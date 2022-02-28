Олимпийский комитет призывает запретить российским спортсменам заниматься всеми видами спорта – NBC Chicago

В стремлении изолировать и осудить Россию после вторжения в Украину Международный олимпийский комитет в понедельник призвал спортивные организации исключить спортсменов и официальных лиц страны из международных мероприятий.

МОК заявил, что необходимо «защитить целостность мировых спортивных соревнований и безопасность всех участников».

Это решение дало возможность Международной футбольной ассоциации (ФИФА) исключить Россию из матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 24 марта. Польша отказалась играть запланированный матч против России.

Олимпийский призыв также распространяется на спортсменов и официальных лиц из Беларуси, которая спровоцировала российское вторжение, позволив использовать свою территорию для размещения войск и военных атак.

МОК заявил, что действовал «с грустью в сердце», но влияние войны на украинский спорт перевешивает потенциальный вред для спортсменов из России и Беларуси.

Это не было полным запретом Международного олимпийского комитета. Если дисквалификация «невозможна в кратчайшие сроки по нормативным или юридическим причинам», команды из России и Беларуси должны соревноваться как нейтральные игроки без национального флага, гимна или символов, в том числе на зимних Паралимпийских играх в Пекине.

МОК также отозвал олимпийский орден, который он вручил Владимиру Путину в 2001 году, и с тех пор отозвали его другие российские официальные лица.

Спортивные организации по всей Европе уже выступили против России в понедельник, отказавшись принимать или играть против команд из страны.

Финляндия хочет отстранить сборную России по хоккею от участия в мужском чемпионате мира, который она примет в мае, Швейцарская федерация футбола заявила, что ее женская сборная не будет играть с Россией в июле на чемпионате Европы, а немецкий футбольный клуб «Шальке 04» заявил о своем решении прекратить его давнее партнерство с российским государственным энергетическим гигантом «Газпром».

ФИФА отказалась отстранить Россию от участия в чемпионате мира на выходных. Вместо этого футбольное ведомство заявило, что в качестве наказания национальной сборной страны придется выступать от имени Российской федерации футбола. Помимо Польши, Швеции и Чехии, следующих потенциальных соперников России, также заявили, что откажутся играть против них матч.

«Шведская футбольная ассоциация разочарована решением ФИФА, но полна решимости продолжить работу с другими федерациями по отмене предстоящих в России отборочных матчей чемпионата мира по футболу», — заявила Шведская футбольная ассоциация в понедельник, имея в виду «крайне незаконное и несправедливое вторжение в Украину».

Чемпионат мира по футболу стартует 21 ноября в Катаре.

В европейском футболе российский «Спартак» все еще должен сыграть на следующей неделе в Лиге Европы против немецкого клуба «Лейпциг». УЕФА позволил «Спартаку» занять его место в жеребьевке 1/8 финала в пятницу, на следующий день после того, как Путин приказал начать вторжение.

Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) созвала свой исполнительный комитет на заседание позже в понедельник и, как ожидается, исключит российские команды из своих соревнований на основании объявления Международного олимпийского комитета.

Есть прецедент исключения российских команд из спорта. В 1992 году, после санкций ООН, ФИФА и УЕФА исключили Югославию из своих соревнований, когда на Балканах разразилась война.

Формула-1 отменила Гран-при России в Сочи в сентябре, а Haas — американская команда Формулы-1 — отказалась от российского спонсора. Говорят, что после российского вторжения в Украину «невозможно» провести гонку в России.

Помимо усилий «Шальке» по отказу от «Газпрома» в качестве партнера, ожидается, что УЕФА также рассмотрит возможность отмены спонсорских соглашений с компанией. «Газпром» спонсирует как Лигу чемпионов УЕФА, так и чемпионат Европы.

ФИФА вызвала наибольшую критику среди спортивных организаций за то, что позволила России продолжать участвовать, по крайней мере, на данный момент, в отборочных матчах чемпионата мира. Я оставил опцию блокировки открытой.

ФИФА попыталась пойти на компромисс, приказав России играть на нейтральных стадионах без ее ведома и гимна и от имени Российской футбольной ассоциации.

Это соответствует санкциям, введенным Спортивным арбитражным судом в декабре 2020 года для наказания России за использование допинга при поддержке государства и сокрытие мошенничества, которые применялись на прошлогодней Олимпиаде в Токио и зимних играх этого года в Пекине.

Сборная России по футболу уже должна была играть в таких условиях, если попадет на чемпионат мира из-за допинговых скандалов. Решение ФИФА применить условия к региональному спортивному событию — европейской квалификации — является единственным элементом наказания за войну.

Если Россия сыграет с Польшей, как и было запланировано, 24 марта и выиграет, то 29 марта команда сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Президент Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон, который также является вице-президентом УЕФА, заявил в воскресенье, что ожидает от ФИФА «более жесткой позиции».

Кадры с российской атаки на Украину

Президент Польской футбольной ассоциации Чезаре Кулеза заявил в воскресенье, что «абсолютно неприемлемо», что ФИФА не исключит немедленно Россию из отборочных матчей чемпионата мира, и сказал, что Польша «не заинтересована в участии в этом матче».

Албания, еще один будущий соперник России, заявила в воскресенье, что не будет играть против страны ни в одном виде спорта. Россия и Албания дважды встретятся в июне в рамках Лиги наций УЕФА. В группу также входят Исландия и Израиль.

Что касается хоккея, руководство этого вида спорта подверглось давлению со стороны Финляндии и Швейцарии с целью запретить России и Беларуси, которые должны принять участие в чемпионатах мира в мае в Хельсинки и Тампере.

В своем заявлении в понедельник президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нумила сообщил, что он провел переговоры с Международной хоккейной федерацией в Цюрихе, чтобы исключить две страны из международного спорта.