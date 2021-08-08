Олимпийский комитет России объявил Токио успешным, несмотря на санкции

Олимпийские игры в Токио-2020 – Церемония открытия Олимпийских игр в Токио-2020 – Олимпийский стадион, Токио, Япония – 23 июля 2021 г. Логотип Олимпийских игр в Токио-2020 появляется во время церемонии открытия.

ВАРШАВА (Рейтер) – Олимпийский комитет России объявил Олимпийские игры в Токио успешными после того, как жаркое солнце и черная туча подозрений охватили его олимпийских спортсменов после допинговых скандалов.

Ее делегация, состоящая из более чем 330 спортсменов, носила цвета своей страны, несмотря на то, что ее лишили флага и гимна из-за санкций, введенных в 2015 году.

Российские золотые медалисты спели на музыку композитора Петра Чайковского и закутались в белый флаг с гербом Китайской Республики – тремя языками пламени цветов российского флага с олимпийскими кольцами внизу.

Косметические изменения почти не скрыли присутствия сильной российской команды, завоевавшей 69 медалей, в том числе 20 золотых, до последнего дня соревнований.

«Эти игры были успешными для нашей команды, – сказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Наши ожидания полностью подтвердились, и в некоторых дисциплинах мы не ожидали таких результатов».

Среди успехов российские гимнастки впервые с 1996 года завоевали золотую медаль в командных соревнованиях, два золота Евгений Рылов в беге на 100 и 200 метров на спине и в прыжках в высоту олимпийский титул Марии Ласицкене в ее первых играх.

Но победы России в Токио разозлили некоторых соперников. Американский пловец Райан Мерфи сказал, что финал на 200 метров казался «возможно не чистым» после поражения от Рылова, прежде чем отказаться от своих комментариев, когда его спросили, обвиняет ли он кого-либо из своих соперников в жульничестве.

«Да, мы здесь, на Олимпийских играх», – написал Олимпийский комитет России в Твиттере в ответ на комментарии Мерфи.

«Совершенно верно. Нравится это кому-то или нет. Вы должны иметь возможность проиграть. Но это дано не всем».

Несмотря на внушительное количество медалей, проблемы с допингом все же затмевают спортивные победы сборной России.

Россияне не будут соревноваться под своим флагом на зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году, поскольку федерация легкой атлетики их страны продолжает двигаться к возвращению в офис.

Только 10 российским легкоатлетам, в том числе Ласицкене и серебряный призер Олимпийских игр Анзелика Сидорова, были допущены к соревнованиям в Токио в качестве наказания за допинг со стороны высших должностных лиц федерации.

Ласицкене, трехкратный чемпион мира и яростный критик некоторых профсоюзных чиновников, присутствовал на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году вместе со всеми российскими легкоатлетами, кроме одного.

Процессы по ее восстановлению замедлились, официальные лица были втянуты в скандалы, а ее стремление выиграть олимпийский титул было долгим путешествием.

«Я сплю. Я не могу поверить, что это произошло», – сказала 28-летняя спортсменка, которая встала на колени и заплакала после того, как выиграла золотую медаль. «Завоевать эту медаль было очень сложно».

(Репортаж Габриэля Тетро-Фарбера) Редакция Lincoln Fest.

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