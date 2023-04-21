«Они солгали мне!» — Андрей Рублев делает неожиданное заявление после того, как стал крестным отцом дочери своего российского коллеги Даниила Медведева.

Андрей Рублев недавно объявил в Твиттере, что является крестным отцом своего товарища по футболу, ребенка Даниила Медведева. На недавней послематчевой конференции Рублев сделал неожиданное заявление о своей роли Крестного отца. Российские игроки с годами подружились. Два игрока, которые знают друг друга с детства, имеют особую связь, выходящую за рамки их общей страсти к теннису.

Поклонники часто замечали, как дуэт проводит время вместе на поле и за его пределами. Они часто тренируются вместе и поддерживают друг друга во время матчей. В интервью они высоко отзываются друг о друге и хвалят друг друга за стиль игры и трудовую этику.

Андрей Рублев высказался об обязанностях крестного отца перед ребенком Даниила Медведева

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в конференция после игрыРублев рассказал о своей роли крестного отца дочери Даниила Медведева Алисы. Первоначально он согласился взять на себя эту роль, не зная всей степени ответственности. Рублев поделился, что позже понял, как важно быть крестным отцом. Рублев говорил, Они лгали мне! 😂. Мне не сразу сказали, что это огромная ответственность. Сначала я согласился, а потом понял, что это было. Это было перед Монте-Карло, и у нас было время для вечеринки, и это было так здорово. Это честь быть лучшим человеком».

через Гетти ТОКИО, Япония — 30 июля 2021 года: спортсмены из Китайской Республики Анастасия Павлюченкова (слева) и Андрей Рублев побеждают Эшли Барти и Джона Пирса из Австралии в полуфинальном матче смешанного парного разряда на теннисном корте Арики в рамках летних Олимпийских игр 2020 года Сергей Бобилев/ТАСС (Фото Сергея Бобилеваса через Getty Images)

Рублев добавил, что Медведев — один из его лучших друзей и что они знают друг друга с тех пор, как ему исполнилось шесть лет.

Рублев поблагодарил Медведева и его супругу Дашу за то, что они доверили ему ответственность. Он также добавил » Это приятное чувство».

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Поскольку они продолжают подниматься по рейтингу в мужском теннисе, будет интересно наблюдать, как развивается и крепнет их дружба. Поклонники обоих игроков, несомненно, поддержат их как по отдельности, так и как друзья.

Медведев поделился радостной новостью о своей семье в Twitter.

Медведев и его супруга Дарья организовали церемонию крещения первой дочери. Друг Медведева выложил в Инсту фото с мероприятия, на котором запечатлена пара с Рублевым. Надпись гласила: «Друзья, которые становятся семьей. Праздник Алисы Даниловны. Несмотря на то, что они были соперниками в ATP Tour, дуэт сохранил сильную связь как на корте, так и за его пределами.

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Дружба Рублева и Медведева является доказательством того, что даже у жестких соперников могут быть приятные отношения вне поля. Их близкие отношения вдохновляют многих молодых теннисистов отдавать предпочтение дружбе и взаимному уважению, а не просто соперничеству. Можете ли вы вспомнить других игроков, разделяющих эту сладкую дружбу, когда они соревнуются друг с другом? Дайте нам знать в комментариях ниже.