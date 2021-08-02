Олимпийский спортсмен из Беларуси ищет убежище в Японии из-за опасений попасть в тюрьму дома

Белорусская бегунья сказала в воскресенье, что она находилась под защитой японской полиции после того, как Олимпийский комитет ее страны попытался, но не смог, отправить ее домой после того, как она раскритиковала своих тренеров за то, что они записали неправильное событие.
Бегун Кристина Тимановская объявила в воскресенье вечером в Instagram, что она ищет защиты в Японии, потому что опасается за свою безопасность в Беларуси, где могущественный лидер страны Александр Лукашенко, находящийся у власти 27 лет, пытался подавить любую оппозицию. .
«Я боюсь, что меня посадят в тюрьму в Беларуси», – сказала г-жа Тимановская независимому белорусскому новостному сайту Zerkalo.io. «Я не боюсь быть исключенным или исключенным из сборной, я беспокоюсь о своей безопасности. Я думаю, что на данный момент мне небезопасно в Беларуси».
Национальный олимпийский комитет Беларуси, которым руководит старший сын Лукашенко, Виктор Лукашенко, заявил в воскресенье, что отозвал Тимановскую из Игр из-за ее «эмоционального и психологического состояния» после консультации с врачом.
Г-жа Тимановская отрицала, что ее осматривал какой-либо врач, и сказала, что ее физическое и психическое здоровье хорошее. Она сказала, что ее насильно исключили из сборной страны за то, что она «рассказывала в моем Instagram о пренебрежении к нашим тренерам».
в видео В токийском аэропорту Ханэда она попросила поддержки у Международного олимпийского комитета.
В заявлении МОК говорится, что он находился в прямом контакте с г-жой Тимановской. МОК сообщил, что она была в аэропорту Ханэда, и ее сопровождал член Tokyo 2020.
«Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», – говорится в заявлении.
В заявлении говорится, что МОК и Токио-2020 продолжат переговоры с г-жой Тимановской и властями в ближайшие дни, чтобы определить дальнейшие шаги.
Казуя Исодзаки, представитель столичной полиции Токио, не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что г-жа Тимановская содержится в Японии или что она подала прошение о предоставлении убежища в аэропорту Ханэда.
«Мы даже не знаем, позаботится об этом полиция или нет», – сказал Исодзаки.
Информационное агентство Reuters сообщило, что один из его фотографов видел Тимановскую с полицией в аэропорту и сказал: «Думаю, я в порядке».
24-летняя Тымановская должна была впервые выступить на Олимпийских играх этим летом в беге на 200 метров. Но она сказала, что ей сказали, что она будет пробегать эстафету 4×400 м, потому что некоторые члены команды не прошли контр-тесты, чтобы претендовать на участие в мероприятии.
“Я зол!” Я рассказал «Зеркало.ио» из аэропорта. «В конце концов, мы приехали на Олимпиаду, и объявлять дистанционное мероприятие, в котором мы никогда в жизни не участвовали, – против всех правил. Это полное пренебрежение к спортсменам, и она назвала ситуацию« полным беспорядком ». “
Она рассказала Zerkalo.io, что в воскресенье тренеры и представитель сборной пришли к ней в комнату и велели собрать вещи. Она сказала, что ей сказали, что, если она не вернется, она потеряет свое место в сборной, лишится работы и столкнется с «другими возможными последствиями». Она сказала, что ей сказали, что решение было принято не Федерацией спорта или Министерством спорта, «но на более высоком уровне».
«Они сказали, что меня нужно дисквалифицировать с Олимпиады и уехать домой, потому что я мешаю работе команды», – сказала она Zerkalo.io.
Беларусь потрясена протестами после спорных президентских выборов в августе прошлого года. С тех пор президент Лукашенко дал понять, что не примет никакого инакомыслия, заключив в тюрьму оппозиционных политиков, критиков, журналистов и ряд спортсменов, подписавших петицию в октябре, осуждающую применение насилия со стороны его правительства. Белорусский фонд спортивной солидарности.
Павел Слонкин, бывший белорусский дипломат, который сейчас работает с Европейским советом по международным отношениям, сказал, что критика г-жи Тимановской была сосредоточена на бюрократическом пренебрежении и не носила политического характера.
«Режим преследует всех, кто публично его критикует», – сказал он, добавив, что, по его мнению, президент принял личное решение вернуть г-жу Тимановскую домой.
Слункин сказал, что Лукашенко «очень любит спорт и на протяжении всего своего правления использовал спортивные победы в политических целях». «Поэтому, когда атлеты или спортсмены критикуют его, он действительно не очень хорошо с этим справляется».
Принудительное отстранение г-жи Тимановской от Игр стало последним в череде международных инцидентов, которые еще больше изолировали Беларусь на международном уровне.
В мае белорусские власти вынудили сбить самолет Ryanair из Афин в Вильнюс, Литва, на борту которого находился Роман Протасевич, блоггер, работавший на веб-сайте, который в прошлом году помогал направлять антиправительственных протестующих. После ареста он был освобожден и в конце июня помещен под домашний арест.
Г-на Лукашенко также обвинили в наказании Евросоюза. Наводнение Блок из 27 стран состоит из иммигрантов, потому что Европейский Союз ввел санкции после спорных выборов и отклонения рейса Ryanair.
Лидер оппозиции в изгнании Беларуси, Светлана Тихановская, которая была объявлена победителем на выборах в августе прошлого года перед тем, как сбежать в соседнюю Литву, призвала МОК заняться делом Тимановской.
«У нее есть право на международную защиту и право на участие в Олимпийских играх», – написала она в Twitter.
Валери Хопкинс сообщила из Вены. Тарик Банга, Мотоко Рич и Майко Иноуэ представили репортажи из Токио.