Они будут страдать от последствий

Украинский пехотинец из 57-й отдельной мотострелковой бригады «Отаман Кость Хордиенко» смотрит в бинокль в окопе под Пахмутом (AFP via Getty)

успех Украина В своей долгожданной контратаке против Россия Это может привести к полному «краху» Президент России Владимир ПутинАрмия или даже российская экономика, заявил старший министр в правительстве Владимира Зеленского.

В интервью с НезависимыйЗаместитель министра обороны Владимир Гаврилов намеренно расплывчато о сроках контрудара, который ожидается вскоре после того, как слякоть и весенние дожди сменятся более благоприятными боевыми условиями.

Но когда это произойдет — «очень скоро», согласно комментариям, сделанным президентом Зеленским на пресс-конференции на прошлой неделе, — нападение раскроет правду о жесткой цензуре российской пропаганды в отношении военных действий и приведет к расплате со стороны российской общественности, г-н — сказал Гаверов.

«Мы начнем нашу контратаку — когда и где это сейчас не имеет значения», — сказал он. «[And when that happens] Россия будет в панике. Вы увидите много паники. Они до сих пор этого не понимают [their] Пропаганда искажает то, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на местах, а не на телевидении или в Интернете.

Гаврилов утверждает, что Россия потеряла 200 000 человек с тех пор, как Путин вторгся в Украину 24 февраля прошлого года, хотя это число не может быть немедленно проверено. На прошлой неделе Москва отвергла оценку США о том, что 20 000 ее солдат были убиты и 80 000 ранены только за последние пять месяцев, хотя российское правительство отказалось предоставить свои собственные цифры.

Кремль скрыл от своего народа истинные масштабы потерь России, сказал Гаврилов, но он не сможет этого сделать, когда Украина начнет отвоевывать территории и потери будут увеличиваться еще больше.

«Нельзя обманывать свой народ столько лет… особенно если они начинают замечать разницу на местности, начинают видеть убитых и раненых, видят семьи, потерявшие мужчин своих домов. Смерть не скроешь. твоего сына, или твоего мужа, или твоего брата. [Moscow] Он будет страдать от последствий этого.

«…Я не удивлюсь, если когда-нибудь, может быть, в этом месяце или в следующем, мы увидим что-то, что способствует немедленному краху русской стратегии или ее армии, [its] экономики», — продолжил замминистра обороны.

владеющий соляным шахтерским городком Бахмут В Донецке это имело ключевое значение для подготовки Украины к контрнаступлению, позволяя обороняющимся силам диктовать условия на линии фронта и истощая основные военные ресурсы России. Замминистра заявил, что сложившаяся там ситуация оставила настроения российских офицеров на «крайне низком уровне».

Сохранив плацдарм в «крепости» Бахмут, Украина разоблачила тот факт, что российская военная машина «не [of] Качество, которое мы видели год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и первой волной обкатила танки».

«Это означает, что они неизбежно приближаются к катастрофе — рано или поздно», — сказал Гаврилов. Бахмут дал понять не только нам на Украине, но и противнику, что военного решения для России в этой войне нет; Хуже того, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы ее скоро увидим.

Заместитель министра сказал, что западные союзники Украины и коммерческие оружейные компании не хотели поставлять в страну на ранних этапах войны без полной предоплаты, полагая, что Украина не продержится достаточно долго, чтобы завершить платеж в рассрочку. «Немногие страны мира верили, что Украина может продолжать эту войну», — сказал он.

Британские танки «Челленджер» в Украине, на фото, обнародованном украинской армией (Министерство обороны Украины)

Однако теперь силы страны тренируются на танках Challenger, присланных Великобританией, M1A2 Abrams и Bradleys из Вашингтона, а также на множестве новых и отремонтированных танков Leopard от европейских союзников. Он также оснащен все большим количеством ракет и беспилотников.

Он говорит: «Мы показали другим наше мужество, что мы надежны, серьезны и готовы защищать нашу страну всеми средствами». Он повторил призыв Украины к своим союзникам сделать следующий шаг и предоставить им современные боевые самолеты, заявив, что нет другого способа предотвратить нанесение ударов современной российской авиацией из глубины российской территории.

Нам нужно что-то более сложное [than ground-based air defences], с возможностью дальнего удара сбивать российские самолеты на расстоянии более 100 км (62 мили) — лишь бы обезопасить своих. Вот почему мы просим наших партнеров предоставить современные боевые самолеты, такие как F16 или им подобные … и мы настаиваем на том, чтобы они были отправлены нам как можно скорее, потому что они [is] на [saving] гражданские жизни.

«Украина выиграет эту войну за технологическое преимущество и превосходство», — добавил Гаврилов. «Верь нам. Повернитесь позитивнее к Украине и помогите нам добиться результата.

Каким может быть этот исход, остается неясным, поскольку Украина по-прежнему отказывается принять идею любого мирного урегулирования, которое включало бы сохранение своих территорий в руках России, включая Крым, незаконно аннексированный Москвой в 2014 году.

«Ничто не помешает нам вернуть эту часть [Crimea] С нашей территории, и мы очень открыто говорим об этом, сказал г-н Гаврилов, не вдаваясь в подробности о ходе военных действий, которые могли бы воплотить это в жизнь. Мы готовы это сделать. Россия должна принять это как неизбежную часть этой войны».

По словам Гаврилова, когда все готово для украинской контратаки, ситуация может очень быстро измениться после нескольких месяцев конфликта на истощение. «Я могу только сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее», — сказал он. «Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы».