Олимпийский комитет США больше не будет наказывать американских спортсменов за их протест

Люди склонны ассоциировать положительные образы с Олимпийскими играми. Они думают о фестивале королевы и национальной гордости. Однако некоторые спортсмены использовали большой подиум Олимпиады в знак протеста или для возбуждения более широкого политического взгляда. Хотя это, безусловно, могло иметь положительный эффект, на самом деле это было против правил спортсменов.

Но Американский олимпийский комитет со временем вырос. А недавно смягчил свою позицию по этому правилу. Давайте посмотрим на историю протестов на Олимпийских играх, конкретные правила против них и внесенные изменения.

История американских спортсменов, участвующих в Олимпийских играх.

Томми Смит и Джон Карлос, завоевавшие медали на 200 метров на Олимпийских играх 1968 года | Беттманн / Автор

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Многие американские спортсмены использовали Олимпийские игры, чтобы продемонстрировать политическую точку зрения. Самый известный случай произошел в 1968 году. В разгар эры гражданских прав, когда черные боролись за равенство в Соединенных Штатах, Томми Смит и Джон Карлос заняли позицию. На Играх в Мехико дуэт вышел на сцену и поднял кулаки в знак солидарности. Из-за проблем, эти двое были отправлены домой Олимпийским комитетом США.

Это был не единственный раз, когда чернокожие спортсмены использовали международные спортивные соревнования для демонстраций. согласно с Ассоциация историков темнокожих женщинРоуз Робинсон, прыгунья в высоту, отказалась номинировать звездное знамя на Панамериканских играх 1959 г. Позже Соединенные Штаты заключили ее в тюрьму за уклонение от уплаты налогов. Робинсон объявил голодовку. К сожалению, к спортивным соревнованиям она не вернулась.

Что такое Правило 50 Олимпийской хартии?

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Международный олимпийский комитет (МОК) имеет набор правил, определяющих порядок проведения Олимпийских игр. Эти правила гарантируют, что мероприятие будет честным и организованным. согласно с Olympic.orgВторой раздел статьи 50 Хартии гласит, что «никакие демонстрации или политическая, религиозная или этническая пропаганда не допускаются на каких-либо олимпийских объектах, объектах, регионах или других регионах».

Часто это не было большой проблемой, поскольку Международный олимпийский комитет надеется, что их страны «наблюдают» (за отсутствием лучшего термина) за спортсменами, когда это правило нарушается. Олимпийский комитет США был партнером Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу во время предыдущих Олимпийских игр. Это меняется.

Почему Олимпийский комитет США отказывается наказывать спортсменов

согласно с APСоединенные Штаты сейчас прислушиваются к своим спортсменам. Они заявили Международному олимпийскому комитету, что больше не будут наказываться за любую «приемлемую демонстрацию» на Олимпийских играх. Исполнительный директор Сара Херскланд объяснила: «Когда вы садитесь на мое место, вы принимаете решения, которые, по вашему мнению, являются правильной стороной истории … и я думаю, что мы находимся на правильной стороне истории». Готовность Хершланда занять позицию впечатляет. Но согласен ли Международный олимпийский комитет?

Что это значит для Олимпиады? Что ж, для любителей свободы слова и свободы мысли это отличная новость. Соединенные Штаты позволяют своим спортсменам открыто выражать свое мнение, не опасаясь наказания или возмездия. Еще неизвестно, как МОК будет адаптироваться в свете этих новостей, но первые признаки обнадеживают. Associated Press сообщило, что Международный олимпийский комитет проводит опрос спортсменов всего мира на предмет их представлений о возможной смене базы.

Позиция Американского олимпийского комитета отражает текущее состояние мира. Более чем когда-либо спортсмены используют свои платформы и голоса для протеста. Вместо того, чтобы отставать, Соединенные Штаты осознали, что им необходимо обновить свой подход.