегда гоняем до последнего метра, и выигрыш радужной майки в том же году, когда мы выиграли золото на Олимпийских играх, действительно важен для нас», – сказал Гана репортерам.
Командный квест олимпийской чемпионки среди женщин Германия выиграла титул чемпиона мира, так как помешала итальянскому дублю, выиграв у последнего золото в финале.
Немецкий квартет Франциска Праузе, Лиза Бренауэр, Мик Крюгер и Лаура Свиссмилч финишировали со счетом 4: 08.752, а итальянцы замедлились со счетом 4: 13.690.
Британия снова завоевала бронзовую медаль, на этот раз обойдя Канаду, занявшую третье место.
Когда Донаван Грюнден выиграл мужскую нулевую гонку перед туром Дени из Бельгии, это вызвало восхищение у французов со временем 16:59.
Голландский спринтер Гарри Лафрисен, завоевавший золотые медали в личном и командном зачете на Олимпийских играх в этом году, выиграл финал на дистанции 200 метров по кирину среди мужчин со временем 10 027 метров, опередив соотечественника Джеффри Хогланда и россиянина Михаила Яковлева на вершине пьедестала почета.
Лафризен также выиграл командный спринт в финале спринта вместе с Хогландом в среду. Подробнее
Итальянка Летиция Патерностер выиграла первую в истории женскую гонку на выбывание на чемпионате мира, а бельгийка Лотте Кубицки и Дженнифер Валенте из США вышли впереди.
(Ник Саид сообщает). Редакция Кена Ферриса
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