Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам несколько недель подряд страдают от разрывов крестообразных связок

В телефонном разговоре с президентом Международного олимпийского комитета Томас БахПрезидент Украины Владимир Зеленский Он сказал, что выразил разочарование перспективой возвращения россиян и белорусов на международные соревнования в качестве нейтральных спортсменов.

«С февраля в результате действий России погибли 184 украинских спортсмена», — сказал Зеленский. Согласно пресс-релизу. «Нельзя пытаться быть беспристрастным, когда разрушаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности».

Россияне и белорусы были запрещены в феврале большинством международных спортивных федераций по рекомендации Международного олимпийского комитета после вторжения России в Украину. В МОК тогда заявили, что возникает дилемма, могут ли россияне и белорусы по-прежнему соревноваться, тогда как многим украинским спортсменам помешали сделать это из-за нападения на их страну.

Недавно Бах добавил, что после вторжения и до запрета некоторые правительства отказывали в выдаче виз спортсменам из России и Беларуси для участия в соревнованиях, а другие правительства запрещали спортсменам соревноваться со спортсменами из России и Беларуси. Это также привело к рекомендации Международного олимпийского комитета.

«Участие в спортивных соревнованиях больше зависит не от спортивных преимуществ, а от чисто политических решений», — сказал Бах на прошлой неделе. «Поэтому нам пришлось действовать вопреки нашим собственным ценностям и нашей миссии, которая состоит в том, чтобы объединить весь мир в мирном соревновании. По сути, мы должны были защитить эту сложную целостность соревнований.

«Чего мы никогда не делали и никогда не хотели делать, так это запрещать спортсменам заниматься спортом только из-за их паспорта».

Бах и лидеры олимпийского движения как минимум с сентября заявляли, что обсуждают, как в будущем могут вернуться российские и белорусские спортсмены, не поддерживающие войну.

Олимпийские лидеры, в том числе председатель совета директоров Олимпийского и Паралимпийского комитета США. Сьюзан ЛайонсОн сказал, что это не означает, что они выступают за разрешение спортсменам вернуться к соревнованиям на данный момент.

Олимпийские лидеры решили на саммите на прошлой неделе, что, если и когда запрет на участие спортсменов будет снят, они вернутся в рамках «более строгого нейтралитета», сказал Лайонс, чем на предыдущих соревнованиях, когда российские спортсмены соревновались независимо из-за государственных допинговых санкций. В этих случаях у россиян не было своего национального флага или гимна, но иногда были национальные цвета, такие как «Олимпийские спортсмены из России» или «Олимпийский комитет России».

«Штрафы очень специфичны», — сказал Лайонс в понедельник. «Это не могут быть цвета. Это не может быть название страны».

В своем телефонном разговоре с Бахом Зеленский также указал на поддержку МОК Украины и призвал МОК «внести свой вклад в восстановление спортивной инфраструктуры в Украине, которая была разрушена Россией», говорится в заявлении.

Единственным справедливым ответом на такие действия является полная изоляция террористического государства на международной арене. В частности, это касается международных спортивных мероприятий», — говорится в сообщении Офиса Президента Украины. [Zelenskyy]молчание спортсменов, тренеров и официальных лиц потворствует агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.

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