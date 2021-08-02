Олимпийский спортсмен из Беларуси ищет убежище в Японии из-за опасений попасть в тюрьму дома

Белорусская бегунья сказала в воскресенье, что она находилась под защитой японской полиции после того, как Олимпийский комитет ее страны попытался, но не смог, отправить ее домой после того, как она раскритиковала своих тренеров за то, что они записали неправильное событие.

Бегун Кристина Тимановская объявила в воскресенье вечером в Instagram, что она ищет защиты в Японии, потому что опасается за свою безопасность в Беларуси, где могущественный лидер страны Александр Лукашенко, находящийся у власти 27 лет, пытался подавить любую оппозицию. .

«Я боюсь, что меня посадят в тюрьму в Беларуси», – сказала г-жа Тимановская независимому белорусскому новостному сайту Zerkalo.io. «Я не боюсь быть исключенным или исключенным из сборной, я беспокоюсь о своей безопасности. Я думаю, что на данный момент мне небезопасно в Беларуси».

Национальный олимпийский комитет Беларуси, которым руководит старший сын Лукашенко, Виктор Лукашенко, заявил в воскресенье, что отозвал Тимановскую из Игр из-за ее «эмоционального и психологического состояния» после консультации с врачом.