Онлайн кроссворды и судоку ответы на 06.05.2023

Примечание. У большинства подписчиков есть некоторые, но не все, головоломки, которые соответствуют следующему набору решений для их местной газеты.

Кроссворд

США сегодня кроссворд

Играйте в США сегодня Кроссворд.

Кроссворд Лос-Анджелес Таймс

Сегодняшний кроссворд (МакМил)

Ежедневный кроссворд для пригородных поездов

Судоку

Азартная игра

Путаница: рискованный иммунный сустав

Ответ: Когда слоны работали вместе, чтобы передвигать упавшие деревья, они были — «многотрубками»

(распространяется агентством контента Tribune)

Головоломки с шифром

Клинки знаменитостей

«Я научилась любить себя, потому что каждую ночь засыпаю с собой и просыпаюсь с собой каждое утро». Габури Сидибе

(распространяется Эндрюсом Макмилом)

КриптоЦитата

Есть несколько часов в жизни более приятных, чем час, посвященный церемонии, известной как послеобеденный чай. — Генри Джеймс

(распространяется King Features)

шифрование

Я возражал против хирургического метода моего врача, но он ответил: «Я так работаю».

(распространяется King Features)

другие головоломки

сбитый с толку

Чад Гаити Испания Судан Гана Уганда

(распространяется агентством контента Tribune)

Лексиго

МАЙАМИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ, ТРЕБОВАНИЯ, ГЛУПЫЕ, УНИЧТОЖАЮЩИЕ

(распространяется Эндрюсом Макмилом)

кенкин

скрапграммы

7 маленьких слов

плоскогубцы Клейн ЗАЯВЛЯТЬ полностью отклонить Формы банды

(распространяется Эндрюсом Макмилом)

Найди слова

Богатые равнины Риверины

(Распространение Creators Syndicate)

Кобук