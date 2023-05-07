Онлайн кроссворды и судоку ответы на 06.05.2023

Примечание. У большинства подписчиков есть некоторые, но не все, головоломки, которые соответствуют следующему набору решений для их местной газеты.
Кроссворд
США сегодня кроссворд
Играйте в США сегодня Кроссворд.
Кроссворд Лос-Анджелес Таймс
Сегодняшний кроссворд (МакМил)
Ежедневный кроссворд для пригородных поездов
Судоку
Азартная игра
Путаница: рискованный иммунный сустав
Ответ: Когда слоны работали вместе, чтобы передвигать упавшие деревья, они были — «многотрубками»
(распространяется агентством контента Tribune)
Головоломки с шифром
Клинки знаменитостей
«Я научилась любить себя, потому что каждую ночь засыпаю с собой и просыпаюсь с собой каждое утро». Габури Сидибе
(распространяется Эндрюсом Макмилом)
КриптоЦитата
Есть несколько часов в жизни более приятных, чем час, посвященный церемонии, известной как послеобеденный чай. — Генри Джеймс
(распространяется King Features)
шифрование
Я возражал против хирургического метода моего врача, но он ответил: «Я так работаю».
(распространяется King Features)
другие головоломки
сбитый с толку
Чад Гаити Испания Судан Гана Уганда
(распространяется агентством контента Tribune)
Лексиго
МАЙАМИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ, ТРЕБОВАНИЯ, ГЛУПЫЕ, УНИЧТОЖАЮЩИЕ
(распространяется Эндрюсом Макмилом)
кенкин
скрапграммы
7 маленьких слов
- плоскогубцы
- Клейн
- ЗАЯВЛЯТЬ
- полностью
- отклонить
- Формы
- банды
(распространяется Эндрюсом Макмилом)
Найди слова
Богатые равнины Риверины
(Распространение Creators Syndicate)
Кобук
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».