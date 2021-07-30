Олимпийский спор о допинге, поскольку Райан Мерфи утверждает, что заплыв “ может быть не чистым ” после победы россиянина Евгения Рылова

Мерфи, Рилов и Гринбэнк на подиуме (Getty Images)

Допинговый скандал разгорелся после того, как сегодня утром в финале на 200 метров появилась американская звезда. Райан Мерфи Он заявил, что гонка «не могла быть чистой» после того, как он финишировал вторым после российского спортсмена, прежде чем отказаться от своих комментариев.

Евгений Рылов, соревнуясь за Олимпийский комитет РоссииЗолотая медаль досталась действующему чемпиону Мерфи, а бронзу взял британец Люк Гринбэнк.

Российские спортсмены выступают на этих Олимпийских играх под флагом Китайской Республики. Они должны доказать, что они не участвовали в поддерживаемом государством допинговом режиме, в результате чего страна была отстранена на четыре года от международных соревнований, а затем сократилась вдвое, потому что Спортивный арбитражный суд – Но с командой из более чем 300 спортсменов, которые в настоящее время занимают четвертое место в таблице медалей, многие считают, что наказание бесполезно.

После проигрыша титула Рылову, который также выиграл золото на дистанции 100 метров, опередив товарища по команде Климента Колесникова и Мерфи, занявшего третье место, американца спросили, что он думает о ситуации.

«У меня есть 15 идей, 13 из которых доставят мне массу неприятностей», – сказал Мерфи.

“Это то, что есть. Я стараюсь не увлекаться этим. Я испытываю огромную психологическую утечку, чтобы ездить круглый год, и что я плыву в гонке, которая, вероятно, не чиста, и это то, что она является.”

Но на более поздней пресс-конференции Мерфи сказал, что говорил только о допинге в плавании в целом, и поздравил Рылова и Гринбека.

«Я должен прояснить ситуацию, я никогда не делал… Я не собираюсь делать здесь никаких обвинений. Поздравляю Люка и Евгения. Они проделали потрясающую работу, и они оба очень талантливые пловцы».

«В конце концов … я думаю, что (стероиды) все еще популярны в плавании, и это то, что есть».

Рылов сказал, что был удивлен первоначальными комментариями Мерфи, и на своей пресс-конференции он сказал, что всегда поддерживает чистый спорт.

«Я всегда делаю допинг-тесты … Я не смог бы простить себя, если бы принял что-то. Я не знаю, как на это отреагировать. Мне не было предъявлено никаких обвинений», – сказал он.

История продолжается

Агентство Reuters сообщило, что представитель российской команды отказался комментировать комментарии Мерфи.

Гринбэнк, завоевавший свою пятую медаль по пулу до того, как вскоре после этого Дункан Скотт добавил шестое, завоевав серебро в индивидуальной дистанции на 200 метров, выразил схожие опасения с Мерфи.

«Прискорбно знать, что существует спонсируемая государством программа допинга, и больше не предпринимается никаких усилий для ее решения», – сказал он.

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