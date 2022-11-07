Они говорят, но имеют ли российские ястребы реальное влияние?

Трудно заметить какой-либо реальный рост влияния сторонников жесткой линии. Они пытаются втолкнуть Путина в узкий коридор эскалации, но нет никаких признаков того, что президент действительно их слушает.

Чем дольше продолжалось российское вторжение в Украину, тем более заметной становилась партия войны дома. Не проходит и дня без заявлений самых откровенных и антизападных ястребов, таких как чеченский лидер Рамзан Кадыров, бизнесмен Евгений Пригожин и бывший президент Дмитрий Медведев.

Трое мужчин использовали свою громкую поддержку войны, чтобы поднять свой общественный имидж, но получили ли они в результате большее влияние? Ведь в российской системе власти значимость человека определяется не его медийной активностью, а только одним человеком: Президентом России Владимиром Путиным.

В начале российской «спецоперации» на Украине российская элита раскололась на лагеря войны и мира. Последний состоял из многих технократов режима, любых оставшихся либералов в режиме и влиятельных бизнесменов. Они были потрясены началом войны, но вскоре оказались вынуждены попытаться смягчить ее последствия. Редко кто из них публично высказывался против войны.

Вместо этого в СМИ доминировала партия войны, в основном представленная Кадыровым, Медведевым, Пригожиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой правящей партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. В этом лагере нет иерархии, даже единой группы. Всех ее членов объединяет то, что они являются активными поклонниками российской военной кампании и откровенно критикуют Запад.

Каждый из них использует крайние эмоции в своих целях, соревнуясь, чтобы показать, кто из них самый большой ястреб. В то время как Путин встречается со многими лично, эти ребята нашли способ сохранить свое: показать обзор медиа-каналов и Telegram-каналов, которые пресс-служба президента каждое утро кладет ему на стол.

До войны нынешняя работа бывшего президента Медведева в качестве заместителя главы Совета безопасности России редко попадала в заголовки газет. В марте, после вторжения в Украину, Медведев создал Telegram-канал, где регулярно угрожает и призывает к эскалации, а также использует вульгарные выражения в отношении Украины и западных лидеров. Все его откровенные посты набирают в среднем более 2,25 миллиона просмотров: аудитория, о которой многие СМИ могут только мечтать. Его часто цитируют российские и иностранные СМИ, а его рейтинг доверия, который до войны колебался в районе 20 процентов, вырос до 40 процентов.

Близкие к экс-президенту говорят, что тон и используемая лексика совершенно не соответствуют Медведеву, и их озадачивает его очевидная трансформация. Он, вероятно, чувствовал, что смена имиджа возродит его шанс снова баллотироваться в президенты: шанс, которого до войны казалось не существовало. Теперь о нем говорят как о консенсусном кандидате более умеренной части элит. Откровенная речь Медведева — способ привлечь внимание Путина, если президент вновь решит выдвинуть преемника перед президентскими выборами в 2024 году.

Кадыров, который уже задолго до войны был весьма противоречивой фигурой, теперь использует конфликт и имеющиеся в его распоряжении средства массовой информации, чтобы попытаться укрепить свое положение среди российской элиты. Он единственный региональный президент, который позволяет себе публично (и часто) высказываться по вопросам, не входящим в его компетенцию, таким как внешняя политика. Он даже дошел до резкой критики Минобороны, за что получил от Кремля лишь малейший выговор.

Телеграм-канал Кадырова до войны имел 60 000 подписчиков и в основном был посвящен его служебным делам. С тех пор, как он обратил свое внимание на войну, его аудитория выросла до 3 миллионов подписчиков. Амбиции Кадырова давно вышли за рамки его должности главы региона, но чтобы подняться на более высокий уровень, ему потребуется больше поддержки среди элит. Вместо этого многие в военных кругах и кругах службы безопасности выступают против идеи продвижения его карьеры. Теперь экстремистская риторика чеченского лидера — не говоря уже о чеченских бригадах, воюющих на линии фронта в Украине — вывела Кадырова на первое место в сводках Telegram, подготовленных для президента.

Атаку Кадырова на Минобороны активно поддержал бизнесмен Евгений Пригожин. Он уже был втянут в спор с министерством еще до того, как война разорвала его контракты с Concorde Catering. Армия также была разочарована тем, что частная военная компания «Вагнер», принадлежащая Пригожину, не координировала с ними свои действия в Сирии и на Донбассе.

На Украине наемники Вагнера оказались там одной из самых боеспособных русских дивизий. Недавно сообщалось, что «некто вроде Пригожина» бродит по российским тюрьмам, вербуя заключенных в наемники. Поскольку в российском законодательстве нет положений о въезде в учреждения строгого режима и освобождении заключенных, их вербовка в солдаты должна была быть одобрена на самом высоком уровне, поскольку не учитываются юридические детали или последствия.

В отличие от Медведева и Кадырова, у Пригожина нет Telegram-канала. Тем не менее, у него есть целый ряд медийных активов, в том числе армия онлайн-троллей, которые гарантируют, что он никогда не будет слишком далек от новостей, отсюда и обзоры президентской прессы. Подконтрольные Пригожину СМИ активно сообщают о вербовке пленных, о деятельности наемников Вагнера на Украине, делая особый акцент на их экипировке и вооружении: создается впечатление, что частные военные контрактники оснащены лучше, чем регулярная российская армия.

Пригожин и Кадыров, возможно, использовали войну, чтобы укрепить свой имидж влиятельных ультрапатриотов, но слухи о том, что они стоят за недавним назначением генерала Сергея Соровикина командующим операциями на Украине, почти беспочвенны. Скорее всего, такое решение приняли министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов: теперь ответственность за любые отводы и дальнейшие поражения ложится на Соровикина, а не на них.

Трудно заметить какой-либо реальный рост влияния сторонников жесткой линии. Они пытаются затолкнуть Путина в узкий коридор эскалации и требуют, чтобы он повысил ставки. Но нет никаких признаков того, что Путин действительно их слушает. Ни Кадыров, ни Пригожин не посещали заседания Совета безопасности.

Ни один из мужчин не обладал чем-то вроде важных активов, которые высший класс российской элиты должен считать одним из них. Кадыров несет ответственность за Чечню и ее силовики, которые отказываются оставаться в пределах их юрисдикции. Вагнеровская организация Пригожина теперь имеет свою авиацию и ПВО, но они нужны только в военное время. Главный актив Медведева — помимо его злобного Telegram-канала — заключается в том, что четырнадцать лет назад он держал президентское кресло в тепле для Путина, а затем вернул его ему, как и было оговорено четыре года спустя.

Превратить популярность в СМИ в реальное влияние было непросто в мирное время, не говоря уже о военном. Дмитрий Рогозин — хороший пример того, что может случиться с боевиками, столкнувшимися с конфронтацией. Очень ястребиный бывший глава Роскосмоса, государственного космического агентства, пишет пакеты в Твиттере, и его часто цитируют в СМИ. Он не работал с лета.

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