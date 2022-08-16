Олимпийский чемпион США и звезда WNBA Бритни Гренье приговорена к 9 годам тюрьмы в России

Нью-Йорк: Российские власти приговорили звезду американского баскетбола и олимпийскую чемпионку Бритни Гренье к девяти годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Согласно сообщению на сайте insidethegames.biz, она также была обязана заплатить штраф в размере 16 300 долларов за сообщение о преступлении.

Сообщается, что высокая 6 футов 8 дюймов Грейнер, восьмикратная участница Матча звезд женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Phoenix Mercury, была задержана в подмосковном аэропорту в феврале, незадолго до вторжения России в Украину. Пакеты в ее багаже.

31-летний Грейнер, который был частью команды, завоевавшей золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и пятью годами позже в Токио, был в стране, чтобы играть за команду российской премьер-лиги УГМК Екатеринбург. Выступает за клуб с 2014 года.

Президент США Джо Байден назвал арест неприемлемым и призвал к ее немедленному освобождению.

«…Гражданка США Бритни Грейнер приговорена к тюремному заключению, и это еще одно напоминание о том, что мир уже знает: Россия несправедливо удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно ее освободить…»

«Политизированный процесс может привести к возможному обмену пленными с участием российского контрабандиста оружия Виктора Бута, известного как «торговец смертью», — говорится в сообщении.

В сообщении добавлено, что российская прокуратура изначально требовала для футболистки тюремного заключения на девять с половиной лет, но позже срок был сокращен, поскольку она находилась в заключении с февраля 2022 года.

Хотя Грейнер признала себя виновной в хранении наркотиков, она отрицала, что умышленно нарушила закон.

В сообщении CNN говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил России «существенное предложение».