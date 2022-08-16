Олимпийский чемпион и известная американская баскетболистка Бритни Гренье была осуждена в России за хранение наркотиков и приговорена к девяти годам лишения свободы. Кроме того, согласно сообщению на сайте insidethegames.biz, ей пришлось заплатить штраф в размере 16 300 долларов за предполагаемое преступление.

Сообщается, что Грейнер из команды WNBA ростом 6 футов 8 дюймов Феникс Меркьюри, восьмикратный участник Матча звезд, был арестован в феврале в подмосковном аэропорту перед вторжением России в Украину. Сообщается, что в ее сумках были курительные пакеты с маслом каннабиса.

31-летний Грейнер, выступавший за команды, завоевавшие золотые медали в Рио-де-Жанейро в 2016 году и пять лет спустя в Токио, должен был представлять УГМК Екатеринбург в Российской премьер-лиге. Я начал работать в команде в 2014 году.

Президент США Джо Байден посчитал арест неприемлемым, а также потребовал ее немедленного освобождения.

«…Гражданка США Бритни Грейнер получила тюремный срок, и это еще одно напоминание о том, что мир уже знает: Россия несправедливо удерживает Бритни. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно ее освободить…»

«Политический судебный процесс может привести к возможному обмену пленными с участием российского контрабандиста оружия Виктора Бута, известного как «торговец смертью», — говорится в сообщении.

В сообщении добавлено, что российская прокуратура изначально требовала для футболистки тюремного заключения на девять с половиной лет, но позже срок был сокращен, поскольку она находилась в заключении с февраля 2022 года.

Хотя Грейнер признала себя виновной в хранении наркотиков, она отрицала, что умышленно нарушила закон.

В сообщении CNN говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен направил России «существенное предложение».

(По материалам МАНС)