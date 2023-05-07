Онлайн кроссворды и ответы на судоку на 05.05.2023

Примечание. У большинства подписчиков есть некоторые, но не все, головоломки, которые соответствуют следующему набору решений для их местной газеты.
Кроссворд
США сегодня кроссворд
Играйте в США сегодня Кроссворд.
Кроссворд Лос-Анджелес Таймс
Сегодняшний кроссворд (МакМил)
Ежедневный кроссворд для пригородных поездов
Судоку
Играйте в США сегодня игра судоку.
Азартная игра
GAMBLE’S: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АЛЬФА-РОТАРИ
Ответ: Когда странный корабль приземлился посреди города, люди там сказали — что за бред?
(распространяется агентством контента Tribune)
Головоломки с шифром
Клинки знаменитостей
«Я считаю, что ваши дети являются мерилом вашего успеха, независимо от работы и карьеры». — Джон Рис-Дэвис
(распространяется Эндрюсом Макмилом)
КриптоЦитата
Добираться до удобного места может быть неудобно. Маркус Самуэльсон
(распространяется King Features)
шифрование
Если к хорошо пропеченному десерту подойдет красное столовое вино, то, думаю, это может быть Бордовый торт.
(распространяется King Features)
другие головоломки
сбитый с толку
Отец Мать Мать Брат
(распространяется агентством контента Tribune)
Лексиго
кислотный, крэк, корейский, голый, мелодичный
(распространяется Эндрюсом Макмилом)
кенкин
скрапграммы
7 маленьких слов
- трубка
- РАЗРЕЗЫ
- Йемен
- Антология
- линолеум
- тарелки
- раздражающий
(распространяется Эндрюсом Макмилом)
Найди слова
Удивительные поля, полные чудесных цветов
(Распространение Creators Syndicate)
Кобук
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».