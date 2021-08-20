Олимпийский боксер Брайан Манселл, чемпион на ринге и джентльмен в жизни

Брайан Манселл, бывший чемпион Ирландии по национальным танцам, ставший талантливым боксером, получил особую награду на Олимпийских играх 1964 года в Токио.

Строитель Крайстчерча был одним из двух мужчин по имени Брайан Манселл в олимпийской сборной Новой Зеландии, а другой – хоккеистом.

Это спортивное совпадение не было известно его сыну до смерти боксера Брайана Манселла в Крайстчерче 3 августа в возрасте 83 лет.

«Мой отец особо не рассказывал о своей боксерской карьере, – сказал Мартин Манселл на этой неделе. – На его стенах не было никаких фотографий или отзывов, он был очень скромным парнем, и его главными интересами были его семья и его семья. Католическая вера “.

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Брайан Манселл был вежлив в общественной жизни, и его семья была удивлена, услышав от современников по боксу о его силе и свирепости на ринге.

Нет сомнений в том, что два выдающихся боксера 1960-х годов, национальные чемпионы Дион Мерфи и Пол Фицсиммонс, были одними из лучших бойцов своего времени.

вещи Брайан Манселл (слева) поздравляет победителя Мане Сантоса после единственного поражения в его карьере профессионального бокса в его последнем бою.

«Он был отличным парнем, он был очень хорошим боксером-учёным, и у него был нокаутирующий удар обеими руками», – сказал Мерфи.

Тренировал отец Манселла Мартин, сказал Мерфи и Рон Митчелл во время его беспроигрышной профессиональной карьеры из 17 боев.

«Я думаю, что Брайан был лучшим бойцом, с которым мне приходилось соревноваться на ринге».

Фитцсиммонс, которого также тренировал Мартин Манселл, оценил Брайана как «грозного нападающего», который также «очень хорошо держался на ногах» – фактор, который многие приписывают его опыту элитного танцора.

Гордясь своим наследием, Манселл был конкурентоспособным ирландским танцором в подростковом возрасте, однажды выиграв национальный титул.

Однако неудивительно, что он добился своего первого успеха на боксерском ринге благодаря страсти своего отца, выдающегося тренера по боксу, который основал клуб Святой Анны в 1950-х годах и тренировал некоторых из лучших бойцов той эпохи. Мерфи. и Фитцсимонс, Лори Най и его сын.

Брайан Манселл впервые прославился на национальном уровне, когда он выиграл первый из четырех титулов чемпиона Новой Зеландии в полутяжелом весе (63,5 кг) в Греймуте в 1957 году.

Он выигрывал ту же корону в 1959, 1960 и 1963 годах, завоевав пояс Джеймсона как самого образованного боксера во всех дивизионах на Национальном чемпионате 1960 года.

яВ честь Маунселла сайт бокса Новой Зеландии похвалил его «огромную поразительную силу». В сессии 1960 года «рефери приостановил все четыре матча на два раунда».

В своей любительской карьере Манселл с отличием соревновался с некоторыми из лучших игроков своей эпохи, включая австралийца Сиднея Прайора и Игр Содружества 1962 года и золотого медалиста Новой Зеландии Уолли Коу.

Фитцсиммонс думал, что Монселл мог бы поехать на Олимпийские игры 1960 года в Риме, но решил отбор в Токио через четыре года после того, как он выиграл национальный титул 1963 года после трех побед техническим нокаутом перед толпой своего родного города в Крайстчерче.

По мнению Фитцсиммонса, Монселлу не повезло вылететь в первом раунде легкого полусреднего веса в Токио четыре года спустя после травмы глаза против советского легкого веса Евгения Фролова.

«Брайан мне все объяснил, никто не сомневался в словах Брайана, он был очень честным человеком», – сказал Фитцсиммонс.

«Он ударил россиянина острым левым хуком, у него была драка в этот момент, но когда россиянин шел вниз, он схватил Брайана, его голова поднялась, и Брайан открыл глаза.

Рефери остановил соревнования во втором раунде, наградив бой Фролова, который продолжил борьбу в финале, получив серебряную медаль.

Зеленый Ван / Посох Брайан Манселл в 1965 году во время своей профессиональной боксерской карьеры.

Вернувшись из Токио, Манселл, которому тогда было 27 лет, стал профессионалом, потеряв весовую категорию, чтобы соревноваться в легком весе, освобожденном недавно вышедшим на пенсию чемпионом Мерфи.

В период с июля 1965 по май 1966 года Манселл провел семь профессиональных боев, выиграв свои первые два матча нокаутом – с разницей в две недели.

Его самая значительная профессиональная победа произошла, когда в ноябре 1965 года он затмил двукратного чемпиона страны среди любителей Мэнни Сантоса по очкам против вакантного национального пояса профессионального легкого веса.

Но Сантос выиграл матч-реванш техническим нокаутом в мае 1966 года, что стало единственным поражением в профессиональной карьере Маунселла – и его последним боем.

И Мерфи, и Фитцсиммонс считают, что Монселл проиграл Сантосу только потому, что потерял немного сил после того, как похудел, чтобы достичь максимума в легком классе.

«Брайан был на высоте в легком весе», – сказал Мерфи, сказав, что Манселл «никогда не смирится» с некоторыми из минимумов, наблюдаемых в профессиональной игре.

«Он был великим борцом, у него было много искушения и большого таланта, и он был очень заботливым человеком, настоящим джентльменом».

Фитцсиммонс помогал Манселлу и его отцу тренировать молодых боксеров в Irish Community Club и сказал, что Манселл всегда был готов передать свои знания. «Он оказал на меня огромное влияние», – сказал Фитцсиммонс, который до сих пор тренируется, спустя 61 год после победы в национальном легком весе в 1960. Он был таким скромным … Он поблагодарил меня за то, что я познакомился с ним, но он был моим кумиром!

На протяжении всей своей карьеры Манселл был известен своим фитнесом и тренерской этикой. Помогая строить электростанцию ​​Бенмор в начале 1960-х, он все еще находил достаточно энергии, чтобы спорить с Мерфи в местном зале, за которым наблюдали десятки торговцев.

Семья стала основным направлением деятельности Манселла после бокса. Он и его жена Элизабет, которые были женаты 52 года, вырастили пять дочерей и сына в Аддингтоне, где Брайан был посвящен католической епархии Святого Сердца.

«Он много работал, чтобы обеспечить всех нас, и он любил свою католическую веру; он много работал с церковью», – сказала Элизабет Манселл.

Манселл решительно поддерживал музыкальные интересы своих детей, настаивая на том, чтобы вся семья усердно тренировалась перед ежегодной гонкой City to Surf.

Он поддерживал форму на протяжении всей своей жизни, в последние годы увлекся ходьбой и любил смотреть все виды спорта, особенно регби и крикет.

Брайан Мартин Манселл, родившийся в Крайстчерче 5 октября 1937 года, умер в Крайстчерче 3 августа 2021 года. Его жена Элизабет выжила; дочери Мэри, Бриджид, Джемма, Фрэнсис и Анна и сын Мартин; и пятеро внуков.