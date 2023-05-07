Онлайн кроссворды и ответы на судоку на 05.05.2023

Примечание. У большинства подписчиков есть некоторые, но не все, головоломки, которые соответствуют следующему набору решений для их местной газеты.

Кроссворд

США сегодня кроссворд

Играйте в США сегодня Кроссворд.

Кроссворд Лос-Анджелес Таймс

Сегодняшний кроссворд (МакМил)

Ежедневный кроссворд для пригородных поездов

Судоку

Играйте в США сегодня игра судоку.

Азартная игра

GAMBLE’S: ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ АЛЬФА-РОТАРИ

Ответ: Когда странный корабль приземлился посреди города, люди там сказали — что за бред?

(распространяется агентством контента Tribune)

Головоломки с шифром

Клинки знаменитостей

«Я считаю, что ваши дети являются мерилом вашего успеха, независимо от работы и карьеры». — Джон Рис-Дэвис

(распространяется Эндрюсом Макмилом)

КриптоЦитата

Добираться до удобного места может быть неудобно. Маркус Самуэльсон

(распространяется King Features)

шифрование

Если к хорошо пропеченному десерту подойдет красное столовое вино, то, думаю, это может быть Бордовый торт.

(распространяется King Features)

другие головоломки

сбитый с толку

Отец Мать Мать Брат

(распространяется агентством контента Tribune)

Лексиго

кислотный, крэк, корейский, голый, мелодичный

(распространяется Эндрюсом Макмилом)

кенкин

скрапграммы

7 маленьких слов

трубка РАЗРЕЗЫ Йемен Антология линолеум тарелки раздражающий

(распространяется Эндрюсом Макмилом)

Найди слова

Удивительные поля, полные чудесных цветов

(Распространение Creators Syndicate)

Кобук