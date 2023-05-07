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Онлайн кроссворды и судоку ответы на 06.05.2023

7 мая, 2023
Artem Sokolov

Примечание. У большинства подписчиков есть некоторые, но не все, головоломки, которые соответствуют следующему набору решений для их местной газеты.

Кроссворд

США сегодня кроссворд

Играйте в США сегодня Кроссворд.

Кроссворд Лос-Анджелес Таймс

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Сегодняшний кроссворд (МакМил)

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Ежедневный кроссворд для пригородных поездов

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Судоку

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Азартная игра

Путаница: рискованный иммунный сустав

Ответ: Когда слоны работали вместе, чтобы передвигать упавшие деревья, они были — «многотрубками»

(распространяется агентством контента Tribune)

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«Я научилась любить себя, потому что каждую ночь засыпаю с собой и просыпаюсь с собой каждое утро». Габури Сидибе

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