Олимпийские чемпионы Италии и Германии выигрывают командные соревнования на чемпионате мира

Велоспорт – Чемпионат мира UCI по велоспорту на треке – Велодром Stab, Рубе, Франция – 21 октября 2021 года гонщики Германии празднуют победу в финале женской командной гонки преследования – REUTERS / Christian Hartmann

RUBEX, Франция (21 октября) (Рейтер) – Олимпийские чемпионы Италия добавили титул мужской команды в преследовании к своему впечатляющему списку побед в 2021 году, победив хозяев Франции в финале мирового велоспорта в четверг.

Это был первый титул чемпиона мира итальянцев в мужской погоне за 14 лет: Филиппо Гана, Уильям Бертаццо, Симоне Консони и Джонатан Милан закончили четырехкилометровую дистанцию ​​за 3: 47,192, опередив Францию ​​за 3: 49,168.

Британия выиграла бронзовую медаль после победы над действующим чемпионом Дании на третьем месте.

«Люди на трассе оказали большую поддержку французам, но мы всегда гоняем до последнего метра, и выигрыш радужной майки в том же году, когда мы выиграли золото на Олимпийских играх, действительно важен для нас», – сказал Гана репортерам.

Командный квест олимпийской чемпионки среди женщин Германия выиграла титул чемпиона мира, так как помешала итальянскому дублю, выиграв у последнего золото в финале.

Немецкий квартет Франциска Праузе, Лиза Бренауэр, Мик Крюгер и Лаура Свиссмилч финишировали со счетом 4: 08.752, а итальянцы замедлились со счетом 4: 13.690.

Британия снова завоевала бронзовую медаль, на этот раз обойдя Канаду, занявшую третье место.

Когда Донаван Грюнден выиграл мужскую нулевую гонку перед туром Дени из Бельгии, это вызвало восхищение у французов со временем 16:59.

Голландский спринтер Гарри Лафрисен, завоевавший золотые медали в личном и командном зачете на Олимпийских играх в этом году, выиграл финал на дистанции 200 метров по кирину среди мужчин со временем 10 027 метров, опередив соотечественника Джеффри Хогланда и россиянина Михаила Яковлева на вершине пьедестала почета.

Лафризен также выиграл командный спринт в финале спринта вместе с Хогландом в среду. Подробнее

Итальянка Летиция Патерностер выиграла первую в истории женскую гонку на выбывание на чемпионате мира, а бельгийка Лотте Кубицки и Дженнифер Валенте из США вышли впереди.

(Ник Саид сообщает). Редакция Кена Ферриса

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