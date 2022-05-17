Омар Си меняет лицо французского кино как «Люпен» — Крайний срок

кроме«Все немного изменилось», — признается Омар Си о жизни после этого. люпин. Он смеется. «Мои родители знают, чем я сейчас занимаюсь».

Вот как это нравится актеру и его семье. кнопка вниз. Переезд француза в Лос-Анджелес десять лет назад отчасти был мотивирован стремлением к большей анонимности. У себя на родине Си — звезда. В Америке забрать детей из школы не обязательно было драмой. «Это все равно отличается от жизни в Лос-Анджелесе», — говорит он, несмотря на растущую популярность. «Даже если все немного изменится, интереса здесь все равно меньше, чем во Франции. люпин В Лос-Анджелесе это не имеет большого значения».

На самом деле «Человек из люпин«Это стало огромной проблемой во всем мире. Си уже был признанным комиком во Франции, когда Получатели В 2011 году он покорил мир. Фильм собрал 426 миллионов долларов в мировом прокате и до сих пор остается самым популярным французским фильмом всех времен. Си стал первым чернокожим, получившим премию «Сезар», а права на воспроизведение фильма в США были отозваны.

Сай продолжал играть роли в американских фильмах, в том числе Прошлый человек: Дни минувшего будущего, мир юрского периода франшиза и Трансформеры: Последний рыцарь. Кредиты французского языка включены самба И шоколад. В последнем актер дал одно из своих самых впечатляющих выступлений на сегодняшний день в роли Рафаэля Падильи, первого чернокожего артиста цирка в Париже.

Омар Си с Клотильдой Хесме в «Люпене».

Нетфликс



Но настала его очередь на Netflix люпин В прошлом году он снова изменил свою карьеру. Вдохновленный рассказами Мориса Леблана о преступнике Арсене Люпене, Си играет благородного вора Ассаана Диопа, который намеревается отомстить своему отцу за несправедливость, причиненную богатой семьей.

В течение первого месяца сериал посмотрели 70 миллионов семей, и в то время он стал самым просматриваемым неанглоязычным сериалом на Netflix. И Си, и шоу были номинированы на премию «Золотой глобус». Вскоре после своего появления актер стал первым французским талантом, заключившим многолетний контракт с Netflix.

Psy находится в Лос-Анджелесе со своей семьей в перерыве между съемками третьего сезона сериала. люпин В Париже. Энергичный актер довольно хорошо справляется со своей задачей, когда его спрашивают о предстоящем сезоне: «Я действительно ничего не могу рассказать, но мы вернулись с той же энергией и весельем», — говорит он. Если бы это зависело от него, люпин Это будет продолжаться до бесконечности. «Я хотел бы делать это до конца своей жизни. Надеюсь, мы сможем. Но это будет зависеть от истории, которую мы сможем рассказать, и от того, куда пойдет персонаж. Если у нас будет правильный сценарий, мы продолжим».

Были разговоры о подэлементах, совсем недавно в интервью Deadline с руководителями Gaumont Сидони Дюма и Кристофом Рианди, французскими продюсерами шоу. «Я читал это о подэлементах на вашем сайте», — весело говорит Psy. «Для меня это было неожиданностью. Я с нетерпением жду новостей об этом».

Si — это настоящая неисправность. Лидер. Его путешествие необычно для французских и европейских актеров, что делает его историю еще более особенной. Он родился в рабочем пригороде Парижа Трапп в семье западноафриканских родителей. Он был одним из восьми детей в семье. Его мать работала уборщицей, а отец работал на заводе по производству автозапчастей после того, как он переехал из Бакила во Францию ​​в 1962 году. В семье воспитывались мусульмане.

Парижские пригороды, или пригород Как их называют во Франции, они известны своей выносливостью, а также своим разнообразным и взаимосвязанным обществом. Это любимый материал французских кинематографистов, четко запечатленный в таких фильмах, как нет хайне А совсем недавно Ладж Ли Отверженные.

«Мне всегда были любопытны люди и места», — говорит Си о том, что дали ему его корни. «Как актер, как только я узнаю что-то, я хочу поделиться этим. Я вырос в сообществе множества разных людей со всего мира. В моем районе было полно людей из разных слоев общества. Я все время чему-то учился». Это, вероятно, было одним из факторов, повлиявших на то, что Она помогла мне стать актером.

Омар Си в роли Асани Диопа в «Люпине».

Нетфликс



Как оказалось, Си был не единственным великим талантом Траппов того времени. Среди его друзей детства по соседству были бывший французский футболист и игрок «Реала» Николя Анелька и известный французско-марокканский комик Джамаль Деббуз.

Си, который с юных лет увлекался рисованием и впечатлениями, начал появляться в радиопостановке Debbouze, прежде чем рискнул стать участником знаменитого двойного действия. Омар и др. Фарид С Фредом Тесто. Однако это было Получатели что изменило его мир. Этот фильм стал переломным моментом не только для Си, но и для французской и европейской индустрии. Никогда прежде темнокожий французский актер не приводил к мировому успеху. По сей день это остается редким подвигом в Европе.

«Это чувство, которое я до сих пор принимаю», — говорит актер об этом опыте. «Это то, что изменило ситуацию не только для меня, но и для таких людей, как я. Я так благодарен за этот фильм, потому что он так сильно изменил индустрию, пригласив больше чернокожих актеров. Фильм, который я только что снял [Father & Soldier]который впервые появился в Каннах в результате Получатели. Успех фильма позволил мне как чернокожему актеру затронуть разные темы».

Си нашел свою группу не только на экране. Актер все чаще использовал свою платформу, чтобы говорить об общественной несправедливости. Два года назад он решительно вмешался после убийства Джорджа Флойда, чья смерть повторила спорный случай Адамы Траоре во Франции четырьмя годами ранее, когда он написал сильную статью для французского журнала L’Obs. обратился:

просыпаться. Давайте вооружимся мужеством, будем бдительны и не пропустим еще четыре года без ответственности. Смерть человека в результате применения чрезмерной и несоразмерной силы должна быть наказана.

У Джорджа Флойда и Адамы Траоре было одно общее: они оба были черными и старыми. Их жизнь превратилась в ужас за считанные часы. ничего. Мне 1,92 (6 футов 2 дюйма), я черный, я похож на них. Может ли то же самое случиться со мной? Может ли это случиться завтра с моими детьми? С вашими детьми? Этот неведомый страх, этот необъяснимый страх , то, что набухает в нашей жизни, должно исчезнуть.Я знаю это чувство поедания внутри после того, как увидел, как полиция останавливается, когда я рос.

Через два года после убийства Флойда и через шесть лет после убийства Траоре, сколько изменений, по мнению Си, произошло на поле битвы за социальную справедливость?

«Трудно сказать. 2020 год был временем, когда не было места для отрицания, что отлично подходит для перемен», — говорит он. «Я надеюсь, что изменения произошли, даже если у нас все еще есть некоторый уровень отрицания. Это тонко. Речь идет не о противостоянии или поддержке полиции, а о том, как мы работаем вместе для достижения справедливости. Я остаюсь оптимистом».

Распространяется ли этот оптимизм на кинематограф во Франции? Си — один из немногих чернокожих актеров, удостоенных высшей награды Франции — Сезара. По-прежнему мало ведущих французских фильмов или сериалов с черными талантами — как и в большинстве европейских стран — чернокожие генеральные директора болезненно незаметны в рядах производственных, торговых и дистрибьюторских компаний. «Мы все еще работаем над этим», — говорит Сай. «Это непросто. В системе квот есть прагматизм, но во Франции тоже есть определенная философия, которой мы придерживаемся. Мы над этим работаем, но на это нужно время. Мы знаем, что сильно отстаем, но есть процесс идет полным ходом. Я являюсь примером этого. Все меняется, но нам нужно больше времени, чтобы сбалансироваться, и нам нужно добиться прогресса в создании возможностей».

Как и когда создаются такие возможности — по-прежнему актуальный вопрос в индустрии развлечений и культуры. Кинофестивали — неотъемлемая часть этого разговора, не более, чем Канны. Фестиваль «Ривьера» по-прежнему остается самым уважаемым кинофестивалем в мире, но в последние годы это мероприятие также подвергалось резкой критике за отсутствие разнообразия в его составе.

В этом выпуске есть некоторые положительные изменения: пять женщин участвуют в конкурсе и несколько фильмов североафриканских режиссеров. Есть ряд фильмов с участием чернокожих, североафриканских и ближневосточных актеров. Однако из 70 фильмов в официальном отборе только один снят чернокожим режиссером. Это разочаровывающая статистика с глубоко укоренившимися структурными и социальными причинами. Но некоторые также утверждают, что крупнейшие в мире платформы несут ответственность за побуждение к изменениям.

«Это было Место для кино», — говорит К. «Нет другого места, подобного Каннам. Открывает умы. Мы все несем ответственность за то, чтобы изменения произошли, но Кан определенно должен подавать пример. Нам нужно найти справедливый баланс. Посмотрите фильм «Ладж»Отверженные), который впервые появился там. Мы должны понимать, что это не всегда возможно, но в то же время они понимают У тебя есть Сделать это — обязанность. Если нет, то никто не будет».

Омар Си — французский солдат в «Отце и солдате» Матье Фадебеда.

Каннский кинофестиваль



Psy снимется в этом году на набережной Круазет с новым фильмом. отец и солдатО том, как Франция вербовала людей из своей бывшей колонии Сенегала, чтобы сражаться во французских окопах во время Первой мировой войны. Этот проект был давним увлечением Си и режиссера Матье Вадепье, который был оператором-постановщиком. Получатели.

«Мы говорили о отец и солдат Более 10 лет назад, и с тех пор мы продолжаем говорить об этом, — сказал актер, поддерживающий тесные отношения с Сенегалом, — Мы оба гордимся тем, что говорим об этих французских солдатах, которые являются частью нашей истории. Во Франции много говорят о «Les Poilu» (французская пехота), сражавшихся в Вердене во время Первой мировой войны, но мало кто знает что-либо о сенегальских «Trailleurs». Я был французом до того, как мои родители приехали во Францию, и важно помнить, что многие из наших предков имеют одну и ту же историю. В то время, когда право во Франции набирает силу, я хочу напомнить людям о нашей истории, лучше понять наше прошлое, чтобы построить лучшее будущее».

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Как человек и как актер Сай впечатляет практически во всех отношениях. Интересно, как долго он может оставаться в списке желаний?

«Производство находится в списке, потому что есть так много историй, которые можно рассказать. Лучший способ помочь раскрыть недопредставленные истории и новые таланты — это стать продюсером; чтобы вернуть возможности. Я хотел бы однажды выйти, но я еще не готов. Я бы поработал с большим количеством великих режиссеров. Это лучший способ для меня стать актером. Я хотел бы получить главную роль в американском фильме. Я только начинаю, я я далек от завершения».

Актёр как никогда востребован. Криминальная комедия на Netflix удаление Выпущенный в мае, Сай должен был сыграть вместе с Керри Вашингтон в боевике Lionsgate. Сила тени.

После ношения плаща, чтобы играть роль епископа Прошлый человек: Дни минувшего будущегоМожет ли быть еще один фильм о супергероях? «Конечно. В группе я всегда как дети. Я так счастлива делать это. отец и солдатисторическое произведение, и через год я буду с Кери и (режиссером) Джо Карнаханом Сила тени. Это мой самый большой актив как актера: иметь возможность учиться и исследовать новые вещи и места».