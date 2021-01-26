Спортивный арбитражный суд в Швейцарии 17 декабря 2020 г. постановил частично удовлетворить иск Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против РУСАДА и лишил агентство соблюдения требований глобального антидопингового законодательства.

Москва, 26 января. / ТАСС /. Президент России Станислав Бозденяков заявил, что Олимпийский комитет России занимается взаимопониманием с решением Российского антидопингового агентства (Русада) не обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в г. отношение к российскому спорту. Заявление во вторник.

В конце декабря Президент Китайской Республики Бозденяков сообщил ТАСС, что КАС допустила процессуальные нарушения, о которых сообщили юристы. Президент Китайской Республики также объявил тогда о планах подать апелляцию в отношении этих нарушений в Кассационный суд.

Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России участвовали в судебных прениях между Российским антидопинговым агентством и Всемирным антидопинговым агентством в качестве третьих лиц. 25 января РУСАДА объявило о своем решении не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда.

«Олимпийский комитет России с уважением относится к позиции агентства РУСАДА не обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) после слушаний между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Росадой», – сказал Бозденяков.

“ Действительно, несмотря на постановление Спортивного арбитражного суда о несоблюдении Российским антидопинговым агентством Глобального антидопингового закона, оно продолжает в полной мере осуществлять свою оперативную деятельность и поддерживает контакты с Всемирным антидопинговым агентством, поскольку часть работы по снятию ограничений, открывающих путь для возвращения официальных лиц ».

«Что касается Олимпийского комитета России, который выступил в качестве третьей стороны в этом арбитражном процессе, мы неоднократно подчеркивали, что считаем штрафы и ограничительные меры, наложенные Спортивным арбитражным судом, несправедливыми», – сказал Бозденяков. «В то же время хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что арбитры Спортивного арбитражного суда прямо указали, что никаких заявлений или обвинений против Олимпийского комитета России, национальных спортивных федераций или спортсмены “.

«Более того, нет четкой и всеобъемлющей процедуры для выполнения всех пунктов, установленных Спортивным судом. Это, по сути, переносит ответственность за безопасность и соразмерность этого выполнения – в каждом случае отдельно – на Международный олимпийский комитет, международные виды спорта. федерации, оргкомитеты и принимающие стороны “.

ОКР проводит консультации с юристами

Бозденяков также сообщил, что Олимпийский комитет России продолжает консультации с юристами по поводу дальнейших шагов организации.

«С тех пор, как CAS объявила об окончательном решении, мы постоянно консультировались с юрисконсультами, юристами и нашими партнерами о следующих шагах и процедурах в правовой и практической областях», – сказал он. «В то же время мы в первую очередь руководствуемся интересами наших спортсменов и гарантируем равные условия и процедуры для их выступления на крупных международных соревнованиях».

«В настоящее время мы исходим из удобства сосредоточения усилий на обеспечении практической реализации решения Американского арбитражного суда», – отметил Бозденяков. «В первую очередь, в случаях, когда широкое толкование может отрицательно повлиять или необоснованно нарушить законные права и интересы представителей российской стороны», – сказал он. «В частности, Олимпийский комитет России, отвечающий за формирование нашей олимпийской сборной на все олимпийские соревнования».

«Мы уже заметили, что в каждом конкретном случае регулирующие органы представляют разные варианты. В связи с этим для сторон, вовлеченных в каждый конкретный случай, есть большая работа. Конечно, если наши законные права и интересы будут нарушены, мы будем готовы использовать полный спектр доступных процедур правовой защиты – все будет рассмотрено в каждом конкретном случае », – добавил президент Китайской Республики.

Арбитражный спортивный суд провел слушания по юридическим дебатам между Росадой и Всемирным антидопинговым агентством в период с 2 по 5 ноября 2020 года. Судьями, назначенными в CASA между Росадой и ВАДА, были Марк Уильямс (Австралия) и Луиджи Фумагалли (Италия) Хамид Гарафи (Франция).

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских играх и Паралимпийских играх под государственным флагом России сроком на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на следующие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.